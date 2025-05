Hideki Kamiya plant Rückkehr mit neuem Okami und zeigt Interesse an Dino Crisis

Hideki Kamiya, ein renommierter japanischer Videospieldesigner, hat im Laufe seiner Karriere zahlreiche beeindruckende Titel hervorgebracht. Während seiner Zeit bei Capcom war er verantwortlich für Klassiker wie Resident Evil 2, Viewtiful Joe und Okami. Nach einer längeren Pause kehrt Kamiya zurück, um sich an einem neuen Eintrag in der Okami-Serie zu versuchen. In einem kürzlichen Interview äußerte er jedoch Interesse an einem weiteren Kultklassiker: Dino Crisis.

Ein Blick auf Dino Crisis

Was macht Dino Crisis so besonders? Dino Crisis ist eine Survival-Horror-Serie, die 1999 auf der PlayStation debütierte. Entwickelt von Shinji Mikami, der auch für Resident Evil bekannt ist, dreht sich die Handlung um tödliche Dinosaurier-Ausbrüche in abgeschlossenen Umgebungen wie Laboren auf Inseln. Die Serie hat seit ihrem letzten Eintrag im Jahr 2003 keine neuen Spiele hervorgebracht, aber Fans fordern seit Jahren eine Rückkehr.

Warum ist eine Rückkehr von Dino Crisis so gefragt? Trotz der langen Abwesenheit bleibt die Serie im Fokus vieler Gamer. Capcom hat in den letzten Jahren mehrfach darauf hingewiesen, dass eine Rückkehr in Betracht gezogen wird, sei es durch ein neues Spiel oder ein Remake. Im vergangenen Jahr führte Dino Crisis die Umfrage der Capcom Super Elections an, in der Fans nach der Serie gefragt wurden, die sie gerne fortgesetzt sehen würden.

Hideki Kamiyas Interesse an Dino Crisis

Was sagt Hideki Kamiya zu Dino Crisis? In einem Interview mit The MinnMax Show wurde Kamiya zu seiner Rückkehr zu Resident Evil befragt, die er ausschloss. Jedoch zeigte er sich offen für Dino Crisis mit den Worten: „Ich würde es gerne versuchen.“

Wie realistisch ist Kamiyas Beteiligung? Obwohl Kamiya Interesse gezeigt hat, könnten seine Verpflichtungen beim neuen Okami-Projekt seine Teilnahme an einem neuen Dino Crisis erschweren. Er hat auch Interesse an anderen Projekten, darunter eine mögliche Rückkehr zu Scalebound, einem Xbox-Exklusivtitel, der 2017 eingestellt wurde.

Zukunftsaussichten für Dino Crisis

Was könnte die Zukunft für Dino Crisis bringen? Während konkrete Pläne für ein neues Dino Crisis noch ausstehen, bleibt das Interesse seitens Capcom bestehen. Im März 2017 erwähnte Masachika Kawata von Capcom, dass es zwar keine internen Pläne für eine Wiederbelebung der Serie gäbe, diese jedoch ein guter Kandidat für Remaster oder Remakes sei.

Welche Rolle könnten Remakes spielen? Remakes könnten der Franchise neues Leben einhauchen, ähnlich wie es bei Resident Evil der Fall war. Die Nachfrage nach einem Dino Crisis-Remake bleibt hoch, besonders da Capcom in den letzten Jahren große Erfolge mit Remakes ihrer Klassiker gefeiert hat.

Abschließende Gedanken

Wie stehen die Chancen für Dino Crisis? Die Chancen auf ein neues Dino Crisis scheinen derzeit von mehreren Faktoren abzuhängen, darunter die Verfügbarkeit von Entwicklern und die Prioritäten von Capcom. Während die Fans weiterhin hoffen, müssen wir wohl noch abwarten, ob und wann Capcom die Serie zurückbringt.

Bist du gespannt auf ein neues Dino Crisis oder ein Remake? Möchtest du, dass Hideki Kamiya involviert ist? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!