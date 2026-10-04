Mycopunk kommt am 20. Oktober 2026 in PS Plus Extra – alle Details zum Shooter

Während viele Abonnenten noch auf die vollständige Ankündigung des PlayStation Plus Spielekatalogs für Oktober 2026 warten, steht der erste Neuzugang bereits fest. Der kooperative Looter-Shooter Mycopunk erscheint am 20. Oktober 2026 für PS5 und wird direkt zum Verkaufsstart in PlayStation Plus Extra aufgenommen.

Sony hatte die Aufnahme zuvor im Rahmen einer State of Play bestätigt, damals jedoch noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin genannt. Mit der inzwischen erfolgten Terminankündigung ist klar, dass Mitglieder von PlayStation Plus Extra ohne zusätzliche Kosten loslegen können, sobald Mycopunk seine Early-Access-Phase verlässt.

Kooperative Roboter gegen eine Pilzkatastrophe

Was erwartet euch in Mycopunk? Der von Pigeons at Play entwickelte und von Devolver Digital veröffentlichte Shooter setzt auf schnelle Einsätze, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und kooperative Gefechte. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Truppe ausrangierter Roboter, die eine planetenweite Katastrophe mit außerirdischen Pilzorganismen untersuchen soll.

Die Missionen lassen sich allein oder gemeinsam mit bis zu vier Personen absolvieren. Im Kampf kommen futuristische Schusswaffen und ungewöhnliche Elektrowerkzeuge zum Einsatz, deren Eigenschaften durch ein rasterbasiertes Upgrade-System verändert werden können.

Während der Einsätze erbeutet ihr neue Modifikationen, die sich miteinander kombinieren und teilweise stapeln lassen. Dadurch entstehen spezialisierte Charaktere und Waffen, die beispielsweise auf Unterstützung, hohen Schaden oder ungewöhnliche Wechselwirkungen ausgelegt sind. Zwischen den Missionen dient ein orbitales Landungsschiff als zentraler Treffpunkt und Ausgangsbasis.

Starker Auftakt für PlayStation Plus Extra

Warum könnte Mycopunk zu einem Highlight im Oktober 2026 werden? Die bisherige PC-Version kommt bei der Community ausgesprochen gut an. Auf Steam fallen 91 Prozent von rund 3.000 englischsprachigen Rezensionen positiv aus, wodurch das Spiel die Gesamtwertung Sehr positiv erreicht.

Gelobt werden vor allem das temporeiche FPS-Kampfsystem, die Vielfalt möglicher Builds und das Zusammenspiel innerhalb der Robotertruppe. Auch der chaotische Humor und die eigenständige Science-Fiction-Optik sorgen dafür, dass sich Mycopunk deutlich von vielen anderen Looter-Shootern abhebt. Die bisherigen Bewertungen beziehen sich dabei überwiegend auf die Early-Access-Fassung, die bereits am 10. Juli 2025 für PC gestartet war.

Für PlayStation Plus Extra ist Mycopunk der bislang erste bestätigte Katalogzugang im Oktober 2026. Welche weiteren Spiele Sony im Laufe des Monats ergänzt, bleibt noch abzuwarten. Der vollständige Spielekatalog dürfte wie gewohnt separat vorgestellt werden.

Essential-Auswahl startet früher

Welche Spiele erhalten Essential-Mitglieder im Oktober 2026? Bereits ab dem 6. Oktober 2026 können Abonnenten F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 ihrer Bibliothek hinzufügen. Die drei Titel decken Rennsport, taktische Mehrspieler-Action und chaotische Alien-Gefechte ab.

Damit spricht die Essential-Auswahl vor allem Fans bestimmter Genres an. Mycopunk könnte dem Oktober-Angebot hingegen einen zugänglicheren kooperativen Neuzugang liefern, der dank seiner Anpassungsmöglichkeiten und der Unterstützung für Solospieler sowie Vierergruppen unterschiedliche Zielgruppen erreicht.

Freut ihr euch auf Mycopunk im PlayStation Plus Spielekatalog oder hofft ihr auf andere große Neuzugänge im Oktober 2026? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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