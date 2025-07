Resident Evil 2 kehrt in Arcades zurück – Dead Shot jetzt in Großbritannien testen

Die Resident Evil-Reihe überrascht uns wieder einmal mit einem neuen Kapitel, das nicht nur Fans von Konsolen- und Mobile-Games anspricht, sondern auch Arcade-Fans auf ihre Kosten kommen lässt. Aktuell gibt es ein besonderes Highlight: Ein neuer Arcade-Titel namens Resident Evil 2: Dead Shot. Diese Zusammenarbeit zwischen Capcom und Bandai Namco verspricht ein packendes Erlebnis, das schon jetzt in einer Testversion im Namco Funscape in Großbritannien spielbar ist.

Das neue Arcade-Erlebnis

Was macht Resident Evil 2: Dead Shot besonders? Resident Evil 2: Dead Shot ist ein Lightgun-Shooter, der die ikonische Story von Resident Evil 2 in ein neues Format bringt. Spielst du als Leon S. Kennedy oder Claire Redfield, kämpfst du dich durch bekannte Schauplätze von Raccoon City und stellst dich den gefährlichen Zombie-Horden sowie mutierten Hunden. Die Grafik des Spiels basiert auf dem Resident Evil 2 Remake aus dem Jahr 2019, was für eine vertraute, aber aufregende Atmosphäre sorgt.

Das Spiel bietet insgesamt fünf Missionen, von denen die ersten beiden sofort spielbar sind. Diese Struktur ermöglicht es dir, direkt ins Geschehen einzutauchen und die Herausforderungen der Zombie-Apokalypse zu meistern. Ein besonderes Merkmal ist das Zielsystem, das an die Lightgun-Klassiker der Serie erinnert und dir ein immersives Spielerlebnis bietet.

Ein Blick in die Zukunft von Resident Evil

Welche neuen Spiele erwarten uns in der Resident Evil-Welt? Neben dem Arcade-Titel können sich Fans auf weitere Veröffentlichungen freuen. Resident Evil Requiem, das für Februar 2026 geplant ist, verspricht ein packendes Survival-Horror-Erlebnis. Du wirst als FBI-Agent Grace Ashcroft mysteriöse Todesfälle in einem Hotel untersuchen und dabei zwischen der ersten und dritten Person-Perspektive wechseln können. Das Spiel nutzt die leistungsstarke RE-Engine und verspricht, die Serie mit neuen Schrecken in Raccoon City zu bereichern.

Für mobile Gamer gibt es Resident Evil Survival Unit, ein neues Spiel, das speziell für Mobilgeräte entwickelt wurde. Diese Erweiterung der Franchise zeigt, dass Capcom alle Plattformen berücksichtigt, um möglichst viele Fans zu erreichen.

Ein Fest für Arcade-Fans

Wie steht Resident Evil zu seinen Wurzeln im Arcade-Bereich? Resident Evil hat schon lange eine Verbindung zu Lightgun-Spielen, die bis ins Jahr 2000 zurückreicht. Mit Resident Evil 2: Dead Shot kehrt die Serie zu diesen Wurzeln zurück und bietet ein nostalgisches Erlebnis für alteingesessene Fans und neue Spieler gleichermaßen. Die Kombination aus vertrauten Charakteren und der dynamischen Arcade-Action könnte neue Spieler für die Serie begeistern und alte Fans zurück in die Arkaden locken.

Obwohl derzeit unklar ist, wie lange die Testversion von Resident Evil 2: Dead Shot im Namco Funscape verfügbar sein wird, und es noch keine Bestätigung für eine weltweite Veröffentlichung gibt, hoffen viele auf eine breitere Verfügbarkeit. Die Popularität der Resident Evil-Reihe lässt jedoch darauf schließen, dass eine größere Veröffentlichung durchaus möglich ist.

Was hältst du von der Idee eines neuen Resident Evil Arcade-Spiels? Würdest du es gerne in Deutschland sehen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!