Mineru-Konstrukt-amiibo kommt am 17. September 2026 – Das steckt drin

Nintendo erweitert die amiibo-Reihe zu The Legend of Zelda bereits in wenigen Tagen um eine auffällige Sammlerfigur. Das Mineru-Konstrukt-amiibo erscheint offiziell am Donnerstag, dem 17. September 2026, und basiert auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Bei der Neuveröffentlichung handelt es sich somit nicht um ein weiteres Zelda-Spiel, sondern um eine bewegliche Figur mit NFC-Funktionen. In Deutschland wird das amiibo mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 29,99 Euro geführt, wobei einzelne Händler auch günstigere Vorbestellerpreise anbieten.

Funktionen in drei Zelda-Abenteuern

Welche Boni schaltet das Mineru-Konstrukt-amiibo frei? Die interessanteste Belohnung wartet in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nach dem Einlesen der Figur erhalten Fans zufällige nützliche Gegenstände und können außerdem einen besonderen Stoff für Links Parasegel freischalten.

Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung unterstützen das neue amiibo. In diesen beiden Titeln verteilt die Figur ebenfalls zufällige Gegenstände, einen exklusiven Parasegelstoff gibt es dort allerdings nicht.

Das Design orientiert sich direkt an Minerus Konstrukt aus Tears of the Kingdom. Mineru ist die ältere Schwester von König Rauru und gehörte in der Vergangenheit als Weise des Geistes zu den Verbündeten im Kampf gegen den Dämonenkönig. In der Gegenwart unterstützt sie Link mithilfe des Sonau-Konstrukts. Die Arme der Figur sind beweglich und können für unterschiedliche Posen ausgerichtet werden.

Große Nachfrage rund um den Verkaufsstart

Wie steht es um die Verfügbarkeit des neuen Zelda-amiibo? Im offiziellen nordamerikanischen Nintendo-Shop sind die Vorbestellungen bereits vergriffen. In Deutschland führen mehrere Händler die Figur weiterhin, dennoch könnte die Nachfrage zum Verkaufsstart am 17. September 2026 entsprechend hoch ausfallen.

Nintendo deutet zumindest für den nordamerikanischen Markt spätere Nachlieferungen an. Wer das Mineru-Konstrukt-amiibo zum Release nicht bekommt, dürfte daher zu einem späteren Zeitpunkt weitere Kaufgelegenheiten erhalten. Kurzfristig kann sich auch ein Blick in lokale Elektronikmärkte lohnen, da dort separate Bestände für den Verkaufsstart verfügbar sein können.

Weitere Neuheiten zum Zelda-Jubiläum

Welche Zelda-Veröffentlichungen stehen als Nächstes an? Die Veröffentlichung fällt mitten in das 40. Jubiläum von The Legend of Zelda. Nintendo widmete der traditionsreichen Reihe am 8. September 2026 eine eigene Direct-Präsentation und zeigte dabei neue Hardware, Zubehör sowie weitere Informationen zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2.

Das vollständig überarbeitete Abenteuer erscheint am 5. November 2026 und bietet neu gestaltete Grafik, einen aufgefrischten Soundtrack, modernisiertes Gameplay sowie vertonte Zwischensequenzen. Zusätzlich wurden amiibo zu Jung-Link und der jungen Prinzessin Zelda vorgestellt, die auf den überarbeiteten Charakterdesigns des Remakes basieren und im Jahr 2027 erscheinen sollen.

Auch abseits von Hyrule wird der 17. September 2026 für Nintendo-Fans interessant. Am selben Tag veröffentlicht das Unternehmen Fire Emblem: Fortune’s Weave für Nintendo Switch 2. Werdet ihr euch das Mineru-Konstrukt-amiibo sichern oder wartet ihr lieber auf die Figuren zu Ocarina of Time? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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