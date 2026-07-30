Nintendo Switch 2 überholt im UK den GameCube – weltweit fehlt nicht mehr viel

Die Nintendo Switch 2 hat einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Im Vereinigten Königreich konnte Nintendos aktuelle Hybridkonsole inzwischen die gesamten Verkaufszahlen des GameCube übertreffen, obwohl sie erst seit dem 5. Juni 2025 erhältlich ist.

Die entsprechende Einschätzung stammt vom Branchenanalysten Christopher Dring. Konkrete aktualisierte Stückzahlen nennt er zwar nicht, Ende 2025 lag die Nintendo Switch 2 im Vereinigten Königreich jedoch bereits bei rund 737.000 verkauften Exemplaren. Der GameCube kam dort während seiner gesamten Laufzeit auf ungefähr 1,1 Millionen Geräte.

Ein schneller Erfolg im Vereinigten Königreich

Wie schnell hat die Nintendo Switch 2 den GameCube überholt? Für das Erreichen der Marke benötigte die Konsole nur etwas mehr als ein Jahr. Damit setzt Nintendo den starken Verkaufsstart der Hardware fort und zeigt, dass die Switch-Familie trotz der weiterhin großen Verbreitung des Vorgängermodells viele Käufer erreicht.

Der direkte Vergleich fällt besonders deutlich aus, weil der GameCube zwischen 2001 und 2007 auf dem Markt war. Die Nintendo Switch 2 konnte dessen britisches Gesamtergebnis somit innerhalb eines Bruchteils dieser Zeit übertreffen.

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An den Erfolg der ersten Nintendo Switch reicht die neue Konsole im Vereinigten Königreich allerdings noch lange nicht heran. Das ursprüngliche Modell wurde dort seit seinem Verkaufsstart im Jahr 2017 mehr als sieben Millionen Mal verkauft. Die Switch 2 steht deshalb weiterhin vor einer großen Aufgabe, wenn sie den langfristigen Erfolg ihres Vorgängers wiederholen möchte.

Der weltweite GameCube Rekord rückt näher

Wann überholt die Nintendo Switch 2 den GameCube weltweit? Zum Stichtag am 31. März 2026 meldete Nintendo weltweit 19,86 Millionen verkaufte Switch-2-Konsolen. Der GameCube erreichte während seiner gesamten Laufzeit 21,74 Millionen Einheiten, womit zuletzt nur noch 1,88 Millionen Geräte zwischen beiden Systemen lagen. ([nintendo.co.jp](https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html?utm_source=openai))

Die Nintendo Switch 2 könnte den GameCube daher auch weltweit bereits überholt haben. Gewissheit dürfte der nächste Geschäftsbericht bringen, den Nintendo für den 6. August 2026 angesetzt hat. Anschließend wartet mit dem Nintendo 64 die nächste große Marke, denn die Konsole kam weltweit auf 32,93 Millionen verkaufte Exemplare. ([nintendo.co.jp](https://www.nintendo.co.jp/ir/en/schedule/index.html?utm_source=openai))

Für zusätzliche Nachfrage soll außerdem das wachsende Angebot exklusiver Software sorgen. Pokémon Pokopia und Splatoon Raiders erweitern bereits das Portfolio der neuen Hardware. Im Jahr 2027 könnten Pokémon Winds and Waves für einen weiteren deutlichen Verkaufsschub sorgen.

Bis dahin bleibt die erste Switch eine starke Alternative, da zahlreiche Neuerscheinungen weiterhin für das ältere Modell erscheinen. Der britische Erfolg unterstreicht dennoch, wie schnell sich die Nintendo Switch 2 am Markt etabliert hat.

Glaubt ihr, dass die Nintendo Switch 2 langfristig auch die Verkaufszahlen des Nintendo 64 und weiterer Klassiker übertreffen wird? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.