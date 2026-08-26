PS Plus im September 2026 – diese 4 Spiele sind kostenlos dabei

Sony hat die monatlichen Spiele für PlayStation Plus im September 2026 offiziell vorgestellt. Ab dem 1. September 2026 dürfen sich Abonnenten überraschend über vier statt der üblichen drei Titel freuen, die sowohl größere Action als auch Koop-Chaos, klassischen Rollenspielstoff und eine aktuelle Sportsimulation abdecken.

Das zusätzliche Highlight ist MLB The Show 26 für die PS5, das in vorab aufgetauchten Informationen noch nicht genannt wurde. Alle vier Spiele können von Mitgliedern der Tarife Essential, Extra und Premium ohne zusätzliche Kosten beansprucht werden und bleiben anschließend mit einem aktiven Abonnement spielbar.

Vier monatliche Spiele im September 2026

Welche PS Plus-Spiele erscheinen im September 2026? Die neue Auswahl umfasst insgesamt vier Spiele für PS4 und PS5. Die Titel stehen vom 1. September 2026 bis zum 5. Oktober 2026 zur Verfügung.

Sniper Elite: Resistance für PS4 und PS5

Wobbly Life für PS4 und PS5

Chained Echoes für PS4

MLB The Show 26 für PS5

Mit Sniper Elite: Resistance erwartet euch ein taktischer Third-Person-Shooter, dessen Geschichte parallel zu den Ereignissen aus Sniper Elite 5 verläuft. Im besetzten Frankreich kombiniert das Spiel Stealth, Fernkämpfe und die bekannten Präzisionsschüsse der Reihe. Die komplette Kampagne unterstützt Koop, während Axis Invasion, Survival und kompetitive Gefechte für zusätzliche Multiplayer-Unterhaltung sorgen.

Deutlich lockerer geht es in Wobbly Life zu. Die offene Sandbox kann allein, online oder im lokalen Splitscreen mit bis zu vier Personen erkundet werden. Zahlreiche Jobs, Minispiele, Story-Missionen und Geheimnisse treffen dabei auf eine bewusst alberne Physik. Zusätzliche Abwechslung liefern Arcade-Aktivitäten wie Hide and Seek, Wobble Run und Trash Zone.

Rollenspielklassik und Baseball als Bonus

Warum lohnt sich Chained Echoes für Rollenspielfans? Das von klassischen 16-Bit-Abenteuern inspirierte JRPG erzählt von einer Heldengruppe, die den Krieg zwischen drei Königreichen auf dem Kontinent Valandis beenden möchte. Auf der Reise warten abwechslungsreiche Landschaften, vergessene Verliese, Magie, Drachen und steuerbare Mechs.

Die große Überraschung der Ankündigung ist MLB The Show 26. Die aktuelle Baseballsimulation erscheint innerhalb der Aktion ausschließlich für PS5 und bietet unter anderem Road to the Show, Franchise und Diamond Dynasty. Neuere Gameplay-Systeme wie Bear Down Pitching und Big Zone Hitting sollen mehr Kontrolle beim Werfen und Schlagen ermöglichen. Hinzu kommen überarbeitete Animationen und neue Stadioneffekte.

PS Plus-Mitglieder erhalten außerdem zeitlich begrenzten Zugriff auf das Jump Start Bundle für MLB The Show 26. Das Paket umfasst fünf The Show-Pakete, ein Ausrüstungspaket und ein Jumpstart Choice Pack. Es soll vom 1. September 2026 bis zum 6. Oktober 2026 erhältlich sein.

Letzte Gelegenheit für die August-Auswahl

Wie lange bleiben die PS Plus-Spiele aus August 2026 verfügbar? Abonnenten können Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk und Signalis noch bis zum 31. August 2026 ihrer Bibliothek hinzufügen. Danach werden sie durch das neue September-Angebot ersetzt.

Besonders Mitglieder von PS Plus Essential sollten Dying Light 2 Stay Human rechtzeitig beanspruchen. Wer einen höheren Tarif nutzt, findet das Open-World-Zombie-Abenteuer zwar ebenfalls im Spielekatalog, doch nur die monatliche Version bleibt dauerhaft mit dem eigenen Konto verknüpft, solange ein aktives PlayStation-Plus-Abonnement besteht.

Welches der vier PS Plus-Spiele für September 2026 landet zuerst auf eurer Konsole? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.