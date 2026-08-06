Nintendo Switch 2 überholt GameCube-Verkäufe nach gut einem Jahr

Nintendo hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Die Nintendo Switch 2 kommt weltweit auf 23,68 Millionen verkaufte Konsolen und hat damit die gesamten Hardwareverkäufe des Nintendo GameCube übertroffen. Die Kultkonsole aus dem Jahr 2001 beendete ihren Lebenszyklus mit 21,74 Millionen Einheiten.

Damit liegt die Switch 2 bereits 1,94 Millionen Konsolen vor dem GameCube. Besonders beeindruckend ist das Tempo, denn die neue Hardware erschien erst am 5. Juni 2025 und benötigte somit nur etwas mehr als ein Jahr für diesen Erfolg.

Ein rasanter Start für Nintendos neue Konsole

Wie schnell verkauft sich die Nintendo Switch 2? Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2026 lag die Konsole noch bei 19,86 Millionen Einheiten. Zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2026 kamen weitere 3,82 Millionen verkaufte Geräte hinzu.

Auch bei der Software bleibt das Geschäft stabil. Im selben Quartal wurden 9,46 Millionen Switch 2 Spiele verkauft. Pokémon Pokopia gehörte dabei mit 1,27 Millionen Exemplaren zu den wichtigen Titeln, während Nintendo weiterhin von der Abwärtskompatibilität und dem großen Spielekatalog der ursprünglichen Switch profitiert.

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Konsole Weltweite Hardwareverkäufe Nintendo Switch 2 23,68 Millionen Nintendo GameCube 21,74 Millionen

Der GameCube konnte sich während seiner ursprünglichen Laufzeit nicht gegen die PlayStation 2 und die erste Xbox durchsetzen. Rückblickend genießt das System jedoch Kultstatus, da zahlreiche damalige Exklusivtitel heute als Klassiker gelten und teilweise für moderne Nintendo Plattformen neu aufgelegt wurden.

Neue Spiele und steigende Hardwarepreise

Welche Spiele sollen den Verkauf weiter antreiben? Nintendo plant für den Rest des Jahres 2026 mehrere große Veröffentlichungen. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint im September 2026, Nintendo Switch Sports Resort folgt im Oktober 2026 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll ebenfalls noch 2026 veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2027 sind bereits Xenoblade Genesis sowie Pokémon Winds und Pokémon Waves angekündigt. Besonders die nächste Pokémon Generation könnte der Hardware einen weiteren Schub geben. Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur haben zusammen schließlich bereits 28,46 Millionen Exemplare erreicht.

Allerdings wird der Einstieg bald teurer. Im europäischen My Nintendo Store steigt der Preis der Nintendo Switch 2 am 1. September 2026 von 469,99 Euro auf 499,99 Euro. In Nordamerika bietet Nintendo vor der Anpassung zudem ein Konsolenpaket an, bei dem Käufer zwischen Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Pokémon Pokopia wählen können.

Der Vorsprung vor dem GameCube dürfte angesichts des kommenden Spieleangebots weiter wachsen. Spannend bleibt nun vor allem, welche ältere Nintendo Konsole die Switch 2 als Nächstes in der ewigen Verkaufsliste überholen kann.

Hättet ihr erwartet, dass die Nintendo Switch 2 den GameCube bereits nach etwas mehr als einem Jahr schlägt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.