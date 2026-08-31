GTA 6 treibt den Detailwahn weiter: Selbst zufällige Räume werden von Hand gestaltet

Rockstar Games möchte die offene Welt von GTA 6 nicht nur durch ihre Größe beeindrucken lassen. Selbst Innenräume, die Spieler möglicherweise nur für wenige Augenblicke betreten, werden gezielt gestaltet und mit Spuren ihrer Bewohner versehen.

Dabei geht es nicht allein um Möbel oder Dekorationen. Getränke auf einem Tisch, zurückgelassene Gegenstände und persönliche Fotos an den Wänden sollen vermitteln, welche Menschen sich in einem Raum aufhalten und welches Leben sie außerhalb der unmittelbaren Handlung führen.

Kein Raum soll beliebig zusammengestellt wirken

Rockstar-North-Chef Aaron Garbut sprach in einem ausführlichen Bericht der New York Times über den enormen Aufwand hinter der Spielwelt. Demnach habe sich bei jedem im Spiel vorhandenen Raum jemand aus dem Entwicklerteam Gedanken über dessen Gestaltung gemacht.

Die Entwickler legen unter anderem fest, wer sich an welchem Platz befindet, was die Figuren trinken und welche Spuren sie auf Tischen oder anderen Oberflächen hinterlassen haben. Innenräume sollen dadurch nicht wie austauschbare Kulissen wirken, die lediglich mit zufällig ausgewählten Objekten gefüllt wurden.

Selbst Bilder an den Wänden werden auf die jeweiligen Bewohner abgestimmt. Darauf sollen dieselben Personen zu sehen sein, die sich im Raum aufhalten – einschließlich ihrer Tätowierungen und Familienmitglieder. Die Motive werden eigens erstellt, fotografiert und anschließend an der passenden Stelle innerhalb der Spielwelt platziert.

So könnte bereits ein Familienfoto Hinweise auf Beziehungen und die Vergangenheit eines NPCs liefern, ohne dass Rockstar diese Geschichte ausdrücklich erzählt. Die Umgebung übernimmt damit einen Teil der Charakterisierung.

Jeder Raum erzählt eine kleine Geschichte

Dieser Ansatz wird als Environmental Storytelling bezeichnet. Dabei vermittelt ein Ort Informationen nicht über erklärende Texte oder Dialoge, sondern über seine Einrichtung und sichtbare Gebrauchsspuren.

Ein unaufgeräumter Tisch, halb leere Getränke, persönliche Fotos oder beschädigte Möbel können zeigen, was kurz zuvor passiert ist und welche Menschen dort leben. Spieler müssen diese Details nicht bewusst untersuchen, damit ein Raum glaubwürdiger erscheint.

Gerade in einem dicht besiedelten Schauplatz wie Vice City könnte das einen erheblichen Unterschied machen. Wenn Wohnungen, Geschäfte, Motels, Restaurants und Hinterzimmer jeweils eine nachvollziehbare Nutzung erkennen lassen, entsteht weniger der Eindruck einer künstlich aufgebauten Kulisse.

Liebe zum Detail Spuren der Bewohner Individuelle Räume Liebe zum Detail Selbst im schmalen Eingangsbereich wurden Tapeten, Bilder, Blumen und weitere Dekorationen gezielt aufeinander abgestimmt. Spuren der Bewohner Fotos, Notizen und Magnete am Kühlschrank erzählen etwas über die Menschen, die diesen Raum bewohnen. Individuelle Räume Das Wohnzimmer besitzt mit auffälligen Tapeten, persönlichen Bildern und zahlreichen Gegenständen einen unverwechselbaren Charakter.

Rockstar verfolgt dabei offenbar keinen ausschließlich prozeduralen Ansatz, bei dem ein System Möbel und Gegenstände aus einem vorgegebenen Pool miteinander kombiniert. Die Entwickler entscheiden bewusst, welche Elemente zusammengehören und welche Personen durch einen Raum repräsentiert werden.

Das schließt technische Unterstützung bei der Produktion nicht aus. Die grundlegende künstlerische Gestaltung und inhaltliche Einordnung erfolgt laut Garbut jedoch durch das Team.

Nicht automatisch jedes Gebäude betretbar

Die Aussage sollte allerdings nicht mit einer anderen Behauptung verwechselt werden: Rockstar Games hat damit nicht bestätigt, dass jedes Gebäude und jeder sichtbare Raum in GTA 6 betreten werden kann.

Garbut spricht ausdrücklich über jeden Raum, der tatsächlich im Spiel vorhanden ist. Daraus lässt sich weder die Gesamtzahl der Innenräume noch der Anteil betretbarer Gebäude ableiten. Auch eine häufig verbreitete Behauptung, ein bestimmter Prozentsatz aller Häuser könne betreten werden, ist weiterhin nicht offiziell belegt.

Dass GTA 6 einen größeren Schwerpunkt auf Innenräume legt, wurde durch das bisher gezeigte Material dennoch deutlich. Zu sehen waren unter anderem Geschäfte, Wohnungen, Nachtclubs, Restaurants, Motels und weitere Gebäude. Wie frei diese Orte außerhalb von Missionen zugänglich sind, bleibt jedoch abzuwarten.

Möglich ist außerdem, dass Rockstar unterschiedliche Arten von Innenräumen verwendet. Einige könnten dauerhaft frei zugänglich sein, andere nur während bestimmter Missionen oder zufälliger Ereignisse. Auch Gebäude, die lediglich für kurze Zwischensequenzen genutzt werden, fallen grundsätzlich unter Garbuts Beschreibung.

Eigene Abteilung kümmert sich um die Bewohner

Die aufwendigen Innenräume hängen eng mit Rockstars neuer Herangehensweise an NPCs zusammen. Für GTA 6 wurde in Los Angeles ein eigenes Team aus Autoren, Regisseuren und Produzenten aufgebaut, das sich mit den Bewohnern von Leonida beschäftigt.

Die Figuren sollen nicht mehr ausschließlich aus zufällig kombinierten Körpern, Kleidungsstücken und Verhaltensmustern entstehen. Rockstar gibt ihnen eine gezielte visuelle Gestaltung und berücksichtigt, wo sie sich aufhalten und welche Spuren sie dort hinterlassen.

Dadurch gehören ein NPC und seine Umgebung stärker zusammen. Eine Person auf einem Wandfoto soll beispielsweise dieselben Merkmale tragen wie die Figur, die im betreffenden Raum anzutreffen ist. Die Kulisse wird damit zu einem sichtbaren Teil ihrer Identität.

GTA 6 verfügt nach Angaben von Rockstar über weit mehr als 600.000 Animationen. GTA 5 kam auf rund 55.000, während Red Dead Redemption 2 ungefähr 300.000 enthielt. Die Zahl bezieht sich allerdings auf sämtliche Animationen des Spiels und nicht ausschließlich auf NPCs.

Weiterentwicklung von Red Dead Redemption 2

Entwicklungsleiter Rob Nelson bezeichnet GTA 6 als Weiterentwicklung der Systeme aus Red Dead Redemption 2. Das Westernspiel bot bereits besonders detaillierte Innenräume, individuelle NPC-Routinen und zahlreiche kleine Veränderungen innerhalb der Welt.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Bevölkerungsdichte. Red Dead Redemption 2 spielte größtenteils in ländlichen Regionen und kleinen Ortschaften. GTA 6 muss eine vergleichbare Detailtiefe in einer modernen Metropole mit wesentlich mehr Bewohnern, Gebäuden und gleichzeitig ablaufenden Ereignissen erreichen.

Damit wächst nicht nur der technische Aufwand. Auch Künstler, Autoren und Designer müssen deutlich mehr Inhalte produzieren, damit die größere Welt nicht an Glaubwürdigkeit verliert.

Ob Spieler jedes Familienfoto, jeden Fleck auf einem Tisch und jede passend platzierte Getränkedose wahrnehmen werden, ist dabei zweitrangig. Zusammengenommen sollen diese Einzelheiten dafür sorgen, dass sich Leonida wie ein bewohnter Ort und nicht wie eine Ansammlung von Missionskulissen anfühlt.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S.