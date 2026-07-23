SOMA als Nintendo Switch 2 Edition im Store aufgetaucht – Release im Juli 2026

Auf Nintendos offiziellen Digital-Storefronts deutet sich der nächste große Horror-Transfer für die Nintendo Switch 2 an: SOMA, das atmosphärische Sci-Fi-Horrorspiel von Frictional Games, ist dort als eigene Nintendo Switch 2 Edition aufgetaucht. Der Eintrag lässt darauf schließen, dass nicht nur die abwärtskompatible Version angeboten wird, sondern eine dedizierte Fassung, die technisch gezielt auf die neue Hardware zugeschnitten ist.

Das passt ins Bild: Seit dem Launch hat die Nintendo Switch 2 eine spürbare Welle an Third-Party-Ports erhalten und gerade das Horror-Genre ist zuletzt stark vertreten. Zwischen actionlastigen Survival-Ausflügen wie Cronos: The New Dawn und langsameren, psychologisch geprägten Spielen wie Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake wirkt SOMA wie die konsequente Ergänzung für alle, die Gänsehaut lieber über Atmosphäre und Story statt Dauer-Action bekommen.

Technische Hinweise zur Switch-2-Edition

Welche Verbesserungen soll die Nintendo Switch 2 Edition bieten? Laut Store-Listing dürfen sich Fans vor allem auf eine bessere Auflösung und eine insgesamt höhere Bildqualität freuen. Neue Inhalte, zusätzliche Modi oder Gameplay-Erweiterungen werden in der aktuellen Beschreibung hingegen nicht in Aussicht gestellt.

Interessant ist dabei, dass SOMA bereits 2025 ein Switch-2-Optimierungsupdate erhalten hatte. Dieses Update brachte unter anderem eine höhere Auflösung, stabilere Performance, verbesserte Texturqualität sowie kürzere Ladezeiten und wurde für Besitzer der bestehenden Version ohne zusätzliche Kosten bereitgestellt.

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Der Unterschied liegt diesmal vor allem im Auftreten: Statt eines einfachen Patches scheint die neue Veröffentlichung als klar benannte Nintendo Switch 2 Edition geführt zu werden. Das könnte die Auffindbarkeit im eShop verbessern und die Versionierung für neue Käufer übersichtlicher machen.

Release-Termin und Preisrahmen

Wann erscheint SOMA auf Nintendo Switch 2? Der Eintrag im japanischen Nintendo-Store nennt den 23. Juli 2026 als Starttermin in Japan. Ob und wann die Veröffentlichung auf weitere Regionen ausgeweitet wird, ist derzeit offen.

Wie teuer wird SOMA auf der Nintendo Switch 2? Offizielle Preisangaben für den deutschen Nintendo eShop stehen noch aus. In Japan wird SOMA mit einem Preis von 3.700 Yen gelistet und zum Start mit 25 Prozent Rabatt angeboten, zusätzlich ist dort ein Upgrade-Pfad für bestehende Besitzer vermerkt.

Wer SOMA bislang verpasst hat, bekommt damit voraussichtlich eine polierte, leicht zugängliche Version eines modernen Horror-Klassikers. Und wer das Spiel schon kennt, darf zumindest hoffen, dass die Switch-2-Edition die bisherigen technischen Verbesserungen sauber bündelt und als bestmögliche Handheld-Fassung bereitstellt.

Warum SOMA auch 2026 noch so gut funktioniert

Warum gilt SOMA als eines der besten Horrorspiele des letzten Jahrzehnts? Frictional Games setzt hier weniger auf Dauerbeschuss und mehr auf Erkundung, klaustrophobische Spannung und erzählerischen Druck. Das Unterwasser-Setting, die engen Korridore und die bedrückende Soundkulisse erzeugen einen Sog, der auch Jahre nach Release noch sitzt.

Gerade auf einer Plattform, deren Horror-Angebot zunehmend breiter wird, ist SOMA eine willkommene Alternative zu actionorientierten Releases, Remakes oder Multiplayer-Konzepten. Die Nintendo Switch 2 hat bereits gezeigt, dass sie große Spiele mit deutlich weniger Kompromissen stemmen kann, und ein Spiel wie SOMA profitiert spürbar von sauberer Bildqualität und stabiler Performance.

Freut ihr euch über eine dedizierte Nintendo Switch 2 Edition von SOMA, oder reicht euch die bisherige Version mit dem Optimierungsupdate? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.