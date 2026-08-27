Elden Ring Update 1.17 – Das ändert sich bei Waffen, Magie und Paraden

FromSoftware hat am 27. August 2026 überraschend das Update 1.17 für Elden Ring veröffentlicht. Der Patch steht auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam zum Download bereit und bereitet das Action-Rollenspiel auf das Tarnished-Paket vor.

Neben der Unterstützung für den kostenpflichtigen DLC bringt die Aktualisierung zahlreiche kostenlose Balance-Anpassungen und Fehlerkorrekturen mit. Für das Online-Spiel ist Version 1.17 künftig verpflichtend.

Neue Inhalte für das Zwischenland

Welche Inhalte bringt das Tarnished-Paket? Das Tarnished-Paket erscheint am 28. August 2026 um 0 Uhr deutscher Zeit für PlayStation, Xbox und Steam. Der reguläre Preis beträgt 4,99 Euro. In der Elden Ring Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 sind die zusätzlichen Inhalte bereits enthalten.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören der Schwere Ritter und der Idus-Ritter als neue Startklassen. Ihre Ausrüstung bleibt jedoch nicht auf neu erstellte Charaktere beschränkt, da die entsprechenden Gegenstände auch bei Händlern oder während der Erkundung gefunden werden können.

Zwei neue Startklassen: Schwerer Ritter und Idus-Ritter

Neue Waffen bei Händlern und in der Spielwelt

Vier neue Rüstungssets

Baumwächter-Gewand für Sturmwind in Schloss Sturmschleier

Silbernes Caria-Gewand für Sturmwind in Liurnia

Nächtliches Totengewand für Sturmwind auf dem Altus-Plateau

Neues NPC-Invasionsereignis in Caelid

Neues NPC-Invasionsereignis in Leyndell, Königliche Hauptstadt

Sobald eines der drei Gewänder gefunden wurde, erscheint am Ort der Gnade eine Option zur Anpassung von Sturmwinds Aussehen. Das neue Ereignis in Leyndell lässt sich allerdings nicht mehr auslösen, nachdem sich das Gebiet in Leyndell, Aschene Hauptstadt verwandelt hat.

Umfangreiche Anpassungen an Waffen und Magie

Welche Ausrüstung wird durch Update 1.17 stärker? FromSoftware wertet bestimmte Belohnungen im Reich der Schatten auf. Einige Gegenstände, die auf dem Feld liegen oder von mächtigen Feinden hinterlassen werden, wurden durch höherwertige Schätze ersetzt. Bereits eingesammelte Objekte ändern sich rückwirkend nicht.

Auch zahlreiche Waffen erhalten Verbesserungen. Besonders Wurfwaffen, Parfümflaschen und Großschilde profitieren von dem Patch, während Rakshasas Großkatana in bestimmten Situationen abgeschwächt wird.

Schmiedeschrift-Dolch und Rellanas Zwillingsklingen verursachen höheren kritischen Schaden.

Schmiedeschrift-Axt, Schmiedeschrift-Speer und Speer des Pfählers verbrauchen bei Wurfangriffen weniger Ausdauer und verursachen mehr Schaden.

Beim Carianischen Zauberschwert steigert die Intelligenzskalierung nun die Angriffskraft sämtlicher Schadensarten.

Wurfangriffe mit dem Schmiedeschrift-Großhammer werden stärker.

Der schwere Fernangriff der Golemfaust erhält eine größere Reichweite.

Funkenparfümflasche, Blitzparfümflasche, Kühlende Parfümflasche, Rasende-Flammen-Parfümflasche und Tödliche-Gift-Parfümflasche erhalten mehr Angriffskraft.

Bei Großschilden fällt die Liste besonders umfangreich aus. Mehr Abwehrstärke und ein geringeres Gewicht erhalten das Großschild der Getreuen, Dornengroßschild, Stachelpalisadenschild, Ikonenschild, Goldenes Bestienwappenschild, Herrenhaus-Turmschild, Turmschild mit gekreuztem Baum, Turmschild des umgekehrten Falken, Drachen-Turmschild, Vornehmes Großschild, Vergoldetes Großschild, Schwarzstahl-Großschild, Ameisenschädelplatte und Großschild des Erdenbaums.

Beim Holzgroßschild, Kuckucks-Großschild, Rotmähnen-Großschild, Goldenen Großschild, Schmelztiegel-Hornschild, Drachenklauenschild, Finsterniswappen-Großschild, Quallenschild und Einäugigen Schild steigt ausschließlich die Abwehrstärke. Das Haligbaumwappen-Großschild wird leichter.

Rakshasas Großkatana erhält unterdessen eine längere Verzögerung, bevor nach einem Angriff mit der links geführten Waffe die rechte Hand eingesetzt werden kann. Im PvP steigt zusätzlich der erlittene Schaden während eigener Angriffe.

Stärkere Paraden und wichtige Fehlerkorrekturen

Wie verändert Version 1.17 das Kampfsystem? Die allgemeine Leistung von Paraden wurde verbessert. Bei Dolchen, Krummschwertern und kleinen Schilden können nach einer Parade außerdem schneller weitere Aktionen ausgeführt werden.

Sturmwall verbraucht keine FP mehr und pariert zuverlässiger.

Thops Barriere erhält eine verbesserte Parierleistung.

Urregen der Sterne und Carianische Vergeltung verursachen mehr Schaden.

Meteorit und Astels Meteorit besitzen kürzere Wirkzeiten.

Gravitationsgeschoss explodiert beim Kontakt mit Böden oder Wänden nicht mehr sofort.

Feder des göttlichen Vogels und Feuerregen werden stärker.

O Flamme erhält eine größere Angriffsreichweite.

Für PvP-Duelle gibt es weitere separate Anpassungen. Rugaleas Gebrüll verursacht gegen andere Befleckte weniger Schaden. Fäulnisatem und Ekzykes Verfall halten getroffene Charaktere zudem kürzer durch Trefferreaktionen bewegungsunfähig.

Mehrere störende Fehler verschwinden ebenfalls. Kritische Treffer mit Großkatanas verursachen gegen große Gegner nun den vorgesehenen Schaden. Sprungangriffe dieser Waffengattung können außerdem nicht länger pariert werden.

Auf dem PC lässt sich die Kamera während Gesprächen mit NPCs wieder per Maus bewegen. Darüber hinaus setzt die entsprechende Option im Menü für Tastatur und Maus nun sämtliche Einstellungen korrekt auf ihre Standardwerte zurück.

Nach der Installation zeigt der Titelbildschirm App-Version 1.17 und Regulation-Version 1.17 an. Mit dem zeitgleich erscheinenden Tarnished-Paket und dem Start der Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 erhält Elden Ring damit auch mehr als vier Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung neue Inhalte.

Werdet ihr für die neuen Klassen und Sturmwind-Gewänder noch einmal ins Zwischenland zurückkehren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.