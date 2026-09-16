WoW Forever bekommt einen Hardcore-Modus, aber nicht direkt zum Release

World of Warcraft Forever erhält einen Hardcore-Modus. Wer das neue Azeroth unter besonders harten Bedingungen erkunden möchte, muss sich allerdings noch etwas gedulden: Blizzard plant die Variante für den Winter. Zum regulären Start im November wird sie noch nicht verfügbar sein.

Die Ankündigung machte Production Director Clayton Stone während des „What’s Next“-Panels auf der BlizzCon 2026. Einen konkreten Veröffentlichungstag für den Hardcore-Modus nannte er dabei noch nicht.

Blizzard will an den Erfolg von Classic Hardcore anknüpfen

Für Stone hat Hardcore einen besonderen Stellenwert. Er bezeichnete den Modus als Wendepunkt für das Team: Blizzard und die Community hätten gemeinsam gezeigt, wie viel Potenzial weiterhin im ursprünglichen WoW-Abenteuer steckt. Diese Erfahrung möchte das Studio mit Forever fortsetzen.

Dabei dürfte die neue Spielwelt selbst für erfahrene Classic-Spieler spannend werden. Neue Quests, Dungeons und Raids bedeuten schließlich auch unbekannte Gefahren. Wer vertraute Gebiete bislang nahezu auswendig durchquert hat, kann sich bei neuen Begegnungen nicht allein auf seine Erinnerungen verlassen.

Der spätere Hardcore-Start lässt Spielern zunächst Zeit, Forever kennenzulernen und ihre Vorgehensweise zu planen. Dass Blizzard den Modus genau deshalb später veröffentlicht, ist allerdings keine bestätigte Begründung des Studios.

Forever bleibt bei Level 60 und erweitert das klassische Azeroth

WoW Forever hält an der Maximalstufe 60 fest, ergänzt das klassische Grundgerüst aber um neue Gebiete und weitere Inhalte. Der Zugang zur regulären Spielversion ist über das bestehende WoW-Abonnement vorgesehen.

Vor der Veröffentlichung steht zunächst die Beta an. Sie beginnt am 17. September 2026 und soll laut angekündigtem Zeitplan bis zum 21. Oktober nach US-Pazifikzeit laufen. Der reguläre Release ist für den 4. November 2026 angesetzt. Zuvor ist vom 27. Oktober bis zum 3. November eine Namensreservierung geplant.

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