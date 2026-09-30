GTA 6 zeigt zwölf neue Screenshots: So sehen Vice City, Leonidas Wildnis und ein aufziehender Sturm aus

Zu GTA 6 gibt es zwölf neue Screenshots. Die Bilder begleiten die aktuelle Titelgeschichte von Game Informer, für die das Magazin mit mehreren führenden Entwicklern von Rockstar Games gesprochen hat. Während der Bericht neue Details zur Tierwelt und zum Wetter in Leonida liefert, zeigen die Aufnahmen, wie unterschiedlich die Schauplätze des Spiels aussehen.

Von der Großstadt bis in die Wildnis

Ein Teil der Screenshots führt zurück nach Vice City. Zu sehen sind beleuchtete Hochhäuser, Straßen und belebte Orte, an denen Rockstar erneut den Kontrast zwischen Urlaubsstimmung und Großstadtleben in Szene setzt. Andere Bilder verlassen die Stadt und zeigen Strände, Küstenabschnitte und die Natur Leonidas. Die Bildauswahl macht damit deutlich, dass die neue Titelgeschichte nicht allein Vice City betrachtet, sondern den gesamten Bundesstaat.

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Auch Jason und Lucia sind auf neuen Aufnahmen vertreten. Daneben gibt es Einblicke in weitere Figuren, Fahrzeuge und die Tierwelt. Besonders ein Bild mit zahlreichen Tieren in einem Feuchtgebiet passt zu Rockstars neuer Angabe, dass in Leonida mehr als 170 Tierarten vorkommen sollen. Dazu gehören Tiere an Land, in der Luft und im Wasser. Einige Arten sind in einem Rockstar-Spiel bislang noch nicht aufgetaucht.

Wer die Bilder genauer betrachtet, entdeckt außerdem sehr unterschiedliche Licht- und Wetterstimmungen. Eine Aufnahme zeigt einen aufziehenden Sturm. Gerade dazu hat Rockstar nun mehr verraten: Gewitter können auf einzelne Teile der Spielwelt begrenzt sein. Während ihr selbst noch im Trockenen steht, kann es andernorts bereits stark regnen. Nach dem Unwetter bleiben Pfützen und nasse Oberflächen eine Zeit lang sichtbar. Auch tropische Stürme und Hurrikans sind für GTA 6 bestätigt. Wie das Wettersystem funktioniert, haben wir hier ausführlich erklärt.

Was verraten die Bilder über das Spiel?

Vor allem zeigen sie, wie Rockstar die verschiedenen Regionen Leonidas präsentiert: dichte Straßen, offene Küsten und wildere Landschaften liegen optisch weit auseinander. Die Screenshots sind ein guter Anlass, sich diese Orte genauer anzusehen.

Die Bilder erschienen zusammen mit einer 14-seitigen Titelgeschichte in Ausgabe 382 von Game Informer. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

Welcher der zwölf Screenshots macht euch am meisten Lust darauf, Leonida selbst zu erkunden?

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