Für heute geplant: Midnight-Q&A um 19:00 Uhr MESZ, Forever-Q&A um 19:30 Uhr. Die Beta soll nach der Fragerunde starten; eine feste Freischaltzeit ist nicht bestätigt.

Ihr sucht die Grundlagen? Unser Beta-Guide zu Anmeldung, Zugang und Levelgrenze bleibt eure dauerhafte Anlaufstelle. Hier im Ticker sammeln wir die laufenden Entwicklungen des Abends. So müsst ihr euch für eine neue Meldung nicht jedes Mal durch die gesamte Anleitung arbeiten.

Heute, am 17. September 2026, stehen bei WoW Forever das Entwickler-Q&A und der angekündigte Beta-Start an. Blizzard beantwortet zunächst Fragen zum modernen WoW, bevor Forever an der Reihe ist. Dieser Liveticker begleitet die Aussagen der Entwickler und anschließend die Freischaltung: Was ist bestätigt, wer kann teilnehmen und welche Informationen braucht ihr für den Einstieg?

LIVE Donnerstag, 17. September 2026 Kein regulärer Preload, aber offenbar ein Umweg möglich Beta wohl erst nach dem Q&A Unser Liveticker ist eröffnet

Der Zeitplan für Deutschland

19:00 Uhr MESZ: Q&A zum modernen WoW beziehungsweise Midnight.

Q&A zum modernen WoW beziehungsweise Midnight. 19:30 Uhr MESZ: Beginn des Q&A zu WoW Forever.

Beginn des Q&A zu WoW Forever. Nach dem Q&A: angekündigter Beta-Start. Eine feste Uhrzeit für die Freischaltung ist nicht bestätigt.

Die beiden Q&A-Zeiten stammen aus Blizzards offizieller Ankündigung. Den Beta-Start im Anschluss nennt das Warcraft-Team in seinem Reddit-Beitrag. Wichtig für eure Planung: 19:30 Uhr ist der Beginn der Forever-Fragerunde, nicht die bestätigte Öffnung der Beta. Aus der Ankündigung lässt sich auch keine feste Dauer der Sendung ableiten.

Wo könnt ihr das offizielle Q&A verfolgen?

Blizzard überträgt auf den offiziellen Warcraft-Kanälen bei Twitch und YouTube. Ihr könnt den Stream parallel zum Ticker öffnen. Wer die Fragerunde verpasst, kann sie laut Blizzard später als Aufzeichnung ansehen. Wir konzentrieren uns hier auf konkrete Antworten und unterscheiden neue Zusagen von Punkten, zu denen die Entwickler noch keine Details nennen.

Bildquelle: Blizzard Entertainment

Wer erhält Zugang zur Beta?

Nach Blizzards Editionsübersicht enthalten das Epic-Paket der Himmelsgeborenen (Skyborne Epic Pack) und die Sammlung: Warcraft Forever Beta-Zugang ab dem 17. September. Das Heroic-Paket ist damit nicht gleichzusetzen. Zusätzlich bietet die offizielle Forever-Website eine Anmeldung mit der Chance auf Teilnahme an. Eine solche Vormerkung ist noch keine Einladung und keine sofortige Freischaltung.

Die einzelnen Zugangswege und die bisher bekannte Levelgrenze erklärt unser oben verlinkter Guide ausführlich. Für den heutigen Abend achten wir darauf, ob Blizzard diese Angaben präzisiert oder verändert. Angekündigte Inhalte der späteren Vollversion behandeln wir nicht automatisch als bereits verfügbare Beta-Inhalte.

Diese Fragen bleiben zum Start wichtig

Wann bestätigt Blizzard die tatsächliche Freischaltung? Ab wann lässt sich die passende Version in Battle.net installieren, und welche Gebiete, Klassenfunktionen und weiteren Inhalte stehen im ersten Teststand bereit? Auch belastbare Angaben zur Downloadgröße und zu möglichen Einschränkungen gehören auf unsere Liste. Solange sie nicht verifiziert sind, nennen wir dafür weder feste Werte noch vermeintlich sichere Workarounds.

Falls Zugangs- oder Serverprobleme auftreten, trennen wir einzelne Spielerberichte von offiziellen Störungsmeldungen. Ein fehlender Eintrag im Launcher allein belegt noch keinen allgemeinen Ausfall. Bestätigungen, Änderungen und Entwarnungen ergänzen wir mit nachvollziehbarer Quelle, statt aus einzelnen Beobachtungen vorschnell einen Serverstatus abzuleiten.

Zur Einordnung findet ihr bereits unsere Artikel zu den Himmelsgeborenen und ihren Klassen sowie zum später geplanten Hardcore-Modus. Weitere Nachrichten und Hilfen bündelt der World-of-Warcraft-Hub.