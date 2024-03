Resident Evil 2 mit alter Kamera ist easy die beste Mod aller Zeiten

In Resident Evil 2 gibt es eine kleine Einschränkung, die wir im Vergleich zum Original in Kauf nehmen müssen und das ist die neue Kamera.

Im Endeffekt muss das keine wirkliche Einschränkung bedeuten, denn auch die neuartige Over-the-shoulder-Perspektive hat gewisse Vorzüge. Alles ist recht modern und das Gunplay funktioniert ganz wunderbar. Das Remake ist in seinen Grundfesten also ein tolles Spiel, aber in gewisser Hinsicht fehlt dennoch etwas. Ist es nicht so?

Die Kamera im originalen „Resident Evil 2“. © Capcom

Es ist die Angst vor dem Unbekannten. Was lauert um der nächsten Ecke? Steht da schon ein wartender Zombie, der mich mit offenen Armen empfängt? Oder kann ich gefahrlos passieren? Die statische Kamera aus dem Original hat den einen oder anderen Jumpscare bereitgehalten und das war auch gut so. Es wurde zu einem Stilmittel des Horrors, das echten Schrecken transportiert.

Resident Evil 2: Statische Kamera kehrt zurück!

All das geriet jüngst in Vergessenheit, wenn wir uns den „Resident Evil“-Kosmos so ansehen. Doch das ändert sich jetzt!

Via Nexusmods ist jetzt eine überaus beeindruckende Mod zu Resident Evil 2 Remake aufgetaucht, die in meinen Augen easy eine der besten Mods aller Zeiten ist.

© Capcom

Diese Mod ist so genial wie simpel. RE2R Classic bringt die klassische Kameraperspektive zurück und verändert das gesamte Spielgefühl von Resident Evil 2 Remake mit einem Schlag.

Die Mod ist noch brandneu und wurde von alphaZomega konzipiert. In ihren Grundfesten gibt es nur diese eine gravierende Änderung und trotzdem hat sie eine gigantische Auswirkung aufs Spiel.

© Capcom

Die Mod ist schon jetzt ein Erfolg: Binnen wenigen Tagen kommt die Mod auf über 30.000 Klicks bei Nexusmods. Das Interesse in der Fangemeinde ist sehr groß und das ist auch kein Wunder.

Falls ihr euch die Mod selbst einmal ansehen möchtet, könnt ihr das sehr gerne tun. Folgt einfach dem nachfolgenden Link, der euch direkt zur Mod führt. Hier könnt ihr die Mod herunterladen und sie auf eurem PC installieren.

Hättet ihr gedacht, dass ihr das Remake von Resident Evil 2 noch einmal in solch einem schönen Glanz mit Fixed Camera Mod erlebt? Schreibt es in die Kommentare und lasst uns an euren Gedanken teilhaben!

