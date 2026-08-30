LEGO Pokémon 2027 – Fünf neue Sets mit Knarbon, Pichu und mehr angeteasert

LEGO und The Pokémon Company bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Während eines Panels auf der PokémonXP wurden fünf zusätzliche Pokémon-Sets für das Jahr 2027 angedeutet. Statt fertiger Modelle zeigte die Präsentation zunächst nur Silhouetten, die Fans jedoch bereits bekannten Taschenmonstern zuordnen konnten.

Im Mittelpunkt standen Knarbon, Chimpep, Menki, Pichu und Wingull. Konkrete Veröffentlichungstermine, Preise und Setnummern wurden nicht genannt. Ebenso bleibt offen, wie umfangreich die einzelnen Bausätze ausfallen und ob sie weltweit gleichzeitig erscheinen werden.

Die fünf neuen Pokémon im Überblick

Welche Pokémon wurden während der PokémonXP gezeigt? Der kurze Teaser präsentierte insgesamt fünf unterschiedliche Umrisse. Die Auswahl deckt dabei mehrere Generationen ab und kombiniert bekannte Klassiker mit jüngeren Pokémon.

Knarbon

Chimpep

Menki

Pichu

Wingull

Besonders Menki und Pichu dürften bei langjährigen Fans sofort für Aufmerksamkeit sorgen. Während Menki bereits seit der ersten Generation zur Reihe gehört, wurde Pichu mit der zweiten Generation eingeführt und ist eng mit Pikachu verbunden. Wingull stammt aus der Hoenn-Region, Chimpep gehört zu den Starter-Pokémon aus Pokémon Schwert und Schild und Knarbon feierte sein Debüt in Pokémon Karmesin und Purpur.

Noch ist nicht bekannt, ob LEGO klassische Ausstellungsmodelle plant oder die fünf Pokémon in die interaktive Smart-Play-Reihe integriert. Diese Produktlinie arbeitet unter anderem mit Licht-, Sound- und Bewegungselementen. Die gezeigten Silhouetten liefern bislang keine eindeutigen Hinweise auf den endgültigen Aufbau.

Die LEGO Pokémon Reihe wächst weiter

Wie umfangreich ist die bisherige LEGO Pokémon Auswahl? Die offizielle Kooperation startete am 27. Februar 2026 mit großen Modellen von Bisaflor, Glurak und Turtok sowie separaten Sets rund um Pikachu und Evoli. Anschließend wurde das Sortiment im Laufe des Jahres deutlich erweitert.

Am 1. August 2026 kamen zwölf Smart-Play-Sets sowie weitere Bau- und Ausstellungsmodelle hinzu. Dazu zählen Umsetzungen von beliebten Pokémon wie Pummeluff, Mewtu, Glurak, Mampfaxo, Rayquaza und Arkani. Damit richtet sich das Angebot sowohl an jüngere Fans als auch an erwachsene Sammler, die größere Modelle ausstellen möchten.

Auch abseits der offiziell gezeigten Silhouetten kursieren bereits Hinweise auf weitere Produkte für 2027. Gerüchte sprechen von einem Set mit Hopplo, Kickerlo und Liberlo sowie einem umfangreicheren Evoli-Modell, das auch Aquana und Flamara enthalten könnte. Darüber hinaus sind ein Stadionbus mit Larvitar und Glibunkel sowie ein Dojo-Haus mit Riolu im Gespräch. Diese Sets wurden während des PokémonXP-Panels allerdings nicht offiziell vorgestellt.

Ein wichtiges Jahr für Pokémon Fans

Warum setzt die Kooperation 2027 ihren Wachstumskurs fort? Pokémon feiert 2026 das 30-jährige Bestehen der Marke und begleitet das Jubiläum mit zahlreichen neuen Produkten und Ankündigungen. Neben den LEGO-Modellen erhält auch das Pokémon-Sammelkartenspiel mit 30th Celebration ein besonderes Jubiläumsset.

Mit Pokémon Winds and Waves wurde außerdem der nächste große Abschnitt der Videospielreihe vorgestellt. Der Titel soll die zehnte Pokémon-Generation einleiten. Die für 2027 angekündigten LEGO-Sets sorgen somit dafür, dass die Jubiläumsaktivitäten auch im kommenden Jahr spürbar bleiben.

Auf welches der fünf angeteaserten LEGO Pokémon Sets freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.