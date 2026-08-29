Elden Ring Patch 1.17 – Bandai Namco bestätigt weitere Updates

Bandai Namco lässt Elden Ring auch mehr als vier Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung nicht fallen. In den offiziellen Patchnotes zu Version 1.17 bestätigt der Publisher, dass die Arbeiten an Verbesserungen für das Action-Rollenspiel fortgesetzt werden.

Das Update erschien am 27. August 2026 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Neben Fehlerkorrekturen und zahlreichen Anpassungen bereitet Version 1.17 das Spiel auf das Tarnished Pack vor, das seit dem 28. August 2026 erhältlich ist.

Welche Zukunftspläne hat Bandai Namco für Elden Ring? Die entscheidende Aussage befindet sich am Ende der offiziellen Patchnotes. Bandai Namco kündigt dort an, das Spielerlebnis auch künftig weiter verbessern zu wollen.

Wir werden weiterhin Verbesserungen vornehmen, damit ihr Elden Ring noch angenehmer spielen könnt.

Damit sind weitere Updates grundsätzlich bestätigt. Konkrete Inhalte oder Veröffentlichungstermine nennt der Publisher allerdings nicht. Die Formulierung deutet vor allem auf zusätzliche Fehlerkorrekturen, technische Optimierungen und mögliche Balance-Anpassungen hin.

Mit umfangreichen Erweiterungen im Stil von Shadow of the Erdtree sollten Fans aufgrund dieser Aussage allein deshalb nicht rechnen. Neue Gebiete, Bosse oder größere Story-Inhalte wurden nicht angekündigt. Für die weiterhin aktive Community ist die fortlaufende Unterstützung dennoch eine gute Nachricht.

Version 1.17 bringt Balance-Anpassungen

Welche Änderungen enthält das aktuelle Elden Ring Update? Version 1.17 überarbeitet zahlreiche Waffen, Schilde, Zauber und Anrufungen. Unter anderem wurden mehrere Wurfwaffen verstärkt, das Gewicht bestimmter Großschilde reduziert und die Leistung verschiedener Parierfähigkeiten verbessert.

Auch der PvP-Bereich erhält Anpassungen. Rugaleas Brüllen verursacht gegen andere Befleckte weniger Schaden, während die Bewegungseinschränkungen durch Fäulnisatem und Ekzykes Verfall verkürzt wurden. Zusätzlich behebt der Patch Fehler bei kritischen Treffern und Sprungangriffen mit Großkatana.

Auf dem PC wurden zudem Probleme mit der Maussteuerung während Gesprächen mit NPCs sowie beim Zurücksetzen der Tastatur- und Mauseinstellungen korrigiert. Für die Nutzung der Online-Funktionen ist Version 1.17 verpflichtend.

Neue Inhalte durch das Tarnished Pack

Was bietet das Tarnished Pack für Elden Ring? Der zusätzliche Inhalt erweitert die Charaktererstellung um die beiden neuen Startklassen Idus-Ritter und Schwerer Ritter. Hinzu kommen neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und drei Erscheinungsbilder für das Spektralross Sturmwind.

Darüber hinaus wurden neue NPC-Invasionen in Caelid und in der Königlichen Hauptstadt Leyndell integriert. Die Invasion in Leyndell kann allerdings nicht mehr ausgelöst werden, sobald sich das Gebiet in die Aschene Hauptstadt verwandelt hat.

In Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 ist das Tarnished Pack bereits enthalten. Diese Fassung erschien am 28. August 2026 und umfasst außerdem das Hauptspiel sowie die Erweiterung Shadow of the Erdtree. Damit erhalten Besitzer der neuen Nintendo-Konsole direkt das bisher umfangreichste Gesamtpaket.

Ein neues Elden Ring Spiel wurde bislang nicht angekündigt. Abseits der Spielereihe arbeitet FromSoftware an The Duskbloods, einem Multiplayer-Actionspiel für Nintendo Switch 2, das noch 2026 erscheinen soll. Zusätzlich entsteht bei A24 eine Verfilmung von Elden Ring unter der Regie von Alex Garland, deren Kinostart für den 3. März 2028 angesetzt ist.

Welche Verbesserungen und Balance-Anpassungen wünscht ihr euch für kommende Elden Ring Updates? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.