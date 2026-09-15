Metroid Ravenous Special Edition ausverkauft – Nintendo deutet Nachschub an

Die Special Edition von Metroid Ravenous ist kurz nach dem Start der Vorbestellungen vielerorts vergriffen. Nun hat Nintendo auf die hohe Nachfrage reagiert und Fans zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben. Im offiziellen US-Shop wird die Sammlerausgabe derzeit als ausverkauft geführt.

Vollständig abgeschrieben ist die begehrte Edition offenbar noch nicht. Nintendo fordert Interessierte dazu auf, die Produktseite bald erneut aufzurufen. Eine konkrete Zusage für zusätzliche Exemplare oder einen festen Termin für die nächste Bestellrunde gibt es allerdings nicht.

Nintendos knappe Botschaft an Metroid-Fans

Was sagt Nintendo zur ausverkauften Special Edition? Die neue Mitteilung fällt ausgesprochen kurz aus, deutet aber zumindest eine mögliche Rückkehr der Vorbestellungen an.

Schaut bald wieder vorbei.

Ob Nintendo bereits eine weitere Produktionsmenge vorbereitet oder lediglich stornierte Vorbestellungen erneut freigeben möchte, bleibt offen. Bis zum Release am 28. Januar 2027 bleiben noch mehrere Monate, in denen zusätzliche Kontingente bei Nintendo und weiteren Händlern auftauchen könnten.

Auch in Deutschland war die Special Edition nach ihrem Auftauchen bei verschiedenen Händlern schnell nicht mehr erhältlich. Der Preis lag dabei in der Regel bei rund 109,99 Euro. Fans sollten Verfügbarkeitsanzeigen dennoch aufmerksam verfolgen, da kleinere Mengen ohne längere Vorankündigung zurückkehren können.

Inhalte der begehrten Sammlerausgabe

Welche Extras stecken in der Special Edition? Im Vergleich zu umfangreichen Sammlerpaketen bleibt der Inhalt überschaubar. Für Metroid-Fans dürfte vor allem die beiliegende amiibo-Figur den entscheidenden Kaufanreiz darstellen.

Physische Version von Metroid Ravenous für Nintendo Switch 2

SteelBook-Hülle mit besonderem Design

amiibo Samus im Metroid-Anzug aus der Metroid Ravenous-Reihe

Die amiibo-Figur schaltet zusätzliche Inhalte im Spiel frei. Welche Boni Samus dadurch genau erhält, will Nintendo erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Unklar bleibt außerdem, ob diese spezielle Variante von Samus außerhalb der Special Edition regulär einzeln verkauft wird.

In Deutschland kostet die digitale Standardfassung 59,99 Euro, während die physische Ausgabe für 69,99 Euro angeboten wird. Wer weder das SteelBook noch den exklusiven amiibo benötigt, kann somit auf eine der beiden regulären Versionen ausweichen.

Samus erhält eine neue Metroid-Fähigkeit

Was erwartet euch in Metroid Ravenous? Das neue Abenteuer setzt die klassische 2D-Reihe nach Metroid Dread fort und erscheint exklusiv für Nintendo Switch 2. Entwickelt wird der Titel erneut von MercurySteam in Zusammenarbeit mit Nintendo EPD.

Nach einer Bruchlandung auf einem unbekannten Mond wird Samus Aran von einer Gruppe geheimnisvoller Angreifer schwer verletzt. Um aus einer labyrinthartigen Untergrundwelt zu entkommen, muss sie neue Fähigkeiten sammeln, mächtige Bosse besiegen und ihre Ausrüstung Schritt für Schritt erweitern.

Im Mittelpunkt steht ihre erwachte Metroid-Kraft. Samus kann gegnerische Angriffe kontern, Feinde betäuben und ihnen anschließend Energie entziehen. Außerdem muss sie sich fünf Weltraumninja stellen, die in der weitläufigen Spielwelt auf direkte Einzelkämpfe mit der Kopfgeldjägerin warten.

Metroid Ravenous sowie die Standardfassung und Special Edition erscheinen am 28. Januar 2027 für Nintendo Switch 2. Hofft ihr auf eine weitere Vorbestellrunde oder reicht euch die reguläre Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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