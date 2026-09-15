Marathon verschiebt Symbiosis auf Dezember 2026 und beendet festen Season-Plan

Bungie verschiebt die ursprünglich für den 22. September 2026 geplanten Inhalte von Marathon deutlich nach hinten. Das große Inhaltspaket soll nun am 8. Dezember 2026 mit dem Symbiosis-Update erscheinen und mehrere zentrale Neuerungen miteinander verbinden.

Gleichzeitig verabschiedet sich das Studio vom bisherigen saisonalen Zeitplan. Statt große Updates an feste Saisontermine zu binden, möchte Bungie künftig mehr Zeit für Entwicklung, Tests und Überarbeitungen einplanen. Als Gründe nennt das Team unter anderem den Wunsch der Community nach mehr Spieltiefe, stärkerer Progression und überzeugenderen Langzeitmotiven.

Großer Neustart im Oktober

Welche Änderungen erscheinen bereits vor Symbiosis? Ganz ohne neue Inhalte bleibt Marathon bis Dezember nicht. Am 6. Oktober 2026 veröffentlicht Bungie den sogenannten Nightfall Refresh, der Fortschritt und Ingame-Wirtschaft zurücksetzt und allen Nutzern einen gemeinsamen Neustart ermöglichen soll.

Damit reagiert das Studio auf Probleme aus Season 2: Nightfall. Das bisherige Fortschrittssystem brachte einen Teil der Community zu schnell ins Endgame, während andere Nutzer zurückblieben. Dadurch funktionierte der saisonale Reset laut Bungie nicht wie beabsichtigt und erschwerte den Zugang zum Extraction-Gameplay.

Der Nightfall Refresh umfasst folgende Anpassungen:

Zurücksetzung des Spielfortschritts und der Ingame-Wirtschaft

Neuer Belohnungspass

Mehrere Quality-of-Life-Verbesserungen

Weitere Balance-Anpassungen und Live-Tuning

Zeitlich begrenzte Rückkehr des experimentellen PvE-Modus Vault Breaker

Vault Breaker soll Bungie zusätzliche Daten dazu liefern, wie sich reine PvE-Inhalte in die neue Progression einfügen. In den acht Wochen zwischen dem Oktober-Update und Symbiosis sind außerdem weitere Gameplay-Experimente geplant. Das Studio möchte dabei regelmäßig zeigen, wie Community-Feedback in die Entwicklung einfließt.

Symbiosis eröffnet das nächste Kapitel

Was bietet das Marathon-Update im Dezember 2026? Symbiosis wird am 8. Dezember 2026 das erste permanente PvE-Erlebnis des Extraction-Shooters einführen. Damit entsteht eine alternative Möglichkeit, die Spielwelt zu erkunden und Fortschritte zu erzielen, ohne ausschließlich auf die bisherigen PvPvE-Mechaniken angewiesen zu sein.

Zusätzlich erhält die Zone Perimeter eine umfassende Überarbeitung. Zum Paket gehören außerdem eine neue Runner-Hülle, ein sozialer Treffpunkt mit Schießstand, Verbesserungen für den Einstieg neuer Nutzer und ein experimenteller Team-Deathmatch-Modus. Bungie bündelt damit einen Großteil der ursprünglich für September vorgesehenen Inhalte in einem deutlich umfangreicheren Update.

Symbiosis soll allerdings nur den Auftakt einer langfristigen Neuausrichtung darstellen. Weitere Veränderungen sind bis März 2027 und darüber hinaus vorgesehen. Noch im September 2026 will Bungie genauer erläutern, wie sich Marathon zu einem fremdartigeren und dynamischeren Survival-Erlebnis entwickeln soll.

Die Abkehr von festen Seasons könnte dem Team den nötigen Freiraum geben, größere Inhalte gründlicher auszuarbeiten. Gleichzeitig muss Marathon nun mehrere Monate ohne das ursprünglich angekündigte Hauptupdate überbrücken. Bungie ist auch für Destiny 2 bekannt, setzt bei seinem Extraction-Shooter künftig jedoch auf ein flexibleres Veröffentlichungsmodell.

Was haltet ihr von der Verschiebung und dem Ende des strikten Saisonplans? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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