Metroid Ravenous angekündigt – Release am 28. Januar 2027 für Switch 2

Nintendo hat Metroid Ravenous offiziell angekündigt und Samus Arans nächstes großes Abenteuer direkt mit einem Erscheinungstermin versehen. Der neue Teil der traditionsreichen Science-Fiction-Reihe erscheint am 28. Januar 2027 für Nintendo Switch 2.

Die Enthüllung erfolgte am 9. September 2026 während einer Nintendo Direct. Ganz überraschend kam die Präsentation allerdings nicht, denn der Name Metroid Ravenous war bereits zuvor durch Unterlagen aus Brasilien an die Öffentlichkeit gelangt.

Für Fans der klassischen Serienteile ist vor allem die Rückkehr zum seitlich scrollenden Spielprinzip interessant. Nach Metroid Prime 4: Beyond aus dem Jahr 2025 setzt Nintendo damit erneut auf die 2D-Wurzeln des Franchise, das am 6. August 2026 sein 40-jähriges Jubiläum feierte.

Samus kämpft ums Überleben

Welche Geschichte erzählt Metroid Ravenous? Der erste Trailer deutet an, dass die Handlung nach den Ereignissen von Metroid Dread angesiedelt ist. Samus wird von bislang unbekannten Angreifern attackiert, schwer verletzt und offenbar im Inneren eines fremden Planeten eingeschlossen.

Auffällig ist dabei, dass die Kopfgeldjägerin im gezeigten Material selbst zu Wort kommt. Samus scheint während der Geschichte deutlich mehr zu sprechen als in vielen früheren Serienteilen, was auf eine stärker inszenierte und persönlichere Erzählweise schließen lässt.

Der Titel Ravenous passt zugleich zu den neuen Fähigkeiten der Heldin. Im Trailer absorbiert Samus Energie aus Gegnern und setzt dabei ihre aus Metroid Dread bekannte Metroid-DNA ein. Einige Sequenzen zeigen außerdem eine mächtigere Form, mit der sie besonders eindrucksvolle Angriffe oder Finishing-Moves ausführen kann.

Vertraute Action mit neuen Kräften

Wie spielt sich Metroid Ravenous? Spielerisch bleibt der neue Teil dem schnellen 2.5D-Stil seines Vorgängers treu. Samus rennt durch verschachtelte Gebiete, feuert auf außerirdische Kreaturen und wehrt Angriffe mit ihrer bekannten Konterfähigkeit ab.

Auch große Bosskämpfe gehören wieder zum Programm. Zu den gezeigten Widersachern zählt eine gewaltige schlangenartige Kreatur, während die geheimnisvolle Angreifergruppe offenbar eine zentrale Rolle in der Handlung übernimmt. Die filmisch inszenierten Absorptionsangriffe sollen die klassischen Kämpfe um eine neue Mechanik erweitern.

Fünf Jahre nach der Veröffentlichung von Metroid Dread am 8. Oktober 2021 knüpft Nintendo damit an die moderne 2D-Reihe an. Ob erneut MercurySteam für die Entwicklung verantwortlich ist, wurde bislang nicht offiziell bestätigt. Das spanische Studio entwickelte bereits Metroid Dread, veröffentlichte 2025 jedoch auch Blades of Fire, das kommerziell hinter den Erwartungen zurückblieb.

Der Termin steht bereits fest

Wann erscheint Metroid Ravenous? Nintendo veröffentlicht das neue Abenteuer am 28. Januar 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2. Zwischen der offiziellen Ankündigung und dem Release liegen somit nur wenige Monate.

Metroid Ravenous verbindet klassische Side-Scrolling-Erkundung mit moderner Präsentation, schnelleren Kämpfen und Samus neuer Metroid-Kraft. Besonders spannend dürfte werden, wie stark die ungewöhnlichen Fähigkeiten die Erkundung, das Freischalten neuer Wege und die Bosskämpfe verändern.

Freut ihr euch auf die Rückkehr der 2D-Reihe und Samus neue Fähigkeiten? Schreibt uns eure Meinung zu Metroid Ravenous in die Kommentare.

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