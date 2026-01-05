Embark verteidigt KI-Einsatz in ARC Raiders – Spielerzahlen überzeugen trotzdem

Im Oktober 2025 veröffentlichte Embark Studios das Extraction-Shooter-Spiel ARC Raiders für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Trotz anfänglicher Kontroversen rund um den Einsatz von KI-Technologien im Spiel hat sich der Titel schnell zu einem Überraschungserfolg entwickelt – nicht zuletzt dank seines innovativen PvPvE-Spielprinzips, der taktischen Tiefe und der intensiven Gefechte in einer postapokalyptischen Welt im Jahr 2180.

Die Diskussionen über den Einsatz von KI wurden nun erneut entfacht, nachdem Embark-CEO Patrick Söderlund in einem Interview Stellung zu den Vorwürfen bezogen hat.

Embark verteidigt den KI-Einsatz in ARC Raiders

Wie rechtfertigt Embark den umstrittenen Einsatz von KI? In einem Interview erklärte Patrick Söderlund, dass Embark künstliche Intelligenz nicht einsetze, um menschliche Arbeitskräfte zu ersetzen, sondern um den Entwicklungsprozess effizienter zu gestalten. Besonders betont wurde, dass alle beteiligten Sprecherinnen und Sprecher ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Stimmen per Text-zu-Sprache-System gegeben haben und dafür auch bezahlt wurden.

„Wir nutzen KI nicht, um Menschen nicht einstellen zu müssen oder sie zu ersetzen. Die Leute müssen einen Schritt zurücktreten und verstehen, was es ist und wie es eine große Hilfe für Entwickler sein kann – und ein enormer Vorteil für Spielende."

Besonders kritisiert wurde die Verwendung KI-generierter Sprachausgabe, die zwar auf echten Stimmen basiert, aber maschinell erzeugt wird. Kritiker merken an, dass dabei oft die emotionale Tiefe echter Sprecher verloren gehe. Embark hingegen argumentiert mit Effizienz: Inhalte könnten so schneller produziert werden, ohne aufwändige Tonaufnahmen planen zu müssen.

Ein branchenspezifischer Streitpunkt

Warum sorgt KI im Gaming-Bereich für so viel Diskussion? ARC Raiders ist nicht das einzige Spiel, das durch KI-Einsatz für Diskussionen sorgt. Auch Activision musste sich bei Call of Duty: Black Ops 7 gegen Vorwürfe verteidigen, dass Ingame-Artworks mithilfe von KI erstellt worden seien. Die Branche ist gespalten: Während manche Studios, wie Square Enix, einen Großteil ihrer QA-Prozesse automatisieren wollen, warnen andere Entwickler davor, dass KI Arbeitsplätze gefährden und kreative Prozesse entwerten könnte.

Shams Jorjani, CEO von Arrowhead Game Studios (Helldivers 2), sieht die Debatte differenziert und betont, dass vor allem die faire Bezahlung von Kreativen entscheidend sei.

„Lasst uns einfach sicherstellen, dass Menschen für ihre Arbeit bezahlt werden. Es muss doch einen Mittelweg geben.“

Spielerzahlen trotzen der Kritik

Wie erfolgreich ist ARC Raiders trotz der Kontroversen? Das Spiel konnte sich am Markt mehr als behaupten. Über 481.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler auf Steam zum Launch, durchweg positive Kritiken und eine Spielerbindung von 91 % bis ins neue Jahr zeigen, dass die Kritik an der KI-Technologie dem Erfolg keinen Abbruch getan hat. Dies ist umso bemerkenswerter, da der Release zwischen zwei Schwergewichten – Battlefield 6 und Call of Duty: Black Ops 7 – stattfand.

Während ARC Raiders eine stabile Community behalten konnte, verlor Battlefield 6 innerhalb von drei Monaten über 85 % seiner aktiven Nutzerbasis. Ein deutliches Signal, dass innovative Spielmechaniken und ein durchdachtes Spielsystem wichtiger sein können als Markenbekanntheit.

Ein Blick auf die Spielwelt und Mechaniken

Was macht ARC Raiders spielerisch besonders? In ARC Raiders übernimmst du die Rolle eines sogenannten Raiders, der aus dem unterirdischen Stadtteil Speranza im zerstörten Italien auf die Oberfläche geht, um Ressourcen zu sammeln. Dort triffst du auf aggressive Maschinenwesen, die ARC genannt werden, sowie andere menschliche Teams – was spannende PvPvE-Gefechte ermöglicht.

Die Matches dauern bis zu 30 Minuten. Ziel ist es, wertvolle Ausrüstung zu finden und lebend zur Basis zurückzukehren. Durch das Crafting-System, den Ausbau deiner Fähigkeiten und die Kooperation mit Fraktionen entsteht ein komplexes Spielerlebnis. Besonders beliebt ist das faire Matchmaking-System, das Solo-Spielende bevorzugt gegen andere Einzelspieler antreten lässt.

Ein Trend mit Zukunft?

Wohin führt der Weg für KI in Videospielen? ARC Raiders zeigt, dass technologische Innovation nicht zwangsläufig Ablehnung bedeuten muss – vorausgesetzt, sie wird transparent und verantwortungsvoll eingesetzt. Die Stimmen aus der Branche deuten darauf hin, dass KI-Tools in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Ob beim Testing, bei der Audioproduktion oder im Design – viele Studios experimentieren mit dem Potenzial dieser Technologien.

Gleichzeitig bleibt es entscheidend, wie offen Studios mit der Nutzung umgehen und ob Kreative angemessen eingebunden und entlohnt werden. Embark Studios scheint hier einen Mittelweg zu suchen: Effizienz durch KI, ohne auf menschliche Qualität zu verzichten.

