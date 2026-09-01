GTA 6 sorgt für Beziehungsstress: Frauen wollen ihren Partnern das Spielen verbieten

GTA 6 ist noch nicht einmal erschienen und sorgt bereits für Diskussionen, die mit Grafik, Gameplay oder der Größe der Spielwelt nur wenig zu tun haben. Auf TikTok hat sich derzeit ein ungewöhnlicher Trend entwickelt: Mehrere Frauen erklären öffentlich, dass ihre Partner GTA 6 nicht spielen sollen und als Grund wird ausgerechnet Lucia genannt.

Lucia gehört neben Jason zu den beiden Hauptfiguren von GTA 6 und steht seit den jüngsten Marketing-Maßnahmen von Rockstar Games noch stärker im Mittelpunkt. Genau das scheint bei einigen Nutzerinnen für Eifersucht oder zumindest Unbehagen zu sorgen.

„Mein Verlobter wird GTA 6 auf keinen Fall spielen“

Unter anderem die TikTok-Creatorin Shelby Haas spricht sich deutlich gegen die Vorstellung aus, dass ihr Verlobter GTA 6 spielt.

In einem ihrer Videos sagt sie sinngemäß, dass ihr Verlobter das Spiel auf keinen Fall spielen werde. Ein Grund dafür ist offenbar, dass Spieler im Verlauf des Spiels mit Lucia interagieren und möglicherweise auch Beziehungselemente erleben können.

Mittlerweile gibt es mehrere ähnliche Videos auf TikTok. Dabei ist allerdings nicht immer ganz eindeutig, wie ernst die Aussagen gemeint sind. Teilweise wird der Trend auch bewusst aufgegriffen, um sich darüber lustig zu machen oder die Diskussion satirisch zu überspitzen.

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Lucia steht schon jetzt stark im Fokus

Dass ausgerechnet Lucia im Mittelpunkt der Diskussion steht, dürfte kaum überraschen. Rockstar Games hat die Figur in Trailern und weiterem Marketingmaterial stark hervorgehoben.

Gemeinsam mit Jason bildet sie das zentrale Duo von GTA 6. Dabei spielt offenbar auch die Beziehung zwischen den beiden eine wichtige Rolle.

Das Beziehungssystem soll optional ausfallen. Spieler sollen demnach selbst entscheiden können, wie stark sie sich mit diesem Teil des Spiels beschäftigen möchten.

Ein kurioser Trend vor dem Release

Dass ein Videospiel bereits vor Veröffentlichung zu Diskussionen innerhalb von Beziehungen führt, ist zumindest ungewöhnlich. Gleichzeitig sollte man den aktuellen TikTok-Trend nicht größer machen, als er tatsächlich ist.

Es handelt sich nicht um eine repräsentative Umfrage darüber, wie Frauen generell zu GTA 6 stehen. Vielmehr geht es um einige virale Videos und Reaktionen darauf.

Trotzdem zeigt die Diskussion ziemlich deutlich, welche enorme Aufmerksamkeit GTA 6 inzwischen erreicht hat. Selbst einzelne Figuren und mögliche Beziehungssysteme reichen mittlerweile aus, um außerhalb der klassischen Gaming-Community Debatten auszulösen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Bis dahin dürfte Lucia vermutlich noch für die eine oder andere ungewöhnliche Diskussion sorgen.

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