Für heute geplant: Midnight-Q&A um 19:00 Uhr MESZ, Forever-Q&A um 19:30 Uhr. Die Beta soll nach der Fragerunde starten; eine feste Freischaltzeit ist nicht bestätigt.
Heute, am 17. September 2026, stehen bei WoW Forever das Entwickler-Q&A und der angekündigte Beta-Start an. Blizzard beantwortet zunächst Fragen zum modernen WoW, bevor Forever an der Reihe ist. Dieser Liveticker begleitet die Aussagen der Entwickler und anschließend die Freischaltung: Was ist bestätigt, wer kann teilnehmen und welche Informationen braucht ihr für den Einstieg?
Ihr sucht die Grundlagen? Unser Beta-Guide zu Anmeldung, Zugang und Levelgrenze bleibt eure dauerhafte Anlaufstelle. Hier im Ticker sammeln wir die laufenden Entwicklungen des Abends. So müsst ihr euch für eine neue Meldung nicht jedes Mal durch die gesamte Anleitung arbeiten.
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Kein regulärer Preload, aber offenbar ein Umweg möglich
Blizzard bietet für die WoW-Forever-Beta bislang keinen offiziellen Vorab-Download über Battle.net an. Bei berechtigten Accounts wird lediglich angezeigt, dass die Beta am 17. September verfügbar wird. Es wird allerdings berichtet, dass sich der Download über einen Umweg bereits vorzeitig anstoßen lässt. Einen offiziell von Blizzard freigegebenen Preload gibt es derzeit nicht.
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Beta wohl erst nach dem Q&A
Einen exakten Startzeitpunkt für die WoW-Forever-Beta hat Blizzard bislang nicht genannt. Nach aktuellen Angaben aus dem Umfeld der Entwickler soll der Test jedoch erst nach dem heutigen Q&A starten. Damit dürfte es voraussichtlich gegen 20 Uhr MESZ losgehen. In der Beta soll zunächst maximal Level 30 erreichbar sein.
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Unser Liveticker ist eröffnet
Heute Abend beantwortet Blizzard live Fragen zur Zukunft von World of Warcraft. Ab 19:00 Uhr MESZ geht es zunächst um das moderne WoW, ab 19:30 Uhr steht anschließend World of Warcraft: Forever im Mittelpunkt. Wir begleiten die Fragerunde hier live und fassen alle wichtigen Aussagen und neuen Details direkt für euch zusammen.
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Der Zeitplan für Deutschland
19:00 Uhr MESZ: Q&A zum modernen WoW beziehungsweise Midnight.
19:30 Uhr MESZ: Beginn des Q&A zu WoW Forever.
Nach dem Q&A: angekündigter Beta-Start. Eine feste Uhrzeit für die Freischaltung ist nicht bestätigt.
Blizzard überträgt auf den offiziellen Warcraft-Kanälen bei Twitch und YouTube. Ihr könnt den Stream parallel zum Ticker öffnen. Wer die Fragerunde verpasst, kann sie laut Blizzard später als Aufzeichnung ansehen. Wir konzentrieren uns hier auf konkrete Antworten und unterscheiden neue Zusagen von Punkten, zu denen die Entwickler noch keine Details nennen.
Wer erhält Zugang zur Beta?
Nach Blizzards Editionsübersicht enthalten das Epic-Paket der Himmelsgeborenen (Skyborne Epic Pack) und die Sammlung: Warcraft Forever Beta-Zugang ab dem 17. September. Das Heroic-Paket ist damit nicht gleichzusetzen. Zusätzlich bietet die offizielle Forever-Website eine Anmeldung mit der Chance auf Teilnahme an. Eine solche Vormerkung ist noch keine Einladung und keine sofortige Freischaltung.
Die einzelnen Zugangswege und die bisher bekannte Levelgrenze erklärt unser oben verlinkter Guide ausführlich. Für den heutigen Abend achten wir darauf, ob Blizzard diese Angaben präzisiert oder verändert. Angekündigte Inhalte der späteren Vollversion behandeln wir nicht automatisch als bereits verfügbare Beta-Inhalte.
Diese Fragen bleiben zum Start wichtig
Wann bestätigt Blizzard die tatsächliche Freischaltung? Ab wann lässt sich die passende Version in Battle.net installieren, und welche Gebiete, Klassenfunktionen und weiteren Inhalte stehen im ersten Teststand bereit? Auch belastbare Angaben zur Downloadgröße und zu möglichen Einschränkungen gehören auf unsere Liste. Solange sie nicht verifiziert sind, nennen wir dafür weder feste Werte noch vermeintlich sichere Workarounds.
Falls Zugangs- oder Serverprobleme auftreten, trennen wir einzelne Spielerberichte von offiziellen Störungsmeldungen. Ein fehlender Eintrag im Launcher allein belegt noch keinen allgemeinen Ausfall. Bestätigungen, Änderungen und Entwarnungen ergänzen wir mit nachvollziehbarer Quelle, statt aus einzelnen Beobachtungen vorschnell einen Serverstatus abzuleiten.
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