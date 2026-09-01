Nintendo Switch 2 wird teurer – neuer Preis im My Nintendo Store 499,99 Euro

Für die Nintendo Switch 2 endet bereits rund 15 Monate nach dem Verkaufsstart eine wichtige Phase. Seit dem 1. September 2026 kostet die Konsole im europäischen My Nintendo Store 499,99 Euro und damit 30 Euro mehr als zuvor.

Der bisherige Preis von 469,99 Euro galt seit dem Launch am 5. Juni 2025. Nintendo hatte die Anpassung bereits am 8. Mai 2026 angekündigt und mit veränderten Marktbedingungen begründet, deren Auswirkungen nach Einschätzung des Unternehmens länger anhalten werden.

Der Abschied vom bisherigen Einstiegspreis

Wie teuer ist die Nintendo Switch 2 jetzt? Mit dem neuen offiziellen Shoppreis von 499,99 Euro erreicht die aktuelle Nintendo-Hardware erstmals diese markante Preisgrenze. Auch in Nordamerika wurde die Konsole teurer, während Nintendo die Preise in Japan bereits am 25. Mai 2026 angepasst hatte.

Für Interessierte in Deutschland bedeutet das zunächst einen höheren offiziellen Referenzpreis. Einzelne Händler können weiterhin eigene Angebote führen oder vorhandene Bestände günstiger verkaufen, doch der bisherige Preis im My Nintendo Store gehört der Vergangenheit an.

Besonders auffällig ist das fehlende günstigere Modell innerhalb der aktuellen Konsolenfamilie. Während Nintendo bei der ersten Switch später mit der Switch Lite eine preiswerte Alternative einführte, steht bei der Switch 2 bislang ausschließlich das reguläre System zur Auswahl.

Exklusive Spiele erhöhen den Kaufdruck

Warum dürfte die Preiserhöhung viele Nintendo-Fans besonders treffen? Der kommende Spielekalender macht einen Wechsel auf die neue Konsole zunehmend attraktiv. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026 ausschließlich für Nintendo Switch 2 und lässt sich somit nicht mehr auf dem Vorgängermodell spielen.

Mit ELDEN RING Tarnished Edition ist seit dem 28. August 2026 außerdem ein prominentes Action-Rollenspiel erhältlich. Die Umsetzung enthält neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung Shadow of the Erdtree sowie zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten.

Ein weiteres Schwergewicht folgt noch im Laufe des Jahres 2026 mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nintendo bringt den Nintendo 64-Klassiker exklusiv für Switch 2 zurück. Gerüchte über eine besondere Zelda-Konsole halten sich ebenfalls, eine entsprechende Sonderedition wurde bislang jedoch nicht angekündigt.

Ein neues Bundle soll den Aufpreis abfedern

Welche Alternative bietet Nintendo zum Einzelkauf? Am 22. Oktober 2026 erscheint ein neues Set aus Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch Sports Resort. Das Spiel liegt als digitale Vollversion bei und führt die Bewegungssteuerung der Reihe auf Wuhu Island fort.

Das Bundle könnte für alle interessant sein, die ohnehin mit dem Kauf der Konsole warten wollten. Durch das enthaltene Spiel bietet das Paket zumindest einen zusätzlichen Gegenwert, nachdem der Preis des Basismodells auf 499,99 Euro gestiegen ist.

Die Ära der Nintendo Switch 2 für 469,99 Euro ist damit offiziell beendet. Angesichts kommender Exklusivtitel dürfte die Konsole trotz der höheren Einstiegskosten für viele Fans langfristig nur schwer zu umgehen sein.

Wie bewertet ihr die Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 und wartet ihr auf ein Bundle oder eine mögliche Sonderedition? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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