Moonfrost startet am 12. Oktober 2026 in den Early Access auf Steam

Mit Moonfrost kündigt sich für Steam ein neues Cozy-Abenteuer an, das zentrale Elemente aus Stardew Valley und The Sims miteinander verbindet. Das Farming-Rollenspiel von Oxalis Games setzt auf eine isometrische Perspektive, detailreiche 3D-Figuren und einen leicht verpixelten Grafikstil, den das Studio als Next-Gen-Pixel-Art bezeichnet.

Der Start in den Early Access ist für den 12. Oktober 2026 vorgesehen. Eine kostenlose Demo steht bereits für PC bereit und vermittelt einen ersten Eindruck von Landwirtschaft, Hausbau, Erkundung und dem ungewöhnlichen Szenario rund um einen zweiten Mond.

Magische Kräfte beschleunigen die Farmarbeit

Was unterscheidet Moonfrost von Stardew Valley? In der zerstörten Welt schlüpft ihr nicht einfach in die Rolle eines gewöhnlichen Farmers. Als sogenannter Frost Hunter nutzt ihr die Energie eisiger Meteoriten, die seit dem Auftauchen eines zweiten Mondes auf die Welt herabstürzen und ganze Siedlungen verwüstet haben.

Die geheimnisvollen Splitter lassen sich in Gegenstände und Gebäude verwandeln. Dadurch könnt ihr beschädigte Orte wiederherstellen und nach und nach mehr über den Ursprung des zweiten Mondes erfahren. Auch bei der Feldarbeit kommen die besonderen Fähigkeiten zum Einsatz, denn ausgewachsene Pflanzen lassen sich gleichzeitig einsammeln, statt jede Ernte einzeln aufheben zu müssen.

Darüber hinaus bietet Moonfrost zahlreiche bekannte Aktivitäten aus beliebten Lebenssimulationen:

Feldfrüchte anbauen und ernten

Fische fangen und Gerichte kochen

Tiere versorgen

Ressourcen sammeln und neue Werkzeuge herstellen

Gefährliche Tempel erkunden

Rezepte für Dekorationen, Kleidung und Frisuren finden

Freundschaften aufbauen und Romanzen beginnen

Umfangreicher Baumodus nach dem Vorbild von The Sims

Wie funktioniert der Hausbau in Moonfrost? Der Baumodus orientiert sich deutlich an The Sims. Wände, Böden und Decken werden Stück für Stück auf einem Raster platziert, sodass ihr nicht nur vorgefertigte Gebäude dekoriert, sondern eigene Häuser von Grund auf entwerfen könnt.

Vom kleinen Cottage über eine gemütliche Villa bis zum imposanten Schloss sollen zahlreiche Baustile möglich sein. Neben dem eigenen Zuhause dürft ihr Geschäfte im Dorf restaurieren und individuelle Häuser für andere Bewohner errichten. Hunderte freischaltbare Baupläne liefern Möbel, Dekorationen, Werkzeuge und weitere Bauteile. Dynamische Beleuchtung, wechselndes Wetter, Wildtiere und ein atmosphärischer Soundtrack sollen die Umgebung zusätzlich lebendig wirken lassen.

Zum Early-Access-Start sollen alle grundlegenden Spielsysteme verfügbar sein. Enthalten sind die erste Hälfte der Hauptgeschichte, die ersten 20 Räume eines Tempels, mehrere wiederaufbaubare Geschäfte, elf Bewohner und Hunderte Baupläne. Freundschaften sind zunächst auf Stufe 3 begrenzt, weshalb noch nicht alle Ereignisse und Romanzen zugänglich sein werden. Die vollständige Handlung sowie sämtliche romantischen Beziehungen sollen innerhalb von etwa sechs Monaten ergänzt werden. Weitere Orte, Funktionen und Dorfbewohner sind ebenfalls geplant, während die Version 1.0 im Jahr 2027 erscheinen soll. Welche Mischung aus Stardew Valley, The Sims und Animal Crossing gefällt euch bei Moonfrost am besten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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