WoW Forever Beta: Alles zu Start, Anmeldung, Zugang und Levelgrenze

Mit World of Warcraft: Forever eröffnet Blizzard ein neues Kapitel für das ursprüngliche Azeroth. Bevor die fertige Version erscheint, könnt ihr in einer Beta ausprobieren, wie sich die Rückkehr in die überarbeitete Spielwelt anfühlt. Los geht es bereits im September.

Für die Teilnahme gibt es unterschiedliche Wege. Eine kostenlose Anmeldung eröffnet euch die Chance auf eine Einladung, bestimmte kostenpflichtige Pakete enthalten dagegen einen garantierten Zugang. Wir erklären euch, welche Unterschiede ihr beachten müsst, wie ihr die Beta findet und welche Einschränkungen beim Spielen gelten.

Wann startet die Beta von WoW Forever in Deutschland?

Die Beta von WoW Forever startet laut Blizzard am Donnerstag, den 17. September 2026. Eine genaue Uhrzeit für Deutschland hat Blizzard bislang nicht genannt.

Als Enddatum führt der deutsche Battle.net-Shop den 21. Oktober 2026 auf. Da Blizzard den Zeitraum in der begleitenden Ankündigung auf US-Pazifikzeit bezieht, könnte die Abschaltung hierzulande auf den 22. Oktober fallen. Der genaue deutsche Endzeitpunkt steht noch nicht fest.

Die wichtigsten Informationen zum Einstieg:

Frage Antwort Wann beginnt die Beta? Am 17. September 2026 Ist die Anmeldung kostenlos? Ja, über die offizielle Website Garantiert die Anmeldung eine Einladung? Nein Welche digitalen Pakete enthalten Zugang? Skyborne Epic Pack und Warcraft Forever Collection Reicht das Skyborne Heroic Pack? Nein, es enthält keinen garantierten Beta-Zugang Ist die Beta bereits das vollständige Spiel? Nein, unter anderem ist der erreichbare Levelbereich begrenzt

Wie meldet ihr euch kostenlos an?

Wenn ihr kein Paket kaufen möchtet, könnt ihr euch über die offizielle Website zu WoW Forever für den Betatest vormerken lassen.

So geht ihr vor:

Öffnet die offizielle Website. Sucht den Bereich zur Beta-Anmeldung beziehungsweise „Beta & Game Updates“. Meldet euch mit eurem Battle.net-Konto an. Schließt die Anmeldung ab und achtet auf die Bestätigung.

Die Anmeldung ist eine Bewerbung um einen Testplatz. Sie schaltet den Zugang nicht sofort frei. Ihr müsst anschließend darauf warten, dass Blizzard euer Konto auswählt. Die offizielle Seite spricht ausdrücklich von einer Chance auf Teilnahme. Quelle: Offizielle WoW-Forever-Website

Verwendet dafür am besten direkt das Konto, auf dem ihr später spielen möchtet. Ein zusätzlich gekaufter Zugang ist für diesen Bewerbungsweg nicht nötig.

Welche Edition garantiert den Beta-Zugang?

Bei den digitalen Upgrades enthalten das Skyborne Epic Pack und die Warcraft Forever Collection den Beta-Zugang. Das günstigere Skyborne Heroic Pack gehört nicht dazu.

Achtet beim Kauf deshalb auf die genaue Paketbezeichnung. Die Freischaltung der neuen Skyborne und die vorzeitige Namensreservierung bedeuten nicht automatisch, dass auch die Beta enthalten ist.

Die Pakete sind für die spätere reguläre Teilnahme an Forever optional: Zum vollständigen Spiel genügt laut Blizzard ein WoW-Abonnement oder entsprechende Spielzeit. Ein normales Abo allein garantiert jedoch keinen Beta-Platz.

Wenn ihr lediglich neugierig seid, könnt ihr zunächst die kostenlose Anmeldung nutzen. Wer ein Upgrade erwägt, sollte auch dessen übrige Inhalte ansehen und nicht allein wegen eines möglicherweise kurzen Testbesuchs zugreifen.

Wie installiert ihr die Beta über Battle.net?

Sobald euer Zugang freigeschaltet ist, könnt ihr die Beta über die Battle.net-App installieren:

Startet Battle.net mit dem freigeschalteten Konto. Öffnet World of Warcraft Classic. Ruft das Auswahlmenü für die Spielversion auf. Sucht nach Forever Beta. Wählt den Eintrag aus und startet die Installation.

Taucht die Beta nicht auf, prüft zuerst, ob ihr mit dem richtigen Konto angemeldet seid. Startet anschließend die App neu. Eine kostenlose Beta-Anmeldung allein reicht nicht aus, damit der Eintrag erscheint.

Bis zu welchem Level könnt ihr spielen?

Die Beta soll zunächst eine Levelobergrenze von 20 haben. Nach einigen Wochen soll sie auf Stufe 30 steigen.

Level 20 bezeichnet die anfängliche Obergrenze, nicht das Startlevel eures Charakters. Ihr sollt also den frühen Fortschritt ausprobieren, statt direkt mit einer bereits hochgespielten Figur einzusteigen.

Damit eignet sich der Test besonders dafür, verschiedene Klassen anzuspielen und die ersten Gebiete zu erkunden. Ein vollständiges Urteil über spätere Talentkombinationen oder das Endgame lässt sich aus diesem begrenzten Abschnitt noch nicht ableiten.

Was ist WoW Forever überhaupt?

Forever ist als dauerhaft weiterentwickelte WoW-Version neben modernem WoW und Classic geplant. Ausgangspunkt sind die ursprünglichen Kontinente Azeroths und eine Reise bis Stufe 60.

Blizzard möchte vertraute Gegenden erweitern und Geschichten erzählen, für die im ursprünglichen Spiel kein Platz war. Das Ziel ist damit eine neue Entwicklung des bekannten Azeroth, in der auch langjährige Spieler wieder Unbekanntes entdecken können.

Zu den angekündigten Neuerungen zählen:

Camping: Lagerfeuer sollen unterwegs gemeinsame Pausen und die Zusammenarbeit zwischen Berufen fördern.

Lagerfeuer sollen unterwegs gemeinsame Pausen und die Zusammenarbeit zwischen Berufen fördern. Legacy-Fortschritt: Erneutes Leveln und zusätzliche Leistungen tragen zu einem Belohnungssystem mit kosmetischen und Prestige-Belohnungen bei.

Erneutes Leveln und zusätzliche Leistungen tragen zu einem Belohnungssystem mit kosmetischen und Prestige-Belohnungen bei. Überarbeitete Berufe: Blizzard kündigt mehr als 600 neue Rezepte über verschiedene Levelbereiche hinweg an.

Blizzard kündigt mehr als 600 neue Rezepte über verschiedene Levelbereiche hinweg an. Mehr Auswahl bei der Darstellung: Klassische und moderne Grafikoptionen sowie unterschiedliche Charaktermodelle sollen verschiedene Vorlieben bedienen.

Klassische und moderne Grafikoptionen sowie unterschiedliche Charaktermodelle sollen verschiedene Vorlieben bedienen. Offizielle Controller-Unterstützung.

Diese Punkte beschreiben das angekündigte Spiel. Welche davon bereits zum Beta-Start vollständig verfügbar sind, hängt vom jeweiligen Teststand ab.

Bleiben eure Beta-Charaktere erhalten?

Nutzt die Beta vor allem, um Klassen auszuprobieren und die überarbeitete Spielwelt kennenzulernen. Plant nicht damit, euren Fortschritt zum Release mitzunehmen: Blizzard hat eine Übernahme der Beta-Charaktere bislang nicht bestätigt.

Für euren Test bedeutet das: Probiert ruhig eine Klasse aus, bei der ihr noch unsicher seid, untersucht neue Systeme oder spielt zusammen mit Freunden unterschiedliche Rollen. Den endgültigen Hauptcharakter müsst ihr dabei noch nicht festlegen.

Gibt es einen Preload und wie groß ist der Download?

Ob ihr die Beta schon vor dem Start herunterladen könnt und wie viel Speicherplatz ihr dafür benötigt, ist bislang nicht bekannt. Auch die genaue Startuhrzeit für Deutschland steht noch aus.

Offen ist außerdem, wann die Levelgrenze von 20 auf 30 steigt und welche Inhalte direkt zum Auftakt spielbar sind.

Braucht ihr für die Beta ein aktives WoW-Abo?

Für die fertige Version benötigt ihr ein WoW-Abo oder Spielzeit. Ob das auch für die Beta gilt, ist noch nicht eindeutig geklärt. Schließt deshalb nicht allein für den Test vorsorglich ein Abo ab.stphase übertragen werden. Entscheidend sind die Bedingungen der Beta-Freischaltung.

Wie nutzt ihr die Beta sinnvoll?

Nehmt euch zunächst einen Bereich vor, den ihr wirklich kennenlernen möchtet: etwa eine überarbeitete Klasse, das Zusammenspiel in einer Gruppe oder die Veränderungen in den frühen Gebieten. So bekommt ihr einen besseren Eindruck, als wenn ihr nur möglichst schnell die Levelgrenze erreicht.

Wenn ihr einen Fehler entdeckt, notiert euch Ort, Questname und die Schritte, mit denen er aufgetreten ist. Ein Screenshot und eine kurze Beschreibung helfen mehr als eine allgemeine Meldung, dass etwas nicht funktioniert.

Und gerade beim Klassenvergleich gilt: Eine Beta zeigt einen Zwischenstand. Fähigkeiten, Zahlenwerte und Abläufe können sich noch ändern. Nutzt sie deshalb vor allem, um herauszufinden, ob euch das Spielgefühl gefällt.

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