Resident Evil 2 Remake bekommt Bryan aus dem neuen Film als PC-Mod

Das Remake von Resident Evil 2 erhält überraschenden Besuch aus dem Kino. Eine neue Fan-Modifikation bringt Bryan Hodukavich, den Hauptcharakter des aktuellen Resident Evil-Films von Regisseur Zach Cregger, als spielbare Figur in Capcoms Survival-Horror-Klassiker.

Die kostenlose Veröffentlichung richtet sich an Fans, die Bryans albtraumhafte Reise durch Raccoon City selbst fortsetzen möchten. Allerdings handelt es sich nicht um einen offiziellen Zusatz von Capcom, sondern um ein gemeinsames Fanprojekt der Modder mindnumb_opus und D0ct0rSauce.

Bryan übernimmt Leons Rolle

Wie wird Bryan in Resident Evil 2 spielbar? Die Modifikation ersetzt das alternative Kostüm von Leon S. Kennedy aus dem Jahr 1998. Dadurch begleitet ihr nicht mehr den jungen Polizisten durch die verseuchten Straßen und das Polizeirevier von Raccoon City, sondern schlüpft in die Rolle des medizinischen Kuriers aus dem Film.

Bryan wurde passend zum ausgetauschten Leon-Outfit als kantiges PS1-Modell gestaltet. Seine Mütze und seine Jacke orientieren sich an seinem Aussehen zu Beginn des Films. Die bewusst reduzierte Grafik lässt ihn in den detaillierten Umgebungen des 2019 veröffentlichten Remakes deutlich herausstechen, passt aber zum nostalgischen Stil des ursprünglichen Bonuskostüms.

Im Film wird Bryan von Austin Abrams verkörpert. Der Kurier gerät während einer dringenden Lieferung nach Raccoon City mitten in den Ausbruch. Eigentlich soll er ein vermeintliches Organ zum Raccoon City General Hospital transportieren, doch die Mission entwickelt sich schnell zu einem Kampf ums Überleben.

Kostenloser Download für die PC-Version

Welche Voraussetzungen benötigt die Resident Evil 2-Mod? Bryan für Resident Evil 2 wurde am 26. September 2026 veröffentlicht und steht kostenlos für die PC-Version bereit. Zusätzliche Modifikationen werden laut Beschreibung nicht benötigt. Die Installation erfolgt über den bekannten Fluffy Mod Manager.

Spielerische Neuerungen sind mit dem Charaktertausch nicht verbunden. Waffen, Zwischensequenzen, Gegner und der allgemeine Ablauf von Leons Kampagne bleiben unverändert. Lediglich das Charaktermodell wird ersetzt, weshalb Bryan plötzlich deutlich besser auf die Zombie-Katastrophe vorbereitet ist als in seiner Filmgeschichte.

Der Rollentausch sorgt zugleich für eine kuriose Umkehrung. Während Bryan im Film versucht, trotz des eskalierenden Ausbruchs nach Raccoon City zu gelangen, kämpft er sich in Resident Evil 2 durch die bereits untergegangene Stadt und sucht einen Fluchtweg. Dabei stehen ihm sämtliche Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände von Leon zur Verfügung.

Treffen von Film und Spieleklassiker

Warum passt Bryan ausgerechnet in Resident Evil 2? Der neue Film erzählt zwar eine eigenständige Geschichte, greift aber den Ausbruch in Raccoon City und zahlreiche bekannte Elemente der Spielereihe auf. Damit bildet das Remake von Resident Evil 2 eine passende Bühne für den Kinocharakter.

Die Mod liefert vor allem eine kleine, humorvolle Ergänzung für Fans, die nach dem Kinobesuch erneut nach Raccoon City zurückkehren möchten. Durch die Retro-Optik wirkt Bryan zudem wie eine Figur, die bereits im ursprünglichen Resident Evil 2 von 1998 hätte auftauchen können.

Würdet ihr Resident Evil 2 noch einmal mit Bryan durchspielen, oder bleibt Leon für euch der einzig wahre Held dieser Kampagne? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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