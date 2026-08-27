GTA 6 erweitert den Charakterwechsel: So spielt ihr Jason und Lucia gemeinsam

Rockstar Games hat neue Details zum Charakterwechsel in „GTA 6“ enthüllt. Spieler können Jason und Lucia nicht nur unabhängig voneinander steuern, sondern auch während gemeinsamer Aktivitäten zwischen den beiden Hauptfiguren wechseln.

Das System geht damit offenbar über den bekannten Charakterwechsel aus „GTA 5“ hinaus. Dort ließen sich Michael, Franklin und Trevor zwar ebenfalls einzeln auswählen, im freien Spiel waren die drei Protagonisten jedoch nur selten dauerhaft gemeinsam unterwegs.

In „GTA 6“ steht dagegen die Beziehung zwischen Jason und Lucia im Mittelpunkt. Das wirkt sich auch auf das eigentliche Gameplay aus.

Jason und Lucia können gemeinsam oder getrennt spielen

Die neuen Informationen stammen aus einer umfangreichen Titelgeschichte des Magazins Dazed. Darin erklärt Rockstar, dass Spieler Jason und Lucia entweder als Paar steuern oder unabhängig voneinander durch Leonida ziehen lassen können.

Wer gerade keine gemeinsame Mission verfolgt, kann sich demnach mit einer der beiden Figuren allein in der offenen Spielwelt bewegen und für Chaos sorgen. Gleichzeitig soll es zahlreiche Situationen geben, in denen Jason und Lucia gemeinsam unterwegs sind.

Ob beide Charaktere jederzeit frei zusammengeführt und getrennt werden können, wurde noch nicht erklärt. Unklar bleibt auch, ob die jeweils andere Figur vollständig von der KI gesteuert wird, solange Spieler nur einen der beiden Protagonisten kontrollieren.

Charakterwechsel während einer gemeinsamen Autofahrt

Dazed beschreibt eine konkrete Situation auf dem Weg zu einem Auftrag. Spieler können zunächst Jason steuern, während dieser gemeinsam mit Lucia über den Highway fährt.

Anschließend lässt sich die Kontrolle zu Lucia auf dem Beifahrersitz wechseln. Während Jason das Fahrzeug offenbar weitersteuert, kann Lucia ihr Smartphone verwenden und durch die funktionierenden Social-Media-Feeds des Spiels scrollen.

Sollte der Auftrag schiefgehen und eine Verfolgungsjagd beginnen, kommt das erweiterte Wechselsystem erneut zum Einsatz. Spieler können die Kontrolle über die Figur am Steuer übernehmen oder zum Beifahrer wechseln, um auf verfolgende Fahrzeuge zu schießen.

Rockstar beziehungsweise Dazed bezeichnet das System als „fluid“, also fließend. Ob der Wechsel tatsächlich ohne jede sichtbare Unterbrechung erfolgt, geht aus dem Bericht jedoch nicht eindeutig hervor.

Fahrer und Schütze lassen sich flexibel wechseln

Das beschriebene Beispiel deutet darauf hin, dass Jason und Lucia während bestimmter Missionen unterschiedliche Rollen übernehmen können. Einer der beiden fährt, während die andere Figur Gegner bekämpft oder das Smartphone verwendet.

Welche Figur dabei welche Aufgabe übernimmt, scheint zumindest in einigen Situationen nicht starr vorgegeben zu sein. Damit könnten Spieler selbst entscheiden, ob sie während einer Verfolgungsjagd lieber das Fahrzeug kontrollieren oder aus dem Seitenfenster schießen.

Noch offen ist, wie groß diese Freiheit innerhalb der Missionen tatsächlich ausfällt. Rockstar bestätigte bislang weder einen kooperativen Mehrspielermodus für die Kampagne noch eine Möglichkeit, Jason und Lucia gleichzeitig mit zwei Spielern zu steuern.

Bei dem beschriebenen System handelt es sich weiterhin um einen Teil der Einzelspielerkampagne.

Gemeinsame Aktivitäten abseits der Missionen

Jason und Lucia verbringen nicht nur während Überfällen und Verfolgungsjagden Zeit miteinander. Dazed beschreibt auch eine gemeinsame Fahrt mit einem Jetski durch die Gewässer von Leonida.

Dabei sitzt eine Figur hinter der anderen und hält sich am Partner fest. Das Beispiel unterstreicht, dass die Beziehung nicht ausschließlich in Zwischensequenzen erzählt werden soll. Gemeinsame Aktivitäten könnten ein fester Bestandteil der offenen Spielwelt werden.

Ob Spieler ihren Partner direkt zu Ausflügen einladen können, ähnlich den gemeinsamen Aktivitäten in „GTA 5“, wurde noch nicht verraten. Denkbar wären gemeinsame Fahrten, Restaurantbesuche, Partys oder andere Freizeitbeschäftigungen.

Bestätigt ist bislang lediglich, dass Jason und Lucia zusammen oder unabhängig voneinander gespielt werden können.

Der größte Unterschied zu GTA 5

In „GTA 5“ verfolgten Michael, Franklin und Trevor über weite Teile des Spiels eigene Wege. Der Wechsel zwischen ihnen transportierte Spieler häufig an einen anderen Ort und zeigte, womit sich die ausgewählte Figur gerade beschäftigte.

Während bestimmter Missionen ließ sich ebenfalls zwischen den Protagonisten wechseln. Dadurch konnten Spieler beispielsweise unterschiedliche Positionen in einem Feuergefecht oder verschiedene Aufgaben während eines Überfalls übernehmen.

„GTA 6“ übernimmt dieses Grundprinzip, verbindet es jedoch enger mit dem gemeinsamen Alltag seiner Hauptfiguren. Jason und Lucia sind nicht nur Mitglieder derselben Verbrechergruppe, sondern ein Liebespaar, das gemeinsam lebt, reist und Straftaten begeht.

Die Übergänge zwischen freier Erkundung, gemeinsamen Aktivitäten und Missionen könnten dadurch wesentlich fließender ausfallen.

Entscheidungen beeinflussen die Beziehung

Die Partnerschaft zwischen Jason und Lucia besitzt offenbar auch spielerische Konsequenzen. Entscheidungen sollen Auswirkungen haben, die laut Dazed tiefer reichen als Rockstars bisherige Ehrensysteme.

Wie dieses Beziehungssystem funktioniert, bleibt vorerst offen. Eine sichtbare Anzeige, verschiedene Beziehungsstufen oder alternative Enden wurden nicht bestätigt.

Rockstar-North-Entwicklungsleiter Rob Nelson erklärt, dass Jason und Lucia keine leeren Avatare seien. Beide besitzen festgelegte Persönlichkeiten und eine gemeinsame Geschichte. Gleichzeitig sollen Spieler ausreichend Freiraum erhalten, um die Figuren durch ihre Entscheidungen zu prägen.

Das erweiterte Wechselsystem könnte dabei helfen, Situationen aus beiden Perspektiven zu erleben und die Verbindung zwischen den Protagonisten stärker in das Gameplay einzubinden.

Weitere Einblicke folgen im Extended Look

Rockstar zeigt am 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit einen 26-minütigen Extended Look zu „GTA 6“. Die Präsentation startet zunächst auf Netflix und besteht vollständig aus Ingame-Aufnahmen der PS5-Version.

Sechs Stunden später, am 28. August um 3 Uhr, erscheint das Video kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der GTA-6-Webseite.

Möglicherweise demonstriert die Präsentation das neue Wechselsystem erstmals in Aktion. Bestätigt wurde der konkrete Inhalt des Extended Look bislang allerdings nicht.

„GTA 6“ erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Wie gefällt euch der erweiterte Charakterwechsel? Möchtet ihr Jason und Lucia möglichst häufig gemeinsam spielen oder Leonida lieber überwiegend mit einer einzelnen Figur erkunden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.