PS Plus im Oktober 2026 – Diese 3 Spiele gibt es ab 6. Oktober gratis

Sony hat die monatlichen PlayStation Plus-Spiele für Oktober 2026 vorgestellt. Ab dem 6. Oktober 2026 können Mitglieder F1 25, Hunt: Showdown 1896 und Earth Defense Force: World Brothers 2 ohne zusätzliche Kosten zu ihrer Spielebibliothek hinzufügen.

Das Angebot gilt für die Tarife Essential, Extra und Premium. Die drei Titel stehen bis zum 2. November 2026 zur Verfügung und bleiben anschließend spielbar, solange eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft besteht. Mit Rennsport, taktischem Horror und überdrehter Alien-Action deckt das Oktober-Aufgebot gleich mehrere Genres ab.

F1 25 für PS5

Hunt: Showdown 1896 für PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 für PS4 und PS5

F1 25 bringt Rennsport auf die PS5

Was bietet F1 25 im Oktober-Aufgebot? Das von Codemasters entwickelte Rennspiel bildet den sportlichen Schwerpunkt der neuen Monatsauswahl. F1 25 erschien am 30. Mai 2025 und ist ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration erhältlich, weshalb PlayStation Plus-Mitglieder eine PS5 benötigen.

Zum Umfang gehören der zurückkehrende Story-Modus Braking Point, eine überarbeitete Variante von My Team sowie zahlreiche lizenzierte Fahrer, Teams und Strecken. Lokal können ein bis zwei Personen antreten, während die Online-Modi deutlich größere Starterfelder unterstützen.

Im deutschen PlayStation Store wird die Standard Edition regulär für 79,99 Euro angeboten. Damit ist F1 25 der preislich umfangreichste Titel des Oktober-Aufgebots und dürfte vor allem für Rennsportfans interessant sein, die den jährlichen Ableger bislang ausgelassen haben.

Hunt: Showdown 1896 setzt auf taktischen Horror

Warum ist Hunt: Showdown 1896 eine spannende Ergänzung? Cryteks düsterer PvPvE-Shooter verbindet Monsterjagd, Extraction-Mechaniken und Gefechte gegen andere Teams. In den gefährlichen Sümpfen müssen Bosse aufgespürt, besiegt und ihre Kopfgelder anschließend erfolgreich aus dem Einsatzgebiet gebracht werden.

Jede Partie lebt vom hohen Risiko, denn unvorsichtige Bewegungen, Schüsse oder andere Geräusche können die eigene Position verraten. Neben den übernatürlichen Kreaturen stellen deshalb rivalisierende Jäger eine permanente Bedrohung dar. Bis zu zwölf Personen können gleichzeitig an einer Online-Partie teilnehmen.

Hunt: Showdown 1896 erschien am 15. August 2024 und kostet im deutschen PlayStation Store regulär 29,99 Euro. Die im Oktober 2026 enthaltene Konsolenfassung richtet sich an PS5-Nutzer und setzt für sämtliche Partien eine Online-Verbindung voraus.

Earth Defense Force liefert chaotische Alien-Schlachten

Welche Abwechslung bietet Earth Defense Force: World Brothers 2? Der dritte Titel des Monats schlägt eine deutlich lockerere Richtung ein. Statt realistischer Grafik präsentiert das Actionspiel seine Welt und Figuren in einem auffälligen Voxel-Stil, behält aber die für die Reihe typischen Massenschlachten gegen riesige Insekten und andere außerirdische Gegner bei.

Fans können zahlreiche Mitglieder der Earth Defense Force rekrutieren und ihre jeweiligen Fähigkeiten sowie Waffen miteinander kombinieren. Die Kampagne lässt sich allein bestreiten, online werden Einsätze mit bis zu vier Teilnehmern unterstützt. Für den Online-Modus ist eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft erforderlich.

Earth Defense Force: World Brothers 2 erschien am 26. September 2024 für PS4 und PS5. Die Standard Edition kostet im deutschen PlayStation Store regulär 49,99 Euro und enthält beide Konsolenfassungen.

Alle drei Spiele können vom 6. Oktober bis zum 2. November 2026 beansprucht werden. Welchen Titel aus dem neuen PlayStation Plus-Aufgebot werdet ihr zuerst herunterladen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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