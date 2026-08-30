Leak deutet Castlevania Belmonts Curse als Game Pass Day One an

Ein offenbar zu früh veröffentlichter Beitrag des offiziellen Xbox-Game-Pass-Kontos auf Instagram hat eine spannende Neuerscheinung für den Oktober 2026 vorweggenommen. Dem inzwischen gelöschten Reel zufolge soll Castlevania: Belmont’s Curse direkt zum Release am 15. Oktober 2026 in den Xbox Game Pass aufgenommen werden.

Bislang war lediglich bekannt, dass das neue 2D-Abenteuer an diesem Termin für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Steam erscheint. Der Day-One-Start im Abo wurde während des Xbox Games Showcase im Juni 2026 dagegen nicht angekündigt.

Mittlerweile wird Castlevania: Belmont’s Curse auf einer offiziellen internationalen Xbox-Spieleübersicht als kommender Game-Pass-Titel geführt. Eine ausführliche Ankündigung für den deutschen Katalog steht jedoch noch aus.

Der versehentliche Game-Pass-Hinweis

Wie kam die Information ans Licht? Das gelöschte Instagram-Reel zeigte Aufnahmen von der gamescom 2026. Eine Person besuchte darin mehrere Messestände und signalisierte mit einem nach oben gerichteten Daumen, welche präsentierten Spiele bereits im Xbox Game Pass enthalten sind oder zum Erscheinungstermin aufgenommen werden sollen.

Zu sehen waren unter anderem Resonance: A Plague Tale Legacy, Stranger Than Heaven und Alien Deathstorm. Am Ende des Videos erhielt auch Castlevania: Belmont’s Curse dieses Zeichen, obwohl Microsoft den Titel zuvor nicht ausdrücklich als Day-One-Veröffentlichung beworben hatte.

Die schnelle Löschung lässt vermuten, dass die Information versehentlich zu früh veröffentlicht wurde. Da sowohl das betroffene Video als auch der inzwischen vorhandene Hinweis auf der Xbox-Webseite direkt von Microsoft stammen, gilt die Aufnahme in den Dienst als sehr wahrscheinlich.

Rose Belmont tritt ihr Erbe an

Worum geht es in Castlevania: Belmont’s Curse? Das neue Action-Abenteuer spielt im Jahr 1499 und folgt Rose Belmont, der Tochter von Trevor Belmont. Nachdem Paris von Monstern überrannt wird, muss sie eine finstere Verschwörung aufdecken und die französische Hauptstadt vor der vollständigen Zerstörung bewahren.

Spielerisch setzt der Titel auf klassische 2D-Erkundung, schnelle Kämpfe und die legendäre Vampirkiller-Peitsche. Rose kann sich damit nicht nur gegen Gegner verteidigen, sondern auch besonders beweglich durch die verschiedenen Gebiete schwingen.

Zu den Bossen gehören bekannte Castlevania-Gegner wie Medusa, Tod und Carmilla sowie neue Widersacher wie Joan of Arc. Besiegte Bosse werden in Tarotkarten versiegelt und liefern Rose neue Arkana-Fähigkeiten, Zauber und Spezialaktionen. Entwickelt wird das Spiel von Evil Empire in Zusammenarbeit mit Motion Twin und Konami.

Der volle Fahrplan für September und Oktober

Welche Game-Pass-Spiele erscheinen in den kommenden Wochen? Bereits im September 2026 wächst das Angebot um mehrere Neuerscheinungen. Die bislang genannten Termine lauten:

Shelldiver: 1. September 2026

Moonlighter 2: The Endless Vault: 2. September 2026

Speedrunners 2: King of Speed: 3. September 2026

Dice a Million: 4. September 2026

RuneScape: Dragonwilds: 15. September 2026

Dune: Awakening: 22. September 2026

Well Dweller: 22. September 2026

Valor Mortis: 24. September 2026

Minecraft Dungeons II: 29. September 2026

Auch für den Oktober 2026 stehen bereits mehrere Game-Pass-Veröffentlichungen im Kalender. Zusammen mit dem durchgesickerten Castlevania-Termin ergibt sich derzeit folgende Auswahl:

Gears of War: E-Day: 6. Oktober 2026

Echo Weaver: 8. Oktober 2026

Deep Dish Dungeon: 13. Oktober 2026

Castlevania: Belmont’s Curse: 15. Oktober 2026

Beyond These Stars: 15. Oktober 2026

The Seance of Blake Manor: 27. Oktober 2026

Terrible Lizards: 29. Oktober 2026

Microsoft hatte den deutschen Preis des Xbox Game Pass Ultimate am 21. April 2026 von 26,99 Euro auf 20,99 Euro pro Monat reduziert. Zwar erscheinen zukünftige Call-of-Duty-Spiele nicht mehr sofort im Abo, mit Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II, Valor Mortis und wahrscheinlich Castlevania: Belmont’s Curse bleiben dennoch zahlreiche größere Day-One-Titel Teil des Angebots.

Freut ihr euch auf Castlevania: Belmont’s Curse im Xbox Game Pass oder möchtet ihr das neue Abenteuer lieber dauerhaft kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.