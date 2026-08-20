PlayStation Plus – Diese 10 Spiele fliegen am 15. September 2026 raus

Bei PlayStation Plus steht im September 2026 die nächste Bereinigung des Spielekatalogs an. Am 15. September 2026 verlieren Abonnenten den Zugriff auf mehrere Titel aus den Tarifen Extra und Premium, darunter Persona 5 Tactica, die komplette Shadowrun Trilogie und zwei klassische Toy Story Spiele.

Während in der ursprünglichen Meldung sieben Abgänge genannt werden, umfasst die europäische Liste insgesamt zehn Spiele. Wer einen der Titel noch beenden oder Trophäen sammeln möchte, sollte sich deshalb rechtzeitig an die Arbeit machen.

Die vollständige Liste für Europa

Welche Spiele verlassen PlayStation Plus im September 2026? Im europäischen Spielekatalog stehen acht reguläre Titel vor dem Abschied. Dazu kommen zwei Klassiker, die bislang über PlayStation Plus Premium verfügbar sind.

EA Sports Madden NFL 26

Persona 5 Tactica

Shadowrun Returns

Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut

Shadowrun: Hong Kong Extended Edition

Romance of the Three Kingdoms XIII

Toukiden 2

Bubsy: The Woolies Strike Back

Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue

Toy Story 3

Zu den prominentesten Abgängen zählt Persona 5 Tactica. Das Spin-off schickt die Phantomdiebe in rundenbasierte Gefechte und verbindet die bekannte Welt von Persona 5 mit einem taktischen Kampfsystem.

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Auch Fans klassischer Rollenspiele sollten den Termin im Blick behalten. Mit Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall Director’s Cut und Shadowrun: Hong Kong Extended Edition verschwindet gleich die gesamte moderne Shadowrun Trilogie aus dem Angebot.

Zwei seltene Abgänge aus dem Premium Katalog

Warum fallen die Toy Story Spiele besonders auf? Entfernte Klassiker aus dem Premium Katalog sind deutlich seltener als Abgänge aus dem regulären Spielekatalog. Am 15. September 2026 betrifft es jedoch Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue sowie Toy Story 3.

Der Zeitpunkt dürfte mit den angekündigten Neuauflagen zusammenhängen. Am 15. Oktober 2026 erscheinen Toy Story: Retro Roundup und Toy Story 3 Complete Edition für moderne Plattformen.

Toy Story: Retro Roundup bündelt mehrere Konsolenfassungen und Handheld Versionen älterer Disney und Pixar Spiele. Enthalten sind unter anderem Toy Story, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 2 für den Game Boy Color, Buzz Lightyear of Star Command, Toy Story Racer und A Bug’s Life. Toy Story 3 Complete Edition bringt das Abenteuer von 2010 mit überarbeiteter Grafik und zusätzlichen Inhalten zurück.

Neue Spiele stehen bereits bereit

Was erwartet Abonnenten nach den Abgängen? Der September 2026 bringt nicht nur Verluste für PlayStation Plus. Bereits am 1. September 2026 wird das Angebot der monatlichen Essential Spiele aktualisiert, bevor Mitte des Monats weitere Titel für Extra und Premium folgen.

Eine bestätigte Neuveröffentlichung ist RuneScape: Dragonwilds. Das kooperative Survival Abenteuer erscheint am 15. September 2026 für PS5 und wird direkt zum Start in PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen. Auf dem vergessenen Kontinent Ashenfall sammeln Abenteurer Ressourcen, errichten Unterkünfte und stellen sich erwachten Drachen.

Wichtig ist, dass ein vorheriger Download den Zugriff auf entfernte Extra und Premium Spiele nicht dauerhaft sichert. Nach dem 15. September 2026 lassen sich die betroffenen Titel über das Abonnement nicht mehr starten. Spielstände bleiben erhalten und können nach einem späteren Kauf weiterverwendet werden.

Welchen der angekündigten Abgänge wollt ihr vor dem 15. September 2026 noch spielen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.