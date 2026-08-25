PS Plus-Spiele September 2026 geleakt – diese drei Titel sollen kommen

Die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für September 2026 sind offenbar vor ihrer offiziellen Präsentation durchgesickert. Dem Leak zufolge dürfen sich Abonnenten auf drei sehr unterschiedliche Titel freuen, die taktische Schusswechsel, klassische Rollenspielkost und chaotischen Sandbox-Spaß abdecken.

Die Angaben stammen vom bekannten Leaker billbil-kun, der die vermeintliche Auswahl vorab veröffentlicht hat. Sony hat das Line-up bislang nicht offiziell bestätigt, die reguläre Ankündigung wird jedoch für Mittwoch, den 26. August 2026 erwartet.

Das geleakte PS Plus-Line-up im September

Welche PS Plus-Spiele sollen im September 2026 erscheinen? Laut dem Leak besteht das neue Line-up aus insgesamt drei Spielen. Die Auswahl soll allen Mitgliedern von PlayStation Plus Essential, Extra und Premium zur Verfügung stehen.

Sniper Elite: Resistance

Chained Echoes

Wobbly Life

Sniper Elite: Resistance ist ein taktischer Third-Person-Shooter von Rebellion, der 2025 veröffentlicht wurde. Im Mittelpunkt stehen erneut Scharfschützengefechte, Schleicheinsätze und Sabotagemissionen vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. Neben einer Einzelspieler-Kampagne bietet der Titel auch kooperative und kompetitive Mehrspieler-Inhalte.

Mit Chained Echoes wartet außerdem ein gefeiertes, rundenbasiertes Rollenspiel auf Abonnenten. Das in Deutschland entwickelte Pixel-RPG orientiert sich an Klassikern der 16-Bit-Ära und kombiniert eine umfangreiche Geschichte mit taktischen Kämpfen, Mechs und einer großen Fantasy-Welt. Ergänzt wird das Trio durch Wobbly Life, ein humorvolles Open-World-Sandbox-Spiel mit physikbasierten Aktivitäten, Minispielen und kooperativem Chaos.

Termine und wichtige Hinweise für Abonnenten

Wann werden die neuen PS Plus-Spiele freigeschaltet? Sollte sich der Leak bestätigen, sollen Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes und Wobbly Life am Dienstag, den 1. September 2026 verfügbar werden. Die endgültige Zusammenstellung sowie mögliche regionale Unterschiede werden erst mit Sonys offizieller Bekanntgabe feststehen.

Fans von Chained Echoes können das Abenteuer zusätzlich mit Ashes of Elrant erweitern. Die Erweiterung kostet im deutschen PlayStation Store 9,99 Euro und spielt unmittelbar vor dem Ende des Hauptspiels. Enthalten sind ein neuer spielbarer Charakter, zusätzliche Gebiete, mehr als 40 neue Gegner und Bosse, neue Ausrüstung, Minispiele sowie weitere Musikstücke.

Bis einschließlich Montag, den 31. August 2026 können Abonnenten noch die August-Auswahl ihrer Bibliothek hinzufügen. Dazu gehören Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition für PS4 und PS5, das kooperative Abenteuer Big Walk für PS5 sowie der psychologische Survival-Horror Signalis für PS4. Nach dem Hinzufügen bleiben die Titel weiterhin spielbar, solange ein aktives PlayStation Plus-Abonnement besteht.

Wie gefällt euch das geleakte Line-up für September 2026 und welches der drei Spiele würdet ihr zuerst herunterladen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.