GTA 6 enthält ganze TV-Serien: Rockstar ließ zahlreiche Episoden produzieren

Wer in GTA 6 eine Pause von Verfolgungsjagden, Überfällen und der Erkundung Leonidas benötigt, kann offenbar einfach den Fernseher einschalten. Rockstar Games hat für das Open-World-Spiel nicht nur kurze Werbespots und einzelne Clips produziert, sondern umfangreiche animierte und reale TV-Formate mit zahlreichen Episoden.

Für mindestens eine der Serien wurde sogar ein externes Animationsstudio beauftragt. Wie viele Stunden an vollständig ansehbarem Material insgesamt in GTA 6 stecken, ist allerdings noch nicht bekannt.

Eigene Serien statt kurzer Videoschleifen

Die neuen Informationen stammen von Andy Cortez und Greg Miller vom US-amerikanischen Gaming-Kanal Kinda Funny. Beide konnten Rockstar North besuchen und erhielten dort einen ausführlichen Einblick in GTA 6 sowie dessen spielinterne Medienlandschaft.

Während der Präsentation bekamen sie mindestens zwei unterschiedliche TV-Formate zu sehen. Eine der animierten Produktionen erinnerte Cortez stilistisch an Serien wie Family Guy. Darüber hinaus soll Rockstar auch verschiedene Live-Action-Inhalte produziert haben.

© Rockstar Games

Laut einer während der Präsentation getätigten Aussage engagierte Rockstar Games eigens ein Animationsstudio, das eine bislang nicht näher bezifferte Zahl an Episoden erstellte. Das Spiel verfüge über ausgesprochen viele Medieninhalte, die von den Spielern vollständig angesehen werden können.

Damit geht GTA 6 offenbar deutlich über die kurzen, häufig wiederholten Programme früherer Serienableger hinaus. Statt weniger Sketche oder kurzer Videoschleifen scheint Rockstar vollständige Formate entwickelt zu haben, die sich über mehrere Episoden erstrecken.

Wie viele Serien existieren, wie lang eine einzelne Folge ausfällt und ob tatsächlich komplette Staffeln enthalten sind, wurde bislang nicht konkret bestätigt. Die Aussage über eine nicht näher bekannte Zahl produzierter Episoden lässt jedoch auf einen erheblichen Umfang schließen.

Animationen und Live-Action sollen sich abwechseln

Rockstar Games beschränkt sich bei den spielinternen Medien offenbar nicht auf einen einzigen Stil. Neben animierten Serien soll GTA 6 ebenfalls Formate mit real gedrehten Darstellern enthalten.

Einen kleinen Vorgeschmack auf diese Inhalte lieferte bereits der knapp 27 Minuten lange Extended Look. Darin waren kurz verschiedene TV-Ausschnitte und fiktionale Medienformate zu erkennen. Die Präsentation zeigte allerdings nur einen sehr kleinen Teil des Materials, das im fertigen Spiel enthalten sein soll.

Inhaltlich dürften die Sendungen erneut als satirischer Spiegel der amerikanischen Medienlandschaft dienen. Fernsehsender, Nachrichtensendungen, Realityshows, Zeichentrickserien und Werbespots gehörten bereits in früheren GTA-Spielen zu den wichtigsten Werkzeugen, mit denen Rockstar aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen kommentierte.

Leonida bietet dafür besonders viel Material. Der fiktive US-Bundesstaat orientiert sich an Florida, während Vice City eine überspitzte Version von Miami darstellt. Soziale Medien, Verschwörungserzählungen, Influencer, Boulevardfernsehen und spektakulär inszenierte Polizeiberichte spielen in der dargestellten Welt eine sichtbare Rolle.

Die neuen TV-Produktionen könnten diese Themen weiter vertiefen und zugleich Ereignisse aus der Spielwelt aufgreifen. Ob sich einzelne Sendungen im Verlauf der Handlung verändern oder sogar auf die Verbrechen von Jason und Lucia reagieren, ist bislang nicht bekannt.

Fernsehen besitzt in GTA eine lange Tradition

Ansehbare Fernsehprogramme sind für die Reihe grundsätzlich nichts Neues. Bereits GTA 4 und GTA 5 ermöglichten es, sich vor einen Fernseher zu setzen und verschiedene fiktionale Sendungen anzusehen.

In GTA 5 liefen unter anderem die Superheldenparodie Impotent Rage, die Science-Fiction-Satire Republican Space Rangers und die Talentshow Fame or Shame. Hinzu kamen Nachrichtenbeiträge, Werbespots und weitere Programme, die den absurden Alltag von Los Santos kommentierten.

Viele dieser Inhalte bestanden jedoch aus einzelnen Folgen oder vergleichsweise kurzen Schleifen. Nach einiger Zeit wiederholte sich das Programm. GTA 6 scheint diesen Bereich erheblich auszubauen und stärker wie ein echtes Fernsehangebot aufzubauen.

© Rockstar Games

Der Aufwand fällt vor allem deshalb auf, weil zahlreiche Spieler solche Inhalte während eines normalen Durchlaufs möglicherweise nur nebenbei oder überhaupt nicht wahrnehmen werden. Rockstar investierte dennoch Zeit und Geld in separate Produktionen, Sprecher, Darsteller, Drehbücher und Animationen.

Gerade diese vermeintlich nebensächlichen Details tragen dazu bei, dass sich die Spielwelten des Studios glaubwürdig anfühlen. Ein eingeschalteter Fernseher dient nicht nur als Dekoration, sondern zeigt tatsächlich Inhalte, die innerhalb der fiktionalen Welt produziert worden sein könnten.

Auch Smartphone und Radio dürften umfangreicher werden

Die Fernsehserien bilden lediglich einen Teil der spielinternen Medienlandschaft. GTA 6 stellt soziale Netzwerke und das Smartphone deutlich stärker in den Mittelpunkt als seine Vorgänger.

Im Extended Look waren zahlreiche vertikale Videos zu sehen, die offensichtlich über eine an TikTok und Instagram angelehnte App verbreitet werden. Bewohner Leonidas filmen ungewöhnliche Begegnungen, Polizeieinsätze, Tiere und andere Ereignisse aus ihrem Alltag. Dadurch soll sich die digitale Welt eng mit den Geschehnissen auf den Straßen verbinden.

Zusätzlich kehren Radiosender zurück, die während Fahrten Musik, Werbung, Nachrichten und satirische Talkformate ausstrahlen. Rockstar hat noch nicht verraten, wie viele Sender und Songs im Spiel enthalten sein werden. Angesichts des allgemeinen Produktionsumfangs dürfte jedoch auch dieser Bereich deutlich größer ausfallen.

Gemeinsam könnten Fernsehen, Radio, Internet und soziale Medien ein umfassendes Bild davon vermitteln, wie die Menschen in Leonida leben und wie sie auf aktuelle Ereignisse reagieren. Die Medien wären damit nicht bloß eine Beschäftigung für ruhige Momente, sondern ein wichtiger Bestandteil des Worldbuildings.

GTA 6 könnte selbst auf dem Sofa stundenlang beschäftigen

Noch lässt sich nicht sicher sagen, ob Rockstar tatsächlich vollständige Staffeln im klassischen Sinne produziert hat. Die Formulierung „ganze TV-Serien“ ist deshalb mit Vorsicht zu betrachten. Bestätigt wurde lediglich, dass ein externes Studio zahlreiche Episoden einer animierten Produktion erstellte und im Spiel sehr viel ansehbares Medienmaterial vorhanden ist.

Trotzdem verdeutlichen die Aussagen, welchen Aufwand Rockstar Games selbst in Bereiche steckt, die mit Missionen und dem eigentlichen Spielfortschritt nur wenig zu tun haben. Spieler könnten theoretisch längere Zeit in einer Wohnung verbringen und sich ausschließlich die eigens für GTA 6 produzierten Sendungen ansehen.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5, Xbox Series X und Xbox Series S.