LEGO-Set mit Delfinen wird zu Arktos und Amonitas – ganz ohne Extra-Steine

Aus einem LEGO-Set mit Delfinen werden zwei bekannte Pokémon aus der Kanto-Region: Der kreative LEGO-Fan Minute_Food_2881 hat das Creator-3-in-1-Set Meerestiere: Wunderschöne Delfine vollständig zerlegt und daraus Arktos sowie Amonitas gebaut. Zusätzliche Steine waren für die alternative Konstruktion nicht erforderlich.

Das am 26. August 2026 vorgestellte Modell zeigt beide Pokémon in einer gemeinsamen Unterwasserszene. Während Amonitas scheinbar durch das Wasser schwimmt, sitzt das legendäre Eis-Pokémon Arktos mit ausgebreiteten Flügeln auf einer Welle.

Vom Delfin zum legendären Eis-Pokémon

Wie entstanden Arktos und Amonitas aus einem Delfin-Set? Minute_Food_2881 verwendete ausschließlich Bauteile aus dem LEGO-Creator-3-in-1-Set mit der Nummer 31385. Regulär lassen sich aus dessen 542 Steinen zwei Delfine, ein Seepferdchen oder eine Krabbe bauen, wobei die drei Varianten nicht gleichzeitig zusammengesetzt werden können.

Für Arktos kamen offenbar viele der größeren blauen und weißen Elemente zum Einsatz, die ursprünglich für die Meerestiere vorgesehen sind. Der Schnabel und die Füße bestehen aus sandfarbenen Teilen des Meeresbodens, während Elemente des Seetangs den langen Schweif des legendären Pokémon bilden.

Auch Amonitas nutzt die vorhandenen Teile überraschend effizient. Sandfarbene Bausteine formen das charakteristische spiralförmige Gehäuse, während blaue Elemente aus der Wellenkonstruktion den Körper darstellen. Eine transparente Stütze hält das Pokémon über dem Meeresboden und erzeugt so den Eindruck, dass Amonitas tatsächlich unter Wasser schwimmt.

Ein 3-in-1-Set mit deutlich mehr Möglichkeiten

Warum sorgt der alternative Pokémon-Bau für Aufmerksamkeit? Das Modell demonstriert eindrucksvoll, wie vielseitig ein einzelnes LEGO-Set sein kann. Neben Arktos und Amonitas konnte der Fan auch einen dekorierten Untergrund mit Welle, Pflanzen und sandigem Meeresboden zusammensetzen, ohne dafür zusätzliche Bausteine zu verwenden.

Beide Pokémon können zudem von der Basis entfernt und unabhängig voneinander aufgestellt werden. Eine eigens erstellte Bauanleitung wird über die Plattform Rebrickable angeboten, sodass Besitzer des Delfin-Sets die Konstruktion selbst ausprobieren können. Das reguläre Set Meerestiere: Wunderschöne Delfine ist im deutschen LEGO-Shop für 49,99 Euro erhältlich.

Minute_Food_2881 ist innerhalb der LEGO-Community bereits für weitere kreative Pokémon-Umbauten bekannt. Zuvor verwandelte der Baumeister unter anderem das offizielle Evoli-Set in Pinsir und Bidiza. Aus einem Halloween-Kürbis entstand außerdem Glumanda, wobei das ursprünglich als Laterne vorgesehene Element als brennende Schwanzspitze eingesetzt wurde.

Kanto-Nostalgie aus vorhandenen Steinen

Welche Bedeutung hat das Modell für Pokémon-Fans? Arktos und Amonitas stammen aus der ersten Pokémon-Generation und dürften deshalb besonders bei langjährigen Fans nostalgische Gefühle wecken. Da die Reihe inzwischen mehr als 1.000 verschiedene Taschenmonster umfasst, werden längst nicht alle Favoriten zeitnah als offizielle LEGO-Modelle erscheinen.

Kreative Alternativbauten können diese Lücke schließen und zugleich zeigen, welches Potenzial bereits in vorhandenen Sets steckt. Schon einige Monate zuvor nutzte ein anderer Fan die Teile aus Meerestiere: Wunderschöne Delfine, um daraus Dratini zu bauen.

Wie gefallen euch Arktos und Amonitas aus dem Delfin-Set, und welches Pokémon sollte Minute_Food_2881 als Nächstes aus vorhandenen LEGO-Steinen bauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.