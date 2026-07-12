Leak deutet Borderlands als Destiny-ähnlichen Live-Service in Open World an

Ein frischer Leak sorgt am 12. Juli 2026 für ordentlich Gesprächsstoff: Angeblich könnte ein neues Borderlands-Spiel in Arbeit sein, das sich deutlich stärker an Destiny orientiert als an den bisherigen Serienteilen. Die Rede ist von einem Destiny-Style Open-World Looter-Shooter, der spielerisch auf Live-Service setzt und inhaltlich auf das Setting von Borderlands 1 zurückgreifen soll.

Brisant ist das Timing auch deshalb, weil Borderlands zuletzt nicht gerade Rückenwind hatte: Borderlands 4 wurde vielerorts eher durchwachsen aufgenommen, und in der Community wird schon lange ein MMO-artiger Ableger gefordert. Genau in diese Kerbe schlägt das neue Gerücht, das jetzt die Runde macht.

Im Raum steht außerdem eine größere Lücke im Genre, nachdem die Unterstützung für Destiny 2 dem Vernehmen nach ausläuft. Sollte ein vergleichbares Spiel im Borderlands-Universum tatsächlich entstehen, könnte es für viele Fans genau zur richtigen Zeit kommen.

Das steckt laut Leak hinter dem neuen Projekt

Worum geht es bei dem geleakten Borderlands-Spiel konkret? Laut einem Leak des Content Creators Trance, der sich auf eine angebliche Verbindung zu einer Person im Business-Development-Umfeld von 2K beruft, soll sich ein sehr frühes Projekt formieren, das Borderlands als Destiny-ähnliches Live-Service-Spiel neu denkt. Genannt wird eine frühe Zusammenarbeit zwischen Sony, Bungie, 2K und Gearbox.

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Der Kern des Gerüchts: ein Open-World Looter-Shooter mit dauerhafter Online-Ausrichtung, der sich am Grundgefühl von Borderlands 1 orientiert. Das klingt weniger nach einem klassischen Remaster und mehr nach einer Neuinterpretation, die Struktur und Fortschrittssysteme eher in Richtung MMO und Seasonal Content verschiebt.

Besonders auffällig: Das Spiel soll zwar in der Welt von Borderlands 1 spielen, aber ohne die originalen Kammerjäger als spielbare Figuren auskommen. Stattdessen ist von anpassbaren Charakteren die Rede, was gut zum Destiny-Vergleich passt, aber für Borderlands-Veteranen eine spürbare Abkehr vom bisherigen Ansatz wäre.

Open-World-Struktur statt klassisch instanzierter Gebiete

Live-Service-Ausrichtung mit langfristiger Content-Planung

Bezahlte Seasons als zentrales Update-Modell

Charaktererstellung und Anpassung statt fester Vault-Hunter-Rollen

Setting und Stimmung angelehnt an Borderlands 1

Warum der Leak gerade jetzt so viel Sinn ergeben würde

Welche Rolle spielen Bungie und Sony bei dem Gerücht? Dass Bungie in einem solchen Szenario auftaucht, ist kein Zufall: Das Studio gilt als eine der prägendsten Kräfte hinter modernen Live-Service-Shootern. Nach dem Kurswechsel rund um Destiny 2 wäre es naheliegend, Know-how und Tech in neue Projekte zu überführen, vor allem, wenn ein Partner wie Sony strategisch weiter auf Service-Games setzt.

Für Borderlands wäre das gleichzeitig eine Chance, eine alte Fan-Forderung endlich anzugehen: Viele wünschen sich seit Jahren ein größeres, persistent angelegtes Online-Spiel im Universum, nicht zuletzt mit Blick auf Story-Fäden, die bisher kaum genutzt wurden, etwa die immer wieder angedeutete größere Bedrohung durch den Wächter und den prophezeiten Krieg.

Interessant ist auch, dass Remake-Gerüchte zu Borderlands schon vor rund zwei Jahren aufkamen, damals aber ohne sichtbares Ergebnis. Der neue Leak dreht diese Idee nun in eine deutlich modernere Richtung: nicht einfach Borderlands 1 neu auflegen, sondern Borderlands 1 als Basis nehmen und das Ganze als Destiny-artigen Neustart aufziehen.

Aspekt Was laut Leak geplant sein soll Genre-Fokus Open-World Looter-Shooter im Destiny-Stil Modell Live-Service mit bezahlten Seasons Setting Welt von Borderlands 1 Figuren Eigene Charaktere statt der klassischen Kammerjäger Stand Sehr frühe Entwicklungsphase

Was das für Borderlands-Fans bedeuten könnte

Welche Erwartungen weckt ein Borderlands-MMO im Destiny-Format? Sollte sich das Konzept bewahrheiten, wäre das eine der größten Neuausrichtungen in der Seriengeschichte. Eine offene Welt, regelmäßige Seasons und ein langfristiger Grind könnten die typische Borderlands-Beutejagd auf ein neues Level heben, gleichzeitig aber auch das Tempo, die Story-Struktur und das klassische Koop-Gefühl verändern.

Ob das am Ende eher Borderlands mit MMO-DNA oder Destiny mit Borderlands-Humor wird, hängt von Details ab, die im Leak naturgemäß noch fehlen. Klar ist aber: Allein die Kombination aus Borderlands-Universum, Bungie-Kompetenz und Live-Service-Fokus dürfte die Community spalten, zwischen Vorfreude auf ein großes Online-Abenteuer und Skepsis gegenüber bezahlten Seasons.

Wie sieht es bei dir aus: Würdest du ein Destiny-Style Borderlands als Open-World Live-Service spielen, oder wünschst du dir lieber einen klassischeren Serienteil ohne Seasons? Schreib deine Meinung in die Kommentare.