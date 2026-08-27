GTA Online: 6-fache Belohnungen am Wochenende und neue Drift-Upgrades verfügbar

Rockstar Games startet eine neue Eventwoche in „GTA Online“. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Transform-Rennen, drei neue Drift-Upgrades und stark erhöhte Belohnungen. Zeitweise können Spieler sogar das Sechsfache an GTA-Dollar und RP verdienen.

Die reguläre Eventwoche läuft vom 27. August bis zum 2. September 2026. Der besonders lukrative Wochenendbonus steht dagegen nur vom 28. bis zum 30. August zur Verfügung.

Fünf neue zufällige Transform-Rennen

Rockstar erweitert „GTA Online“ um fünf zusätzliche Random Transform Races. Bei diesen Wettbewerben wechseln die Teilnehmer während eines Rennens immer wieder ihr Fahrzeug.

Drei neue „Known Unknown“-Rennen führen über den Redwood Lights Track, die Docks von Elysian Island und durch die Grand-Senora-Wüste. In diesen Rennen steht eine vorgegebene Auswahl an Fahrzeugen fest. Die Reihenfolge, in der Spieler sie verwenden müssen, wird allerdings zufällig bestimmt.

Das Teilnehmerfeld wechselt dabei unter anderem zwischen Blazer-Quads, Manchez-Scout-Motorrädern und schweren Phantom-Sattelschleppern.

Zwei weitere „Unknown Unknown“-Rennen verzichten sogar auf eine vorher bekannte Fahrzeugauswahl. Hier müssen sich die Teilnehmer spontan auf Land-, Wasser- und Luftfahrzeuge einstellen.

Alle zufälligen Transform-Rennen zahlen in dieser Eventwoche dreifache GTA-Dollar und RP aus.

Nur am Wochenende: 6-fache GTA-Dollar und RP

Vom 28. bis zum 30. August 2026 erhöht Rockstar die Belohnungen in ausgewählten Drift- und Transform-Rennen auf das Sechsfache.

Der Bonus beginnt damit einen Tag nach dem Start der regulären Eventwoche und endet bereits am Sonntag. Ab dem 31. August gelten wieder die normalen Multiplikatoren der jeweiligen Wochenaktivitäten.

Welche einzelnen Rennen für den zeitlich begrenzten Bonus ausgewählt werden, lässt sich über die entsprechenden Markierungen und Listen innerhalb von „GTA Online“ erkennen.

Drei Fahrzeuge erhalten Drift-Tuning

Mit dem Wochenwechsel können drei weitere Fahrzeuge mit einem Drift-Tuning-Upgrade ausgestattet werden:

Annis Elegy Retro

Invetero Coquette

Vapid Dominator GTT

Das Upgrade verändert das Fahrverhalten der Fahrzeuge und bereitet sie für kontrollierte Drifts sowie die entsprechenden Rennserien vor. Eingebaut wird es über die dafür vorgesehenen Fahrzeugwerkstätten.

Drift-Rennen liefern in der gesamten Eventwoche doppelte GTA-Dollar, RP und LS-Car-Meet-Reputation. Der zeitlich begrenzte Wochenendbonus kann die Auszahlung in ausgewählten Rennen zusätzlich auf das Sechsfache erhöhen.

GTA$100.000 und eine neue Lackierung

Die neue wöchentliche Herausforderung verlangt die erfolgreiche Teilnahme an drei Drift-Rennen. Wer die Aufgabe abschließt, erhält einen Bonus in Höhe von GTA$100.000.

Eine weitere Belohnung wartet auf Besitzer des Übermacht Cypher. Wer ein Drift-Rennen mit diesem Sportwagen beendet, bekommt die neue Glitch-Camo-Drift-Lackierung.

Die Lackierung wird nicht unmittelbar nach dem Rennen freigeschaltet. Rockstar weist darauf hin, dass die Zustellung bis zu 72 Stunden dauern kann.

Doppelte Belohnungen bei Auto-Shop-Raubaufträgen

Auch Besitzer eines Auto Shops profitieren vom aktuellen Wochenwechsel. Sämtliche Raubaufträge aus dieser Immobilie zahlen bis zum 2. September die folgenden Boni:

2-fache GTA-Dollar

2-fache RP

2-fache LS-Car-Meet-Reputation

Für den Zugang zu den Aufträgen wird ein eigener Auto Shop benötigt. Die Missionen verbinden verschiedene Vorbereitungen mit einem abschließenden Raubüberfall.

Diese Fahrzeuge sind günstiger

Rockstar reduziert in dieser Woche neun Fahrzeuge um jeweils 30 Prozent:

Cheval Taipan

Vapid Flash GT

Invetero Coquette D5

Annis ZR350

RC Bandito

Karin Technical Aqua

Buckingham Howard NX-25

Western Company Duster 300-H

Obey I-Wagen

Die Auswahl umfasst Supersportwagen, Geländefahrzeuge, Flugzeuge und Fahrzeuge für verschiedene Spezialaktivitäten.

Neues Sortiment beim Waffenlieferanten

Der Gun Van erhält ebenfalls ein neues Wochenangebot. Vom 27. August bis zum 2. September verkauft der Waffenlieferant folgende Gegenstände:

Military Rifle – 30 Prozent günstiger

Precision Rifle – für GTA+-Mitglieder 40 Prozent günstiger

Railgun

Grenade Launcher

Heavy Pistol

Crowbar

Pipe Bombs

Tear Gas

Grenades

Der Standort des Waffenlieferanten wechselt weiterhin täglich. Er wird erst auf der Karte sichtbar, wenn sich Spieler in seiner Nähe befinden.

Kostenloser Gallivanter Warden für GTA+

Mitglieder von GTA+ können sich den Gallivanter Warden kostenlos im Vinewood Car Club sichern. Das Geländefahrzeug gehört zu den aktuellen monatlichen Vorteilen des Abonnements.

Hinzu kommen kostenlose Chamäleon-Lackierungen und neue Kleidungsstücke im Stil von „Princess Robot Bubblegum“. GTA+-Mitglieder erhalten außerdem weiterhin monatlich GTA$500.000, zusätzliche Boni beim Kauf bestimmter Shark Cards und Zugriff auf die wechselnde GTA+-Spielebibliothek.

Alle Boni im Überblick

Die regulären Boni vom 27. August bis zum 2. September:

3-fache GTA-Dollar und RP in Random Transform Races

2-fache GTA-Dollar, RP und LS-Car-Meet-Reputation in Drift-Rennen

2-fache GTA-Dollar, RP und LS-Car-Meet-Reputation bei Auto-Shop-Raubaufträgen

GTA$100.000 für den Abschluss von drei Drift-Rennen

Glitch-Camo-Drift-Lackierung für den Übermacht Cypher

neue Drift-Upgrades für drei Fahrzeuge

Zusätzlich gibt es vom 28. bis 30. August in ausgewählten Drift- und Transform-Rennen 6-fache GTA-Dollar und RP.

Welche Aktivität werdet ihr in dieser Woche zuerst spielen? Nutzt ihr das Wochenende für die sechsfachen Belohnungen oder probiert ihr zunächst die neuen Drift-Upgrades aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.