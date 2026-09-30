Silent Hill: Townfall – Frustrierender Gegner soll entschärft werden

Vor weniger als einer Woche ist mit Silent Hill: Townfall der neuste Teil der beliebten Survival-Horror-Reihe erschienen und kommt im Großen und Ganzen gut an. Eine Sache nervt die Community jedoch gehörig – und das Entwicklerstudio reagiert prompt auf die Kritik.

Wo Lob auf Kritik triff

Seit dem 24. September können sich Horror-Fans mit dem introvertierten Hauptprotagonisten Simon Ordell auf den Weg auf die nebelverhangene, schottische Insel St. Amelia machen. Zudem ist es eine Reise durch die Zeit, denn die Handlung spielt im Jahr 1996.

Während die unvorhersehbare und rätselhafte Geschichte, sowie die bedrückende Atmosphäre, die durch die Ego-Perspektive noch verstärkt wird, punkten, sorgt ein bestimmter Gegner für reichlich Frust bei den Gamern.

Spoiler-Warnung! Wer noch nicht auf „The Weight“ getroffen ist und dies unvoreingenommen tun möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Unerbittliiche Verfolgung

In Survival-Horror-Games wie Silent Hill sind sogenannte Stalker nicht ungewöhnlich. Immerhin sorgt es für einen ordentlichen Adrenalinschub, wenn man auch nur das Gefühl hat, verfolgt zu werden. Im Normalfall lassen sich solche Gegner jedoch auf die eine oder andere Weise abschütteln. Sei es, indem man sich erfolgreich an ihnen vorbeischleicht oder diese beseitigt.

Im Fall von „Silent Hill: Townfall“ und ebenjenem „The Weight“ (zu Deutsch: „Das Gewicht“) sieht die Lage etwas kniffliger aus. Bei besagtem Feind handelt es sich zwar um einen langsamen, jedoch sehr aufmerksamen Widersacher. Jeder noch so kleine Fehler wird umgehend bestraft.

„The Weight“ belagert mehrere Areale im Spiel – und das mitunter sehr lang. Außerdem gibt es in vielen Bereichen kaum Fluchtmöglichkeiten, sodass ein Entkommen im Fall einer Entdeckung durch das Monster nahezu unmöglich ist. Dass nebenbei auch noch Rätsel zu lösen sind, erschwert die Situation ungemein.

Hat „The Weight“ sein Ziel entdeckt, schlägt es unbarmherzig zu, was unweigerlich zum Tod führt. Zwar gibt es Checkpoints, an die man in diesem Fall zurückkehrt, doch ist es gut möglich, dass der Gegner noch an genau dieser Stelle verharrt und Simon direkt erneut ins Jenseits befördert. Somit können sich einige Passagen im Spiel enorm in die Länge ziehen und äußerst frustrierend sein.

Silent Hill: Townfall und das nervige Monster – Entwickler reagieren

In den letzten Tagen gab es deshalb mehrfach Beschwerden im Netz. Screen Burn Interactive haben die Kritik vernommen und geloben Besserung. Mit der Veröffentlichung des neuesten Patches für den PC, der das Ruckeln aufgrund von Problemen bei der PSO-Kompilierung deutlich verbessert, kündigen die Entwickler weitere Verbesserungen an.

„Außerdem haben wir euer Feedback zu den Schwierigkeiten mit ,The Weight‘ gehört – eine Anpassung der Spielbalance ist schnellstmöglich auf dem Weg“, schreibt das Studio auf X.

Im Gegensatz zu Patch 1.3.1, soll das Update zur Entschärfung des aufdringlichsten Gegeners in „Silent Hill: Townfall“ dann auch für die PS5 kommen. Wann genau das sein wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings sollte es nicht allzu lange dauern – möglicherweise sogar schon binnen der nächsten Tage.

Wenn Stealth zur wahren Geduldsprobe wird

Der erhöhte Stealth-Fokus, im Vergleich zu vorherigen Silent Hill-Teilen, kam schon bei manchen Vorabtests nicht so gut an, wie von den Machern wahrscheinlich erhofft. Bereits hier zeichnete sich ab, dass das Verhalten einiger Gegner sowie das Ressourcenmanagement den Spielverlauf besonders in der zweiten Hälfte zuweilen ausbremsen.

In der Gesamtheit fällt die Kritik jedoch unter die Kategorie „Jammern auf hohem Niveau“. Die meisten Gamer sind von Townfall und den Neuerungen seitens des schottischen Studios begeistert. Ein neuer, beklemmender Schauplatz; eine neue, undurchsichtige Story voller Mysterien – und das alles erlebbar aus einer vollkommen (zumindest für Silent Hill) neuen Perspektive.

Falls ihr schon so weit im Spiel seid – wie sind eure Erfahrungen mit „The Weight“? Gibt es eurer Meinung nach vielleicht sogar andere Kritikpunkte bei „Silent Hill: Townfall“ oder seid ihr rundum zufrieden? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren.

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