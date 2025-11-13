Red Dead Redemption bald auf PS5, Xbox Series und Switch 2 spielbar?

Ein überraschendes Update zu Red Dead Redemption deutet darauf hin, dass das beliebte Spiel möglicherweise bald auf neuen Plattformen erscheinen wird. Die Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat eine neue Einstufung für das erste Red Dead Redemption veröffentlicht, die darauf hindeutet, dass das Spiel auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series veröffentlicht werden könnte. Diese neuen Plattformen würden das Spiel für ein breiteres Publikum zugänglich machen, das auf aktuelle Konsolengenerationen setzt.

Die Geschichte von Red Dead Redemption

Was macht die Handlung von Red Dead Redemption so besonders? Red Dead Redemption, veröffentlicht im Mai 2010 von Rockstar Games, erzählt die Geschichte von John Marston, einem ehemaligen Gesetzlosen. Nachdem seine Frau und sein Sohn von der Regierung als Druckmittel genommen wurden, muss John seine früheren Gangmitglieder zur Strecke bringen. Das Spiel spielt während des Niedergangs der amerikanischen Frontier im Jahr 1911 und behandelt Themen wie Gewalt, Männlichkeit und den amerikanischen Traum.

Das Spiel bietet eine offene Welt, die frei erkundet werden kann und sich an den westlichen USA und Nordmexiko orientiert. Spieler haben die Möglichkeit, verschiedene Missionen zu erfüllen, die Handlung voranzutreiben oder die Welt auf eigene Faust zu erkunden.

Neue Plattformen und Erweiterungen

Welche neuen Inhalte bringt der mögliche Plattformwechsel mit sich? Die neue ESRB-Einstufung für die aktuellen Konsolen Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series beinhaltet denselben Inhalt wie die bisherigen Versionen des Spiels. Dies schließt auch die Undead Nightmare Erweiterung ein, die eine zusätzliche Einzelspielerkampagne bietet, in der John Marston nach einem Heilmittel für eine Zombie-Plage sucht.

Für Fans von Red Dead Redemption wäre eine native Version für die neuesten Konsolen eine willkommene Ergänzung. Die Möglichkeit, das Spiel auf moderner Hardware zu erleben, könnte eine verbesserte Grafik und Leistung bieten, was das Erlebnis noch immersiver machen könnte.

Rockstars Strategie und Zukunftspläne

Wie positioniert sich Rockstar Games gegenüber seinen Fans? Nach der Verzögerung von Grand Theft Auto 6 scheint Rockstar Games bestrebt, die Fans bei Laune zu halten. Die Rückkehr von Grand Theft Auto 5 zu PlayStation Plus Extra und die Aussicht auf einen Red Dead Redemption Port für aktuelle Konsolen sind Schritte in diese Richtung.

Neben der möglichen Veröffentlichung von Red Dead Redemption auf neuen Plattformen hoffen viele Fans auch auf ein Update für Red Dead Redemption 2, um die Leistung auf aktuellen Konsolen zu optimieren. Rockstar Games hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage sind, ihre Spiele zu pflegen und zu erweitern, was die Hoffnungen auf zukünftige Updates erhöht.

