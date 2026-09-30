Erstes offizielles LEGO Dragon Ball Set kommt 2026 – alle Details zu Shenron

LEGO und Toei Animation erfüllen Fans von Dragon Ball einen lange gehegten Wunsch. Mit LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku erscheint im November 2026 das erste offizielle Bauset zur legendären Anime-Reihe von Akira Toriyama.

Das Modell trägt die Produktnummer 11390, besteht aus 1.764 Teilen und richtet sich mit seiner Altersfreigabe ab 18 Jahren vor allem an erwachsene Sammler. LEGO-Insider erhalten ab dem 1. November 2026 vorzeitigen Zugriff, während der reguläre Verkauf am 4. November 2026 beginnt.

Shenron erhebt sich über den sieben Dragon Balls

Was zeigt das erste LEGO-Set zu Dragon Ball? Im Mittelpunkt steht eine große, aus Klemmbausteinen konstruierte Darstellung von Shenron. Der gewundene grüne Drache erhebt sich über einem Sockel, in den alle sieben Dragon Balls integriert sind.

Die Designer orientierten sich an Szenen und charakteristischen Posen aus der ursprünglichen Dragon Ball Serie. Shenrons langer Körper, die geschwungenen Schuppen und die markanten Klauen sollen die unverwechselbare Silhouette des Drachen möglichst authentisch in LEGO-Form übertragen.

Merkmal Angabe Produktname LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku Setnummer 11390 Teile 1.764 Minifiguren 1, junger Son-Goku Altersempfehlung Ab 18 Jahren Preis 139,99 Euro Frühzugang 1. November 2026 für LEGO-Insider Verkaufsstart 4. November 2026

Der Kopf und die Klauen von Shenron lassen sich verstellen, wodurch unterschiedliche Präsentationsposen möglich sind. Nach dem Aufbau misst das Modell mehr als 32 Zentimeter in der Höhe, 24 Zentimeter in der Länge und 26 Zentimeter in der Breite.

Son-Goku erhält seine erste offizielle Minifigur

Welche Figur begleitet den mächtigen Drachen? Zum Set gehört eine Minifigur des jungen Son-Goku, die auf seiner magischen Wolke Jindujun sitzt. Figur und Wolke können vom Hauptmodell abgenommen und frei rund um Shenron positioniert werden.

Son-Goku trägt außerdem seinen bekannten Kampfstock und einen Dragon Ball. Gemeinsam mit dem beweglichen Drachen entsteht damit ein großes Ausstellungsstück, das keine bestimmte Schlacht nachbaut, sondern mehrere ikonische Elemente aus den frühen Abenteuern der Reihe miteinander verbindet.

LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku ist allerdings nur der Anfang der neuen Zusammenarbeit. LEGO und Toei Animation haben bereits bestätigt, dass im Jahr 2027 weitere Sets folgen werden. Konkrete Modelle oder Charaktere aus der kommenden Produktreihe wurden bislang noch nicht offiziell vorgestellt.

Ein kostspieliger Auftakt für Sammler

Für wen eignet sich das neue Dragon Ball Set? Mit 1.764 Teilen, der beweglichen Drachenfigur und der exklusiven Son-Goku-Minifigur richtet sich das Modell klar an erwachsene Anime-Fans und Sammler. Der Preis von 139,99 Euro ordnet das Set zugleich im gehobenen Bereich der LEGO Icons Reihe ein.

Für den Aufbau kann neben der klassischen Anleitung auch die LEGO Builder App verwendet werden. Dort lässt sich das Modell digital drehen und vergrößern, während der eigene Baufortschritt gespeichert wird. Verkauft wird das Set über den offiziellen LEGO-Onlineshop sowie in LEGO Stores.

Wie gefällt euch das erste offizielle LEGO-Set zu Dragon Ball? Landet Shenron bei euch im Regal oder wartet ihr lieber auf die für 2027 angekündigten Modelle? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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