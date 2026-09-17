GTA 6 weckt mit Spotify-Werbung die Hoffnung auf eigene Playlists im Autoradio

Mit dem richtigen Song wird selbst eine einfache Autofahrt durch Vice City zum Erlebnis. Genau deshalb sorgt eine neue Werbeaktion rund um GTA 6 gerade für Aufmerksamkeit: Spotify zeigt großflächige Motive zum kommenden Rockstar-Spiel – und lässt offen, was dahintersteckt.

Die Bilder befeuern eine Hoffnung unter Fans: Könnte die Zusammenarbeit ermöglichen, eigene Spotify-Playlists direkt im Spiel zu hören? Eine entsprechende Ankündigung gibt es bislang nicht. Die Werbung liefert aber einen konkreten Anlass für die Diskussion.

Spotify zeigt GTA-6-Artworks auf großen Werbeflächen

Was ist auf den Plakaten zu sehen? In New York und Los Angeles sind Werbeflächen mit Artworks aufgetaucht, die zuvor bereits im Umfeld verschiedener Musiker für Aufsehen gesorgt hatten. Nun tragen die Motive zusätzlich das Spotify-Logo.

Laut iGrandTheftAuto wurden entsprechende Plakate auch in Miami gesichtet. Die Aktion folgt auf Veröffentlichungen von Künstlern wie Travis Scott, Future und Morgan Wallen, die zuvor GTA-6-bezogene Bilder auf ihren Social-Media-Kanälen geteilt hatten.

Welche Rolle die Musiker tatsächlich spielen, ist dadurch noch nicht geklärt. Aus einem Artwork lässt sich weder ein konkreter Song für den Soundtrack noch ein Auftritt als Figur im Spiel ableiten.

Spotify selbst macht die Angelegenheit kaum eindeutiger: Der Streamingdienst verbreitete Fotos der Werbeflächen über seine offiziellen Social-Media-Kanäle und kommentierte sie lediglich mit einem Augen-Emoji. Eine Erklärung zur Aktion blieb aus.

Eigene Spotify-Playlists im Autoradio? Darauf hoffen Fans

Könnte Spotify direkt in GTA 6 stecken? Genau diese Möglichkeit wird derzeit in der Community diskutiert. Die Vorstellung: Statt ausschließlich zwischen den vorgegebenen Radiosendern zu wechseln, könnten Spieler ihre eigene Musiksammlung auswählen und während der Fahrt durch Leonida hören.

Ein entsprechender Wunsch findet sich beispielsweise in der Diskussion auf Reddit. Dort hoffen Nutzer auf eine Spotify-Anbindung an die Radiosender.

Der Reiz liegt auf der Hand. Eine persönliche Playlist könnte die nächtliche Fahrt durch Vice City ebenso begleiten wie einen Ausflug abseits der Stadt. Für Spieler wäre dabei besonders interessant, ob die Musik tatsächlich Teil des Autoradios wäre und auf das Geschehen im Spiel reagieren würde.

Bislang ist das allerdings ein Fan-Wunsch, keine bestätigte Spielfunktion. Aus den Plakaten geht nicht hervor, ob sich ein Spotify-Konto mit GTA 6 verbinden lassen wird. Ebenso fehlen Angaben zu einer möglichen Premium-Voraussetzung oder zur technischen Umsetzung.

Die Werbung könnte auch auf den Soundtrack vorbereiten

Eine direkte Integration ist nur eine mögliche Interpretation. Ebenso denkbar wäre eine Aktion außerhalb des Spiels: etwa die Veröffentlichung von Musik zum Soundtrack, begleitende Künstlerkampagnen oder Playlists mit Songs aus den Radiosendern.

Für solche Angebote wäre keine neue Funktion in GTA 6 erforderlich. Spieler könnten die Musik unabhängig vom Spiel auf Spotify entdecken und anhören. Welche dieser Möglichkeiten hinter der aktuellen Werbung steckt, bleibt offen. Eine bestätigte Trackliste lässt sich daraus ebenfalls noch nicht ableiten.

Für unsere Wunschliste wäre eine eigene Playlist durchaus spannend – besonders als zusätzliche Auswahl neben den von Rockstar zusammengestellten Sendern. Denn persönliche Lieblingssongs und ein eigens für die Spielwelt gestaltetes Radioprogramm erfüllen unterschiedliche Zwecke: Die einen bringen den eigenen Musikgeschmack mit, das andere kann die Atmosphäre von Leonida prägen.

Was würdet ihr bevorzugen: eure eigene Spotify-Playlist beim Fahren oder ausschließlich Rockstars Radiosender mit Moderation und passender Musikauswahl? Schreibt es uns in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab