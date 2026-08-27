The Witcher 3 Songs of the Past – Hinweise auf neue Romanze mit Lilla

Geralt von Riva könnte in The Witcher 3: Wild Hunt erneut die Liebe finden. Nach der Präsentation der Erweiterung Songs of the Past auf der Gamescom 2026 deutet vieles darauf hin, dass die neu vorgestellte Lilla als zusätzliche Romanzenoption zur Verfügung stehen wird.

Eine endgültige Bestätigung vermied CD Projekt Red bislang. Die während einer Vorführung gezeigten Dialogmöglichkeiten und die ausweichende Reaktion des Entwicklerteams sprechen jedoch deutlich dafür, dass sich zwischen Geralt und Lilla mehr als eine gewöhnliche Freundschaft entwickeln kann.

Lilla rückt an Geralts Seite

Wer ist die mögliche neue Romanze für Geralt? Lilla ist die Cousine von Rittersporn und stammt aus Letten, der neuen Region von Songs of the Past. CD Projekt Red beschreibt sie als intelligent, abenteuerlustig und ein wenig rebellisch, womit sie hervorragend zu Geralts oft gefährlichen Unternehmungen passen dürfte.

Während einer Gamescom-Demonstration waren besondere Interaktionsmöglichkeiten zwischen den beiden Figuren zu sehen. Auf die direkte Frage nach einer Romanze wollte das Entwicklerteam keine eindeutige Antwort geben und betonte stattdessen, dass Fans Lillas Geschichte selbst erleben sollen.

Offen bleibt deshalb, welchen Umfang die mögliche Beziehung haben wird. Lilla könnte eine vollwertige Romanze mit mehreren Entscheidungen und Konsequenzen erhalten, allerdings wäre ebenso eine kürzere Affäre im Stil einiger Begegnungen aus dem Hauptspiel denkbar. Auch Geralts bestehende Beziehungen zu Yennefer und Triss könnten dabei eine Rolle spielen.

Letten verbindet Romantik und düstere Geheimnisse

Welche Rolle spielt Lilla in Songs of the Past? Geralt reist offenbar wegen seines verschwundenen Freundes Rittersporn nach Letten. Die idyllisch wirkende Region ist von ländlichen Traditionen, Folklore, reichen Ernten und großen Festen geprägt, verbirgt unter der friedlichen Oberfläche jedoch ein lange schlummerndes Übel.

Lilla begleitet den Hexer bei seinen Nachforschungen und scheint damit eine zentrale Figur der Handlung zu werden. Geralt trifft in den Wäldern von Letten auf bislang unbekannte Gegner und verfolgt eine alte Familienlegende rund um Rittersporns Vorfahren. Songs of the Past soll zugleich als letztes großes Abenteuer mit Geralt und als Verbindung zum kommenden The Witcher 4 dienen.

Die kostenpflichtige Erweiterung erscheint 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Zuvor veröffentlicht CD Projekt Red am 29. September 2026 The Witcher 3: Wild Hunt Remastered mit überarbeiteter Grafik, flüssigerem Kampfsystem und weiteren Gameplay-Verbesserungen. Zusätzlich ist eine Zusammenarbeit mit Diablo 4 geplant, durch die eine von Geralt inspirierte Belohnung verfügbar werden soll.

Würdet ihr für Lilla Geralts Beziehung zu Yennefer oder Triss aufs Spiel setzen, oder bleibt ihr eurer bisherigen Romanze treu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.