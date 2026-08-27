GTA 6: Rockstar bestätigt die Leaks und richtet emotionale Worte an die Fans

Nach einer Woche voller unerlaubt veröffentlichter Gameplayvideos hat sich Rockstar Games erstmals öffentlich zu den massiven „GTA 6“-Leaks geäußert. Das Studio bestätigt damit zugleich die Echtheit des kursierenden Materials und warnt vor weiteren Spoilern.

Für das Entwicklerteam sei es „herzzerreißend“, Videos aus „GTA 6“ auf diese Weise im Netz zu sehen. Nach der langen Entwicklungszeit habe Rockstar das Spiel nicht unter solchen Umständen präsentieren wollen.

Rockstar entschuldigt sich für die lange Wartezeit

In dem offiziellen Statement auf X geht Rockstar auch auf die lange Wartezeit ein. Diese betreffe nicht nur die Fertigstellung des Spiels, sondern ebenfalls neue Informationen und die Präsentation des offiziellen Gameplays.

Dabei liefert das Studio eine bemerkenswerte Einschätzung zum aktuellen Entwicklungsstand. In Klammern ergänzt Rockstar die Worte „nearly there!“ – sinngemäß also: beinahe geschafft.

Die Formulierung dürfte vor allem deshalb für Aufmerksamkeit sorgen, weil Cyberleek zuletzt das Gegenteil behauptete. Die für die Veröffentlichungen verantwortliche Person oder Gruppe erklärte, Zugriff auf einen aktuellen Build zu besitzen, und bezeichnete „GTA 6“ als „noch lange nicht fertig“.

Belege für diese Darstellung wurden bislang nicht vorgelegt. Auch das genaue Alter der gezeigten Spielversion lässt sich von außen nicht zuverlässig bestimmen. Rockstars Aussage widerspricht der Behauptung nun zumindest indirekt.

Leaks könnten das Spielerlebnis beeinträchtigen

Rockstar warnt ausdrücklich davor, dass einige der veröffentlichten Szenen Teile des vorgesehenen Spielerlebnisses vorwegnehmen könnten. Fans sollten weitere Spoiler meiden und die Geschichte nach Möglichkeit am 19. November selbst erleben.

Das Studio bedankt sich zugleich für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten aus der Community. Diese hätten dem Team mehr bedeutet, als sich die Fans vermutlich vorstellen könnten.

Rockstar betont außerdem, dass die Entwickler weiterhin entschlossen seien, die hohen Erwartungen zu übertreffen und „GTA 6“ in der von der Community erwarteten Qualität abzuliefern.

Cyberleek veröffentlicht immer neue Videos

Unter dem Namen Cyberleek erscheinen seit mehreren Tagen regelmäßig neue Ausschnitte aus einer offenbar spielbaren Version von „GTA 6“. Das Material zeigt bislang unbekannte Spielszenen, Aktivitäten und inzwischen auch konkrete Inhalte aus der Handlung.

Wir zeigen und verlinken die geleakten Aufnahmen nicht. Neben möglichen Urheberrechtsverletzungen enthalten einige der Videos deutliche Spoiler.

Cyberleek behauptet darüber hinaus, Zugang zu einer vollständigen Version des Spiels zu besitzen. Einen überprüfbaren Nachweis dafür gibt es bislang nicht. Gleichzeitig nutzt der Account die große Aufmerksamkeit, um einen Memecoin und kostenpflichtige Werbeplätze zu bewerben.

Take-Two geht juristisch gegen die Leaks vor

Rockstars Mutterkonzern Take-Two versucht unterdessen, die Identität der Verantwortlichen zu ermitteln. Das Unternehmen beantragte gerichtliche Auskunftsanordnungen gegen Microsoft und Discord.

Dadurch möchte Take-Two offenbar an Daten zu Accounts gelangen, die mit Cyberleek und der Verbreitung des Materials in Verbindung stehen könnten. Die angeforderten Informationen sollen dabei helfen, den Ursprung der mutmaßlichen Urheberrechtsverletzungen zurückzuverfolgen.

Für Rockstar ist es nicht der erste große Sicherheitsvorfall während der Entwicklung. Bereits im September 2022 gelangten mehr als 90 Videos aus einer frühen Version von „GTA 6“ ins Internet.

Offizielle Präsentation findet wie geplant statt

An Rockstars Plänen für den offiziellen Einblick ändert die Leak-Serie nichts. „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“ startet am 27. August 2026 um 21 Uhr deutscher Zeit auf Netflix.

Sechs Stunden später, am 28. August um 3 Uhr, erscheint die Präsentation außerdem auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der Webseite zu „GTA 6“. Das Studio verspricht einen ausführlichen Blick auf das Spiel.

„GTA 6“ soll weiterhin am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt.

Wie bewertet ihr Rockstars Reaktion auf die Leaks? Werdet ihr versuchen, bis zum Release sämtliche Spoiler zu vermeiden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.