Pokémon GO – GO-Fest-Do-Over am 26. Juli mit Mega-Mewtu Y und 12 Pässen

Nach den technischen Problemen rund um Pokémon GO Fest 2026: Global reagiert Pokémon GO mit einem Do-Over, der diesmal nicht nur einzelne Regionen betrifft. Stattdessen wird der Ausgleich nun weltweit ausgerollt, nachdem sich die Störungen offenbar deutlich weiter verbreitet hatten als zunächst angenommen. Im Fokus steht ein neuer Raid-Tag, der besonders für Raid-Fans und Shiny-Jäger spannend werden dürfte.

Konkret geht es um einen zusätzlichen Eventtag, der die verpatzten Raid-Erfahrungen beim GO Fest auffangen soll. Neben dem stärkeren Fokus auf einen besonders begehrten Mega-Raid-Boss werden auch die kostenlosen Raid-Pässe aufgestockt, damit ihr möglichst viele Versuche mitnehmen könnt.

Der neue GO-Fest-Do-Over-Termin im Überblick

Wann findet der GO-Fest-Do-Over in Pokémon GO statt? Der angekündigte GO Fest: Global Do-Over Raid Day läuft am Sonntag, 26. Juli 2026, und zwar von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr jeweils in eurer lokalen Zeit.

Der Termin ist als Kompensation für die Ausfälle während GO Fest 2026: Global gedacht, als viele Trainer nicht wie geplant an Raids teilnehmen konnten. Dass der Ausgleich jetzt für alle gilt, ist eine direkte Reaktion darauf, dass die Probleme laut offizieller Einschätzung großflächiger waren als anfangs angenommen.

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Wenn ihr euch den Tag im Kalender markiert, plant am besten auch ein, dass die volle Laufzeit von neun Stunden reichlich Zeit für mehrere Raid-Runden bietet. Gerade in belebten Bereichen oder mit Remote-Koordination in Communities dürfte das Event einiges an Aktivität erzeugen.

Mewtu im Mittelpunkt der Sonder-Raids

Welche Raids stehen beim Do-Over-Event im Vordergrund? Der Hauptanreiz ist Mega-Mewtu Y, das im Rahmen des Events in Super-Mega-Raids auftaucht. Außerdem wurde bestätigt, dass es eine Chance auf ein Schillerndes Exemplar gibt.

Damit setzt Pokémon GO für den Ausgleich direkt auf einen der größten Publikumsmagneten im Raid-Kosmos. Für viele dürfte das die Gelegenheit sein, ausgefallene Versuche nachzuholen, oder gezielt auf ein gutes Exemplar für Kämpfe und Sammlungen zu gehen.

Neben Mega-Mewtu Y sollen beim Raid-Tag auch weitere mächtige Pokémon Teil des Raid-Line-ups sein. Der klare Star bleibt aber Mewtu, weil es traditionell zu den begehrtesten und stärksten Optionen im Spiel zählt.

Mehr kostenlose Raid-Pässe als Entschädigung

Welche Boni gibt es als Kompensation für die Probleme beim GO Fest 2026? Für den Do-Over Raid Day wird die Zahl der kostenlosen Raid-Pässe erhöht: Statt der ursprünglich geplanten neun gibt es diesmal zwölf kostenlose Raid-Pässe.

Das ist vor allem für alle interessant, die am 26. Juli 2026 möglichst viele Mega-Mewtu-Y-Raids am Stück laufen möchten, ohne direkt auf Premium-Pässe angewiesen zu sein. Mehr Freispiele bedeuten in der Praxis auch mehr Chancen auf ein starkes IV-Ergebnis oder eben auf die schillernde Variante.

Unterm Strich wirkt der Schritt wie ein klares Signal: Der Do-Over soll nicht nur symbolisch sein, sondern euch spürbar mehr Möglichkeiten geben, den verpassten GO-Fest-Raidteil nachzuholen.

Wie bewertet ihr den GO-Fest-Do-Over mit Mega-Mewtu Y und den zwölf kostenlosen Pässen, reicht euch das als Ausgleich oder hättet ihr euch noch mehr gewünscht? Schreibt es in die Kommentare.