Switch 2 OLED im Gespräch – Hinweise deuten auf Release frühestens 2028 hin

Nintendo hat die Switch 2 im Juni 2025 mit einem LCD-Display auf den Markt gebracht. Jetzt verdichten sich Hinweise, dass die Hybridkonsole mittelfristig doch noch ein größeres Bildschirm-Upgrade bekommen könnte. Im Gespräch ist ein OLED-Modell, das nicht nur für kräftigere Farben und bessere Schwarztöne sorgen würde, sondern auch ein klares Signal an alle wäre, die mit einer zweiten Hardware-Welle ähnlich wie bei der ersten Switch gerechnet haben.

Spannend ist dabei vor allem der Zeitpunkt: Während bei der ursprünglichen Switch nach und nach unterschiedliche Varianten erschienen, ist die Switch 2 bislang hardwareseitig unverändert geblieben. Zwar gab es mehrere Bundles mit verschiedener Software, aber keine neue Revision oder ein Premium-Modell mit verbessertem Display.

OLED als nächster Schritt für die Switch 2

Was steckt hinter den aktuellen OLED-Gerüchten? Laut einem Bericht aus Südkorea soll es Gespräche zwischen Nintendo und Samsung geben, in denen eine mögliche OLED-Variante der Switch 2 thematisiert wird. Dabei steht offenbar ein Produktionsstart frühestens gegen Ende 2027 im Raum, was auf einen Release im Jahr 2028 hindeuten könnte.

Eine OLED-Version wäre keine Premiere im Nintendo-Kosmos: Die Switch OLED erschien 2021, also rund vier Jahre nach dem Start des Basismodells. Dass Nintendo bei der Switch 2 zum Launch auf OLED verzichtet hat, wurde unter anderem damit begründet, die Einstiegskosten der neuen Konsole niedriger halten zu wollen.

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Rückblickend ist das nachvollziehbar, denn schon der Launch-Preis der Switch 2 sorgte bei Teilen der Community für Diskussionen. Ein OLED-Panel hätte diese Debatte noch weiter anheizen können. Sollte Nintendo das Upgrade erst später nachschieben, würde das eher die Zielgruppe abholen, die bewusst zu einer teureren Premium-Option greift, statt dass alle Käufer direkt zum Start mehr bezahlen müssen.

Preisfrage und Marktumfeld

Wie teuer könnte eine Switch 2 OLED werden? Konkrete Zahlen gibt es nicht, aber ein Blick in die Vergangenheit liefert eine grobe Orientierung: Die Switch OLED lag bei ihrem Release preislich über dem Standardmodell. Übertragen auf die Switch 2 ist es denkbar, dass Nintendo auch hier einen ähnlichen Aufschlag ansetzt.

Allerdings spielt das aktuelle Umfeld eine große Rolle. Für September 2026 ist bereits eine Preiserhöhung der Switch 2 angekündigt. Nintendo begründet den Schritt im Kontext steigender Kosten, die auch andere Hersteller von Konsolen-Hardware betreffen. Zusätzlich sorgt eine globale RAM-Knappheit für Druck auf die Preise, was die Kalkulation für eine mögliche Premium-Variante weiter erschweren könnte.

Unterm Strich könnte das bedeuten: Selbst wenn ein OLED-Modell 2028 erscheint, ist nicht automatisch garantiert, dass die Basis-Switch-2 bis dahin günstiger wird. Bei Konsolen ist es schon länger keine Selbstverständlichkeit mehr, dass Preise mit der Zeit fallen.

Exklusive Spiele als Kaufargument

Welche Spiele könnten den OLED-Impuls verstärken? Nintendo setzt traditionell darauf, Hardware über starke Exklusivtitel zu pushen, und auch für die Switch 2 stehen größere Releases im Kalender. Für 2026 ist ein Remake von The Legend of Zelda Ocarina of Time angekündigt, 2027 soll zudem Pokémon Winde und Wellen folgen.

Genau solche Titel sind oft der Moment, in dem viele Fans über ein Upgrade nachdenken: Wer bislang mit der Switch 2 gezögert hat, könnte bei einem OLED-Modell und einem starken Spielejahr doppelt motiviert sein. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie groß die Bereitschaft ist, für ein besseres Display noch einmal deutlich mehr Geld auszugeben, gerade wenn die Basisversion parallel im Preis steigt.

Wie seht ihr das: Würdet ihr für eine Switch 2 mit OLED-Display später noch einmal upgraden, oder reicht euch das aktuelle Modell völlig aus? Schreibt es gern in die Kommentare.