GTA 6 bringt Hurrikans nach Leonida: Rockstar erklärt, wie sich das Wetter über die Spielwelt bewegt

Über Leonida scheint nicht immer die Sonne. Rockstar Games hat für GTA 6 ein Wettersystem entwickelt, bei dem sich Wolken über die Spielwelt bewegen und Stürme nur bestimmte Gebiete treffen können. Hinzu kommen tropische Stürme und Hurrikans. Die neuen Angaben stammen aus Gesprächen mit Rockstar-Entwicklern für die aktuelle Titelgeschichte von Game Informer.

Für Spieler ist vor allem das örtlich begrenzte Wetter interessant. Laut Rockstar könnt ihr euch in einer trockenen, sonnigen Gegend aufhalten und in der Ferne einen Sturm beobachten. Dort regnet es tatsächlich, während an eurem Standort noch kein Tropfen fällt. Fahrt ihr später in das betroffene Gebiet, sind die Spuren des Unwetters weiterhin zu sehen. Pfützen und nasse Oberflächen verschwinden also nicht unmittelbar mit dem Regen.

Regen hinterlässt sichtbare Spuren

Das Beispiel zeigt, worauf Rockstar bei dem Wettersystem Wert legt: Ein Sturm soll nicht bloß den Blick auf die Umgebung verändern, solange er aktiv ist. Auch danach bleibt er für eine Weile in der Spielwelt erkennbar. Eine Straße kann bereits wieder im Sonnenschein liegen, obwohl sich auf ihr noch Wasser gesammelt hat.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Dazu kommen dynamische Wolkenfelder, die über Leonida ziehen. Sie sorgen laut Rockstar für wechselnde Bedingungen zwischen klarem Himmel und dichter Bewölkung. Unter passenden Lichtverhältnissen können Spieler nach einem Schauer außerdem einen Regenbogen sehen. Wie häufig solche Wetterwechsel auftreten, geht aus den bisher öffentlich zugänglichen Angaben nicht hervor.

Gerade in einer offenen Spielwelt macht das einen Unterschied. Wer durch Leonida fährt, soll Wetter nicht nur als Zustand am eigenen Standort erleben, sondern auch aus der Entfernung wahrnehmen können. Ein dunkler Himmel über einem anderen Teil der Karte könnte bereits zeigen, wohin ein Sturm zieht. Ob die Wolken und Regengebiete dabei jederzeit einem festen Verlauf folgen oder Rockstar für bestimmte Situationen eingreift, wurde bislang nicht erklärt.

Gibt es in GTA 6 wirklich Hurrikans?

Ja, Hurrikans und tropische Stürme gehören laut Game Informer zu den Wetterereignissen in GTA 6. Damit greift Rockstar eine Besonderheit des US-Bundesstaates Florida auf, der als Vorbild für Leonida dient. Unklar ist noch, wann und wie oft diese größeren Stürme im Spiel auftreten.

Vor allem ihre Auswirkungen auf das Gameplay sind offen. Rockstar hat bisher nicht erläutert, ob Hurrikans Missionen verändern, den Verkehr beeinflussen oder die Spieler vor eigene Herausforderungen stellen. Eine bestätigte Katastrophenmission oder dauerhaft überflutete Stadt lässt sich aus der Ankündigung daher nicht ableiten. Fest steht bislang, dass solche Unwetter Teil des Spiels sind; wie weit ihre spielerischen Folgen reichen, muss sich noch zeigen.

Das ist auch für unsere frühere Berichterstattung ein Update: Bereits 2023 hatten wir über Hinweise auf ein dynamisches Wettersystem und mögliche Hurrikans berichtet. Damals beruhte die Aussicht auf tropische Stürme noch auf Spekulationen rund um frühes Material. Jetzt liegen dazu Aussagen aus Rockstars Gesprächen mit Game Informer vor.

Die vollständige Titelgeschichte umfasst laut Game Informer 14 Seiten und enthält auch zwölf neue Screenshots aus GTA 6. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

Was würdet ihr euch von den Hurrikans wünschen: ein eindrucksvolles Wetterereignis während der freien Erkundung oder Missionen, die euch mitten in einen Sturm führen?

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