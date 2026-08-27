LEGO Batman Legacy of the Dark Knight – Mayhem Collection kommt am 18. September

Warner Bros. Games hat die Mayhem Collection für LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight mit einem neuen Trailer ausführlich vorgestellt. Die Erweiterung erscheint am 18. September 2026 und rückt mit Joker und Harley Quinn ausgerechnet zwei der gefährlichsten Unruhestifter Gothams ins Rampenlicht.

Am selben Tag feiert das von TT Games entwickelte Open-World-Abenteuer außerdem seine Premiere auf Nintendo Switch 2. Für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PC ist das Hauptspiel bereits seit dem 22. Mai 2026 erhältlich.

Chaos auf den Straßen von Gotham

Welche Inhalte bietet die Mayhem Collection? Herzstück des DLC ist eine neue Story-Mission, in der Joker und Harley Quinn einen Ausbruch aus dem Arkham Asylum organisieren. Anschließend verlagert das Duo seinen zerstörerischen Feldzug auf die Straßen von Gotham, wobei beide Figuren eigene Fähigkeiten und Gadgets mitbringen.

Noch umfangreicher fällt der namensgebende Mayhem-Modus aus. Darin müssen Joker und Harley innerhalb eines Zeitlimits zum Amusement Mile zurückkehren, während Batman und Robin die Verfolgung aufnehmen. Auf dem Weg sammeln Fans LEGO-Steine, zerstören Wahrzeichen, Geschäfte und Fahrzeuge und schließen zusätzliche Herausforderungen ab.

Ein gemütlicher Spaziergang durch Gotham wird daraus allerdings nicht. A.R.G.U.S.-Agenten und Mitglieder von Amanda Wallers Task Force X stellen sich dem Schurken-Duo entgegen. Zu den offiziell bestätigten Gegnern gehören:

Deathstroke

Killer Croc

Captain Boomerang

Deadshot

King Shark

Polka-Dot Man

Damit bestätigt Warner Bros. Games zugleich mehrere Figuren, auf die bereits kurz nach der Veröffentlichung des Hauptspiels Hinweise in ausgelesenen Dateien gefunden worden waren.

Neue Outfits und Inhalte für die Bathöhle

Welche zusätzlichen Belohnungen sind enthalten? Zur Mayhem Collection gehört auch das Sinister Pack mit sieben Schurken-Outfits. Jede spielbare Hauptfigur aus dem Basisspiel erhält dadurch einen neuen Look. Hinzu kommen fünf Dekorationen für die anpassbare Bathöhle sowie ein Jokermobil, das von der Batman-Arkham-Trilogie inspiriert wurde.

Joker und Harley Quinn lassen sich zudem mit weiteren freischaltbaren Designs ausstatten. Die Vorlagen stammen aus früheren Batman-Produktionen, darunter Batman: The Animated Series und The Dark Knight Returns. Die Erweiterung setzt damit den Ansatz des Hauptspiels fort, verschiedene Epochen aus Filmen, Serien, Comics und Videospielen miteinander zu verbinden.

Die Mayhem Collection ist Bestandteil der Deluxe Edition und des entsprechenden Deluxe-Upgrades. Auf Nintendo Switch 2 steht der DLC ab dem 18. September 2026 ebenfalls zur Verfügung, sodass die neue Plattformversion direkt mit den zusätzlichen Inhalten starten kann.

Kostenloser Schwierigkeitsgrad zum Release

Was erhalten Besitzer des Hauptspiels kostenlos? Parallel zur kostenpflichtigen Erweiterung veröffentlicht WB Games ein kostenloses Update für alle Plattformen. Dieses ergänzt den neuen Schwierigkeitsgrad Absolute, der oberhalb der bisherigen Optionen Caped Crusader und Dark Knight angesiedelt ist.

Absolute soll im Kampf mehr Präzision, Aufmerksamkeit und spielerisches Können verlangen. Damit bekommen auch Fans ohne Deluxe Edition am 18. September 2026 einen neuen Grund, nach Gotham zurückzukehren und ihre Fähigkeiten als Dunkler Ritter erneut unter Beweis zu stellen.

Freut ihr euch mehr auf die chaotischen Einsätze mit Joker und Harley Quinn oder auf die besonders anspruchsvolle Absolute-Schwierigkeit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.