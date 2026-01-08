Red Dead Online – Januar 2026: Dreifache RDO$ für Bounty-Missionen

Das Jahr 2026 beginnt für Red Dead Online mit einer Überraschung: Rockstar Games hat eine Reihe zeitlich limitierter Belohnungen und Boni angekündigt, die dich im Januar und Anfang Februar zum Wiedereinstieg motivieren könnten. Trotz der verhaltenen Unterstützung in den vergangenen Jahren – viele erinnern sich noch an die symbolische Beerdigung von Red Dead Online im Jahr 2022 – gibt es nun frische Inhalte, die für neuen Anreiz sorgen.

Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem neue Belohnungen für Kopfgeldjäger sowie exklusive Kleidungsstücke und Rabatte. Noch bis zum 2. Februar 2026 kannst du dir jede Woche neue Items sichern, wenn du bestimmte Aufgaben erfüllst. Dabei lohnt es sich besonders, Bounty-Missionen zu absolvieren und regelmäßig einzuloggen.

Neue Events und Boosts im Januar

Was bringt die aktuelle Januar-Aktion? Während des gesamten Monats Januar kannst du dir dreifache RDO$, Rollen-EP und Erfahrungspunkte für reguläre Bounty-Missionen sichern. Bei legendären und berüchtigten Kopfgeldjagden gibt es sogar doppelte RDO$, Gold und Erfahrungspunkte.

Zusätzlich erhalten alle, die eine legendäre Kopfgeldjagd abschließen, die Harshaw-Handschuhe als Belohnung. Wer mindestens Rang 25 erreicht hat und im Januar spielt, bekommt außerdem den Clairborn-Mantel gratis. Besonders lukrativ sind die Events „Manhunt“ und „Day of Reckoning“ – hier gibt es bis zum 2. Februar 2026 dreifache RDO$ und Erfahrungspunkte sowie einen exklusiven Teilnahmetalisman.

Wöchentliche Belohnungen im Überblick

Welche Aufgaben lohnen sich besonders? Jede Woche im Januar bringt eigene Herausforderungen. Wer sie erfüllt, kann sich auf besondere Belohnungen freuen:

Zeitraum Belohnung 6. – 12. Januar Belohnung für die Schatzkarte von San Luis Shore (nach 3 Bounty-Missionen) 13. – 19. Januar 40 % Rabatt auf ein etabliertes oder angesehenes Kopfgeldjäger-Item (nach Abschluss aller täglichen Bounty-Herausforderungen) 20. – 26. Januar 50 % Rabatt auf eine beliebige Waffe (nach 3 Bounty-Missionen) 27. Januar – 2. Februar Beiger Torranca-Mantel für alle ab Rang 50, die sich einloggen

Frische Outfits im Katalog

Welche neuen Kleidungsstücke gibt es? Der Ingame-Katalog von Wheeler, Rawson & Co. wird in den kommenden Wochen um limitierte Items erweitert. Diese können nur für kurze Zeit gekauft werden und richten sich an alle, die ihren Charakter modisch aufrüsten wollen. Im Angebot sind unter anderem:

Gator-Hut

Strickland-Stiefel

Tier-Hosen

Irwin-Mantel

Clymene-Mantel

Shaffer-Chaps

Ein Schritt in die richtige Richtung

Wie ist das Update einzuordnen? Auch wenn es sich nicht um ein großes Inhaltsupdate handelt, zeigt Rockstar Games mit dieser Aktion, dass Red Dead Online nicht völlig aufgegeben ist. Immerhin wurde Red Dead Redemption 2, das im Jahr 2018 veröffentlicht wurde, einst als eines der ambitioniertesten und erfolgreichsten Open-World-Spiele gefeiert. Der Titel gilt mit über 79 Millionen verkauften Exemplaren als eines der meistverkauften Spiele weltweit und wurde für seine detailreiche Spielwelt und tiefgründige Story vielfach ausgezeichnet.

Ob es jemals ein echtes Next-Gen-Upgrade für Red Dead Redemption 2 geben wird, bleibt unklar – bis dahin helfen Events wie diese zumindest, das Interesse an der Online-Komponente aufrechtzuerhalten.

Wie siehst du das Januar-Update in Red Dead Online? Reicht dir das als Motivation für ein Comeback oder wartest du lieber auf größere Neuerungen? Verrate es uns in den Kommentaren!