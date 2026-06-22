Gerücht – Sony plant PS5-Bundle-Offensive zu GTA 6 & Co. – Preisaktionen für Herbst 2026

Der nächste große PS5-Herbst könnte deutlich aggressiver ausfallen, als es die letzten Monate vermuten ließen. Laut einem neuen Gerücht plant Sony zwischen September und Dezember 2026 eine breit angelegte Offensive, um die Verkäufe von PS5 und PS5 Pro wieder spürbar anzukurbeln. Im Zentrum stehen demnach große Hardware-Bundles rund um Blockbuster-Marken wie GTA 6 sowie zeitlich begrenzte Preisaktionen, die sich an wichtigen Releases und dem Black-Friday-Wochenende orientieren sollen.

Ausgelöst werde das Ganze angeblich durch ein internes Ziel: Die Marke von 100 Millionen verkauften PS5-Konsolen werde bis Oktober 2026 voraussichtlich verfehlt und stattdessen erst bis Dezember 2026 erwartet. Bis Ende März 2026 lag der Stand demnach bei 93,7 Millionen Geräten.

Bundle-Offensive mit großen Marken

Welche PS5- und PS5-Pro-Bundles sollen im Herbst 2026 kommen? Nach den unbestätigten Angaben sollen gleich mehrere dedizierte Hardware-Pakete geschnürt werden, um unterschiedliche Zielgruppen abzuholen. Genannt werden Bundles zu EA Sports FC, Marvel’s Wolverine, Call of Duty und Grand Theft Auto 6.

Gerade das Bundle zu Grand Theft Auto 6 soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Der Gedanke dahinter: Wer bislang noch auf PS4 unterwegs ist und bei der neuen Konsolengeneration gezögert hat, soll spätestens mit dem Release-Fenster rund um November 2026 zum Wechsel bewegt werden. Timing und Strahlkraft des Rockstar-Blockbusters würden in dieses Szenario perfekt hineinspielen.

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PS5- und PS5-Pro-Bundle zu EA Sports FC

PS5- und PS5-Pro-Bundle zu Marvel’s Wolverine

PS5- und PS5-Pro-Bundle zu Call of Duty

PS5- und PS5-Pro-Bundle zu Grand Theft Auto 6

Vorgezogene Lagerstrategie und Marketingdruck

Wie soll Sony die Verkaufswelle logistisch vorbereiten? Der Leak beschreibt auch Maßnahmen hinter den Kulissen. Sony soll die Lieferungen an den Handel zuletzt reduziert und stattdessen Konsolen eingelagert haben, um später im Jahr schnell und in großen Mengen liefern zu können.

Aktuell sollen demnach rund vier Millionen Geräte aus PS5 und PS5 Pro auf Lager liegen. Bis September 2026 soll sich dieser Bestand laut den Aussagen verdoppeln. Parallel dazu sei ein sehr hohes Marketingbudget vorgesehen, angeblich so hoch wie zu keinem anderen Zeitpunkt außerhalb eines Konsolenstarts.

Zeitlich begrenzte Preisaktionen statt dauerhafter Preissenkung

Wann könnten PS5 und PS5 Pro günstiger werden? Anstatt einer dauerhaften Preissenkung sollen laut Gerücht gezielte, zeitlich limitierte Preisaktionen geplant sein. Diese würden sich an großen Spieleveröffentlichungen orientieren und zusätzlich rund um Black Friday 2026 gebündelt werden.

Wer auf einen langfristig niedrigeren Listenpreis hofft, dürfte damit allerdings weiter warten müssen. Der Mehrwert würde demnach eher über Software entstehen, die im Bundle beiliegt, statt über eine generelle Preisanpassung der Hardware.

Einordnung der Quelle und bekannte Trefferquote

Wer ist Millie A und wie ist das Gerücht einzuordnen? Im Mittelpunkt des aktuellen Gerüchts steht die Insiderin Millie A, die in der Vergangenheit bereits mehrfach PlayStation-Infos vor offiziellen Ankündigungen geteilt haben soll. Unter anderem werden ihr Hinweise auf den PlayStation-Showcase im September 2021 sowie auf das damals noch unangekündigte Marvel’s Wolverine zugeschrieben.

Gleichzeitig gab es auch Fälle, in denen Aussagen später umstritten waren oder sich nicht bestätigten, etwa im Umfeld von Hogwarts Legacy und bestimmten PlayStation-Events. Unterm Strich passt eine große PS5-Kampagne rund um die Blockbuster-Saison aber zumindest ins Bild, wenn Ende 2026 Releases wie Grand Theft Auto 6 und weitere Schwergewichte den Takt vorgeben.

Was haltet ihr von der Idee, PS5 und PS5 Pro vor allem über Bundles zu Grand Theft Auto 6, Marvel’s Wolverine und Call of Duty zu pushen, statt über eine dauerhafte Preissenkung? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.