Pokémon GO Community Day Juli 2026 – Memmeon, Zeiten, Bonus, Attacken

Pokémon GO hat das nächste Community-Day-Pokémon für Juli 2026 enthüllt: Im Mittelpunkt steht Memmeon. Damit erwartet euch wieder eines der beliebtesten Monats-Events im Spiel, bei dem die Chancen auf die schillernde Variante deutlich steigen und sich das Event besonders gut zum Sammeln, Entwickeln und Aufwerten eignet.

Der Community Day rund um Memmeon findet am Samstag, den 4. Juli 2026, statt. Das Zeitfenster ist wie gewohnt kompakt gehalten, wodurch sich vor allem ein gut geplanter Spaziergang oder eine gezielte Runde durch PokéStops und Arenen lohnt.

Alle wichtigen Eckdaten zum Memmeon-Community-Day

Wann startet der Community Day im Juli 2026? Der Memmeon-Community-Day läuft am 4. Juli 2026 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in eurer lokalen Zeit.

Während des Events solltet ihr Memmeon deutlich häufiger in der Wildnis antreffen. Wie bei Community Days üblich, steigt außerdem die Wahrscheinlichkeit, ein schillerndes Memmeon zu finden.

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Datum: Samstag, 4. Juli 2026

Samstag, 4. Juli 2026 Uhrzeit: 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ortszeit)

14:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Ortszeit) Bonus: Erhöhte Chance auf schillerndes Memmeon

Erhöhte Chance auf schillerndes Memmeon Zusatzchance: Begegnung mit Memmeon mit Spezialhintergrund möglich

Zusätzlich besteht laut Ankündigung die Möglichkeit, Memmeon mit einem Spezialhintergrund zu begegnen. Diese Variante ist vor allem für Sammler spannend, die ihre Event-Ausbeute gern mit besonderen Erinnerungsstücken aufwerten.

Entwicklungen und Attacken lohnen sich diesmal besonders

Welche Entwicklungen sind beim Juli-Community-Day wichtig? Memmeon wurde ursprünglich in Pokémon Schwert und Schild eingeführt und entwickelt sich erst zu Phlegleon und anschließend zu Intelleon. Genau diese Entwicklungsreihe steht beim Community Day im Fokus, weil sich daraus ein starker Angreifer mit exklusivem Moveset ergeben kann.

Wenn ihr während des Events oder bis zu vier Stunden nach Event-Ende ein Phlegleon zu Intelleon entwickelt, erhält Intelleon die Event-Attacke Hydrokanone als Sofortbonus für eure Entwicklung. Das ist der wichtigste Grund, warum sich das Horten von Bonbons im Vorfeld und das gezielte Entwickeln im Zeitfenster besonders lohnt.

Entwicklungsziel: Phlegleon zu Intelleon entwickeln

Phlegleon zu Intelleon entwickeln Zeitraum: Während des Events oder bis vier Stunden danach

Während des Events oder bis vier Stunden danach Belohnung: Intelleon mit Hydrokanone

Außerdem kommt ab dem Community Day eine weitere neue Option ins Spiel: Intelleon kann dann zusätzlich die Lade-Attacke Präzisionsschuss erlernen. In Trainerkämpfen hat Präzisionsschuss eine Stärke von 65 und besitzt eine Chance, Intelleons Angriff um zwei Stufen zu erhöhen. In Arenen und Raids liegt die Stärke bei 100.

Attacke Modus Werte Präzisionsschuss Trainerkämpfe Stärke 65, Chance auf +2 Angriffsstufen Präzisionsschuss Arenen und Raids Stärke 100 Hydrokanone Entwicklungsbonus Erhältlich durch Entwicklung zu Intelleon im Event-Zeitfenster

Was haltet ihr von Memmeon als Community-Day-Pokémon im Juli 2026, und jagt ihr eher dem schillernden Fund, dem Spezialhintergrund oder dem perfekten Intelleon fürs PvP hinterher? Schreibt es gern in die Kommentare.