Danganronpa 2×2 für Switch 2 kommt nur noch als Game-Key Card

Die geplante Handelsfassung von Danganronpa 2×2 für Nintendo Switch 2 erscheint nicht mehr als klassische Softwarekarte mit vollständig gespeicherten Spieldaten. Publisher Spike Chunsoft hat in der Nacht zum 27. August 2026 deutscher Zeit bekannt gegeben, stattdessen weltweit auf das umstrittene Game-Key-Card-Format zu wechseln.

Die Entscheidung betrifft sowohl die Standardausgabe als auch das umfangreichere Psycho Tropical Vacation Package. Einen konkreten Grund für den kurzfristigen Kurswechsel nennt das Unternehmen nicht. Spike Chunsoft betont lediglich, dass die Anpassung nach sorgfältiger Abwägung unvermeidbar gewesen sei.

Stornierungen im offiziellen US-Store

Welche Vorbestellungen werden automatisch storniert? Betroffen sind Bestellungen des Psycho Tropical Vacation Package für Nintendo Switch 2, die direkt über den offiziellen US-Store von Spike Chunsoft aufgegeben wurden. Diese Vorbestellungen werden vollständig storniert und zurückerstattet. Kunden sollen zusätzlich per E-Mail über den Vorgang informiert werden.

Interessierte können anschließend eine neue Bestellung für die Game-Key-Card-Ausgabe aufgeben. Die automatische Stornierung gilt ausdrücklich nur für den US-Store und darf daher nicht mit einer allgemeinen Absage sämtlicher Vorbestellungen verwechselt werden.

Bestellungen aus den offiziellen Stores für Großbritannien und Europa bleiben bestehen. Käufer erhalten dort jedoch nicht mehr die ursprünglich angekündigte vollständige Softwarekarte, sondern ebenfalls eine Game-Key Card. Das Gleiche gilt für Vorbestellungen bei anderen Händlern. Wer seine Bestellung aufgrund der Änderung nicht behalten möchte, muss sich an den jeweiligen Shop wenden.

Vollständiger Download trotz Verpackung

Wie funktioniert eine Game-Key Card auf Nintendo Switch 2? Anders als eine herkömmliche Softwarekarte enthält sie nicht die vollständigen Spieldaten. Nach dem Einlegen muss Danganronpa 2×2 zunächst aus dem Internet heruntergeladen werden. Auch danach muss die Karte in der Konsole stecken, damit das Spiel gestartet werden kann.

Gerade bei Sammlern sorgt dieses Modell regelmäßig für Kritik. Zwar erhalten Käufer weiterhin eine Verpackung und eine physische Karte, langfristig bleibt die Nutzung jedoch von der Verfügbarkeit des Downloads abhängig. Entsprechend kündigen bereits einige Fans an, ihre Vorbestellungen zu stornieren oder auf eine andere Plattform auszuweichen.

Der Wechsel betrifft ausschließlich die Fassung für Nintendo Switch 2. Die Version für die ursprüngliche Nintendo Switch soll weiterhin mit dem vollständigen Spiel auf der Softwarekarte erscheinen. Auch die PlayStation-5-Ausgabe bleibt als klassische Disc-Version geplant. Danganronpa 2×2 soll Anfang 2027 außerdem für Xbox Series X|S und PC veröffentlicht werden.

Das Spiel enthält eine modernisierte Fassung von Danganronpa 2: Goodbye Despair sowie ein umfangreiches neues Szenario mit anderen Opfern, Tätern und Rätseln. Wie steht ihr zum Wechsel auf eine Game-Key Card? Bleibt eure Vorbestellung bestehen oder greift ihr lieber zur Switch- beziehungsweise PlayStation-5-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.