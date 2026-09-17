PHYSINT – Bill Skarsgård übernimmt die Hauptrolle in Kojimas Spionagegame

Hideo Kojima hat auf der Tokyo Game Show 2026 eine zentrale Personalie für PHYSINT enthüllt. Der schwedische Schauspieler Bill Skarsgård übernimmt die Hauptrolle in dem kommenden Action-Spionage-Spiel von Kojima Productions.

Begleitend zur Ankündigung wurde ein neues Motiv präsentiert, auf dem Skarsgård gemeinsam mit Charlee Fraser zu sehen ist. Kojima fotografierte das Bild persönlich und liefert damit einen ersten Eindruck von der filmischen Ausrichtung des ambitionierten Projekts.

Bill Skarsgård führt die Besetzung an

Wer spielt die Hauptrolle in PHYSINT? Bill Skarsgård wird den bislang noch nicht näher vorgestellten Protagonisten verkörpern. Der Schauspieler ist vor allem für seine Darstellung von Pennywise in Es und Es Kapitel 2 bekannt, trat aber auch in Filmen wie Nosferatu, John Wick Kapitel 4, Barbarian und The Crow auf.

Ergänzt wird die Besetzung durch Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe. Weitere Namen sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, sodass das Ensemble offenbar noch nicht vollständig feststeht.

Kojima erklärte, dass er und Skarsgård schon länger Fans der Arbeit des jeweils anderen seien. Bereits Anfang 2026 fanden Kostümproben, Scans und Kameratests mit Skarsgård und Fraser statt. Diese Aufnahmen hätten Kojimas Vertrauen in die kreative Richtung des Spiels deutlich gestärkt.

Wir sind beide seit Langem Fans unserer jeweiligen Arbeit und haben beschlossen, dieses neue Abenteuer gemeinsam zu beginnen.

Kojimas Rückkehr zur Action-Spionage

Welche Bedeutung hat PHYSINT für Hideo Kojima? Der Entwickler beschreibt das Projekt als Höhepunkt seiner mehr als 40 Jahre umfassenden Karriere. PHYSINT soll das Action-Spionage-Genre neu definieren und gleichzeitig Kojimas Erfahrungen mit Videospielen und filmischen Inszenierungen miteinander verbinden.

Das Spiel wurde ursprünglich im Januar 2024 angekündigt. Inzwischen übernimmt Xbox die Veröffentlichung und erweitert damit die bestehende Zusammenarbeit mit Kojima Productions, die bereits das experimentelle Horrorprojekt OD KNOCK umfasst. Ein konkreter Veröffentlichungstermin für PHYSINT steht weiterhin nicht fest.

Auch zu OD KNOCK gab Kojima während der Präsentation ein kurzes Update. Nach Verzögerungen durch den Arbeitskampf der Schauspielergewerkschaft laufen die Sprachaufnahmen und Performance-Capture-Arbeiten wieder. Gezeigt wurden unter anderem Aufnahmen von Sophia Lillis und Hunter Schafer bei der Produktion.

Ein erster Blick auf die kreative Richtung

Wann zeigt Kojima Productions erstes Gameplay? Dazu machte das Studio bislang keine konkrete Angabe. Die Vorstellung von Bill Skarsgård und das neue Poster zeigen jedoch, dass die Besetzung sowie die visuelle Gestaltung des Hauptcharakters inzwischen wichtige Fortschritte gemacht haben.

Mit Skarsgård setzt Kojima erneut auf einen prominenten Darsteller, der sowohl intensive als auch ungewöhnliche Figuren glaubwürdig verkörpern kann. Gerade für ein Spionageprojekt mit starkem filmischem Anspruch könnte diese Besetzung zu einem entscheidenden Teil der Atmosphäre werden.

Wie findet ihr Bill Skarsgård als Hauptdarsteller von PHYSINT und welche Erwartungen habt ihr an Kojimas Rückkehr zum Action-Spionage-Genre? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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