Crisis Core Final Fantasy VII Reunion – native Switch 2-Version ab sofort da

Nintendo hat während der Nintendo Direct am 9. September 2026 für eine handfeste Überraschung gesorgt. CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION ist ab sofort als native Nintendo Switch 2-Version erhältlich und wurde ohne vorherige Ankündigung direkt nach der Präsentation veröffentlicht.

Das Action-Rollenspiel war bereits seit dem 13. Dezember 2022 für die ursprüngliche Nintendo Switch verfügbar. Die neue Ausgabe soll jedoch von der stärkeren Hardware profitieren und eine verbesserte Bildqualität sowie eine stabilere Performance bieten.

Technische Verbesserungen für Nintendo Switch 2

Welche Neuerungen bietet die Nintendo Switch 2-Version? Inhaltlich bleibt das Abenteuer rund um Zack Fair unverändert, technisch soll es sich aber deutlich besser präsentieren. Gerade die ursprüngliche Switch-Umsetzung hatte gegenüber den Fassungen für PC, PlayStation und Xbox mit sichtbaren Einschränkungen zu kämpfen.

Da das Original als mobiles Abenteuer für die PlayStation Portable konzipiert wurde, passt CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION grundsätzlich gut zu einer Handheld-Konsole. Die native Switch 2-Fassung könnte sich deshalb zur attraktivsten mobilen Version des Rollenspiels entwickeln.

Komplett überarbeitete HD-Grafik für Charaktermodelle, Benutzeroberfläche und Hintergründe

Neu arrangierter Soundtrack des ursprünglichen Komponisten Takeharu Ishimoto

Vollständig vertonte Dialoge auf Englisch und Japanisch mit wichtigen Sprechern aus FINAL FANTASY VII REMAKE

Modernisiertes Action-Kampfsystem mit direkt auslösbaren Limit-Angriffen und Beschwörungen sowie einem optimierten DMW-System

Begleitend zur Veröffentlichung wurde eine zeitlich begrenzte Rabattaktion von 30 Prozent angekündigt. Ob Besitzer der bisherigen Nintendo Switch-Version einen vergünstigten Upgrade-Pfad erhalten, ist bislang offen.

Zack Fairs Vorgeschichte rückt erneut in den Mittelpunkt

Worum geht es in CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION? Die Handlung spielt sieben Jahre vor den Ereignissen von FINAL FANTASY VII und folgt dem jungen SOLDATEN Zack Fair. Während des Krieges zwischen Shinra und Wutai erhält er den Auftrag, den verschwundenen SOLDATEN Genesis aufzuspüren.

Im Laufe seiner Mission stößt Zack auf die Geheimnisse hinter dem SOLDATEN-Programm und dessen Verbindung zu Sephiroth. Gleichzeitig bereitet die Geschichte wichtige Rollen von Cloud, Aerith und weiteren bekannten Figuren vor, die später für das Schicksal des Planeten entscheidend werden.

Reunion basiert auf dem ursprünglich 2008 in Europa veröffentlichten PSP-Spiel und erschien 2022 als umfangreich modernisierte Neuauflage. Neben der überarbeiteten Präsentation wurden damals auch das Kampfsystem, die Benutzeroberfläche, die Synchronisation und die Musik umfassend angepasst.

Ideale Vorbereitung auf das große Finale

Warum erscheint die neue Version gerade jetzt? Zack spielt im aktuellen FINAL FANTASY VII Remake-Projekt eine deutlich größere Rolle als im PlayStation-Klassiker von 1997. Die Neuinterpretation folgt der bekannten Vorlage nicht vollständig, sondern verbindet vertraute Ereignisse mit alternativen Entwicklungen und sich überschneidenden Zeitlinien.

Das Trilogiefinale FINAL FANTASY VII REVELATION soll am 8. April 2027 auch für Nintendo Switch 2 erscheinen. Darin können Fans mit der Highwind eine offene Welt bereisen, Vincent Valentine und Cid Highwind in die Gruppe aufnehmen und ihre Charaktere mithilfe des neuen FITS-Systems stärker an unterschiedliche Aufgaben anpassen.

Bis dahin bietet die überraschend veröffentlichte Switch 2-Version von CRISIS CORE: FINAL FANTASY VII REUNION eine passende Gelegenheit, Zacks Vorgeschichte nachzuholen oder erneut zu erleben. Werdet ihr euch das Abenteuer für Nintendo Switch 2 holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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